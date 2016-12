Frankfurter Rémond-Theater: Bis das Schloss in Trümmern liegt

Vielleicht müsste man Engländer sein, um die geballte Ladung an Slapstick so richtig schätzen zu können, die da über die Bühne brandet, sie förmlich mit abstürzenden Regalen, kaputten Türen und von Sofas rollenden Männern überflutet und die schließlich die Kulissen zusammenkrachen lässt.

Denn drei Engländer, Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields, eine auf Comedy spezialisierte Londoner Theatergruppe namens „Mischief Theatre“ (mischief: Unheil, Unfug), sind es, die dieses gewaltige Chaos angezettelt haben. Laut Programmheft mit Erfolg: Seit 2012 ist die Story um eine pannengeplagte Theatertruppe auf Bühnen zwischen dem Londoner Westend und Ungarn gefragt, bekam Preise und soll 2017 den Broadway und selbst China rocken.

In Frankfurt schien der britische Bühnen-Unfug in der Übersetzung von Martin Riemann die Premierenbesucher ein wenig zu spalten: in solche, die von Beginn an jeden Gag schenkelklopfend bejubelten, und andere, denen vor soviel Nonsens erst mal die Luft wegblieb.

Denn viel nach Handlung zu suchen gibt es da nicht: Ein paar Schauspieler sollen auf Schloss Haversham einen eher lahmen Krimi mit dem üblichen Familienzwist samt Butler und Mord aufführen. Doch getreu dem englischen Untertitel des Stücks „The play that goes wrong“ geht hier alles schief, Requisiten fehlen oder zerbersten, Dialoge laufen falsch, der Ermordete rennt dauernd in die Szene und die in Ohnmacht gefallene einzige Frau des Werks liefert sich mit der eingesprungenen Inspizientin Kämpfe auf dem Balkon. Und das alles wird begleitet von massenhaft Scotchs, und unzähligen kleinen und großen (nicht immer witzigen) szenischen Unfällen, für die Steven Koop ein ideales, weil instabiles Bühnenbild im biederen Wohnzimmer gezimmert hatte.

Nach der Pause hat der Zuschauer die Sinn- und Mördersuche aufgegeben und sieht schon recht abgebrüht dem Absturz eines ganzen Obergeschosses zu. Aber er bemerkt auch feine kleine Regie-Gags wie die Selbstproduktion von Schnee, indem die Darsteller Papierschnipsel werfen, das rote Tuch als Blut-Ersatz oder den vielzitierten, aber imaginären Hund.

Die Schauspieler sind durchaus in Slapstick-Stimmung, nehmen unverdrossen so manchen Hieb und Rempler hin, versuchen ihren Figuren eine Art von Profil zu geben. Dabei setzen vor allem Wolff von Lindenau als stoischer Butler, Jens Knospe in der Rolle des zwielichtigen Inspektors und Stefan Wilhelm als Mordopfer interessante Akzente. Der Schlussapplaus kann sich durchaus hören lassen – aber wie gesagt: Engländer sollte man sein . . .