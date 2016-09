In Frankfurt feuert der Sänger aus allen Rohren: Billy Joel kann’s noch immer

Immer wieder muss Billy Joel innehalten, wenn er mit seinem exzellenten Begleitensemble im Rücken einen seiner unfassbar perfekten Popsongs über die gigantische Bühnenrampe gefeuert hat. Dann blickt der 67 Jahre alte Sänger, Pianist, Komponist und Texter ein wenig verlegen erst in die Ferne, dann nach oben, als suche er in imaginärer Weite nach einer Antwort, warum ihm sein Publikum – in der komplett bestuhlten Commerzbank Arena sind es rund 30 000 Besucher – nach all den Jahrzehnten noch immer so viel innige Liebe, Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringt.

Bilderstrecke The Pianoman: Billy Joel in der Commerzbank Arena

Längst rar gemacht hat sich der in vierter Ehe verheiratete New Yorker. Zwar spielt er seit Januar 2014 regelmäßig einmal im Monat im New Yorker Madison Square Garden. Doch sein letztes Pop-Werk „River Of Dreams“ veröffentlichte Billy Joel, der schon als Kind Klavierstunden erhielt und sich parallel vom Boxen fasziniert zeigte, vor 23 Jahren. 2001 ließ der Veteran noch das an der Klassik ausgerichtete „Fantasies & Delusions“ folgen – kein Stoff, um die auf 1A-Pop-Nachschub abonnierte weltweite Fangemeinde zufriedenzustellen.

Für seinen mehr als zweistündiges Marathon, der erste und auch einzige Auftritt in Deutschland seit zehn Jahren und eines von nur zwei Gastspielen außerhalb der USA, benötigt Billy Joel allerdings definitiv kein neues Material. Ein satter Auszug aus seinem exakt ein Dutzend Pop-Alben umfassenden Werk genügt, um die Einzigartigkeit und Größe des kleinen, graubärtigen Mannes im schwarzen Anzug am schwarzen Flügel zu demonstrieren.

New York in Flammen

Schon zum Auftakt „Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway)“ schießt das 1949 in Manhattans Stadtteil Bronx geborene Multitalent scharf. Lässt auf den gigantischen Projektionsflächen recht und links der Bühne in einem perfekt inszenierten Katastrophenszenario New York in Flammen aufgehen. Mag sich Joels Flügel auf einem Drehpodest auch in aller Gemächlichkeit um die eigene Achse winden, der Meister unbändiger Spielfreudigkeit mit dem Hang zum stets perfekten Stil-Eklektizismus gibt sich trotz seiner zumeist sitzender Tätigkeit ungemein aktiv. Ein facettenreiches Sammelsurium seiner gesammelten Werke liefert er da ab: Da porträtiert er im Klavierstakkato von „Prelude/Angry Young Man“ den vom Testosteronüberschuss geplagten männlichen Früh-Twen. Als Kontrast setzt er im direkten Anschluss auf den lässigen Bar-Jazz von „Just The Way You Are“ mit einem eleganten Solo seines langjährigen Saxofonisten Mark Rivera. Weitere Glanzlichter aus seinem ersten Multiplatinwerk „The Stranger“ (1977) folgen mit „Movin’ Out (Anthony’s Song)“, „Scenes From An Italian Restaurant“, „She’s Always A Woman For Me“ und zur Zugabe „Only The Good Die Young“. Längst befinden sich da alle in Bewegung, viele tanzen, mancher Besucher gar so manisch leidenschaftlich, dass sich die Umsitzenden empfindlich gestört fühlen.

Mit „AC/DC“ und Puccini

Dass Billy Joel auch ironische Seitenhiebe zu verteilen versteht, demonstriert er nicht nur in einer Parodie auf seinen alten Tour-Duo-Partner Elton John und dessen Klassiker „Your Song“. Für „AC/DCs“ „Highway To Hell“ greift Joel zur E-Gitarre, Roadie Chainsaw besorgt derweil die perfekte Bon-Scott-Travestie. Sologitarrist Mike DelGuidice’ satte Gesangseinlage von Giacomo Puccinis „Nessun dorma“ fungiert als i-Tüpfelchen. Vom Hard-Rock bis zur Oper: Billy Joel und seinen Mannen bedienen alle Stile. Im Publikum begrüßte er auch seinen Halbbruder, den in Hamburg lebenden klassischen Dirigenten Alexander Joel.

Zur Fliegenklatsche als Requisit greift Billy Joel beim beschwingten „The Entertainer“. Mühelos gelingt es ihm, Beethovens „Ode an die Freude“ in den Evergreen „My Life“ zu integrieren. Gleich zweimal lässt Billy Joel das Publikum per Applaus entscheiden, welcher Song gespielt wird: „Summer, Highland Falls“ unterliegt „Vienna“, „Say Goodbye To Hollywood“ dem mit dem Zusatz „The Lion Sleeps Tonight“ veredelten „For The Longest Time“.

Schwelgen im Repertoire

So prasselt Hit auf Hit: „Allentown“ folgt dem melancholischen „Leningrad“, „Don’t Ask Me Why“ dem Epos „New York State Of Mind“ und das quirlige „We Didn’t Start The Fire“ kommt nach „Sometimes A Fantasy“. Die Publikumschöre beteiligen sich ebenso lautstark wie textsicher am Gospel „River Of Dreams“ wie auch an den „Scenes From An Italian Restaurant“ und dem offiziellen Finale „Piano Man“, einschließlich Joels prägnantem Mundharmonikaeinsatz.

Im exzessiven Zugabenteil feuert die Truppe um den noch immer unermüdlichen Chef noch einmal aus sämtlichen Rohren: Noch immer von Motown-Soul beseelt, zeigt sich das flotte „Uptown Girl“. New Wave und Fifties Rock gleichermaßen beschwört „It’s Still Rock And Roll To Me“. Voll ins Schwarze trifft „Big Shot“. Und als finales Schlusslicht taugt bestens das mit Led Zeppelins „Rock And Roll“ gekoppelte „You May Be Right“.