Bestsellerautor Ken Follett las in Hamburg

Brüder-Grimm-Preis: Schriftstellerin und Psychologin Zoeke

Hanau. Der Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau geht in diesem Jahr an die Autorin Barbara Zoeke. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) wird die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung am kommenden Freitag an mehr