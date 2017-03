„Are You There“ im Frankfurter Theater: Bizarre Flucht aus Teheran

Eleonora Herder brachte in ihrer Regie „Are You There“ im Frankfurter Theater „Landungsbrücken“ buchstäblich sich selber zum Verschwinden.

Seinen Mitteln nach kombiniert das Stück („Eine Reise, eine Flucht, ein Theaterstück und ein Film“) Live-Hörspiel und Dokumentartheater. Auch fühlt man sich vom Plot an die chinesische Legende vom im eigenen Bild verschwindenden Maler erinnert, die Walter Benjamin so faszinierte. Das Treiben von Malte Scholz, der als Sprecher, Bild-, Karten- und Objekt-Manipulator am Tisch mit Kamera die Geschichte zusammenhält, erlebt man als Fährtenlese à la Sherlock Holmes und Sigmund Freud. Dabei verflüchtigt sich seine Story über Eleonora Herder und ihren Teheraner Regieauftrag (Buch: Tim Schuster) zusehends in Verschwörungstheorien.

Anna Sukhovas Bühne ist ein sachlicher Raum mit Techniker im Eck, Scholz zur Linken und neutral-uniform gekleidetem Schauspielerpaar im Wartestand (Lela Herder, Saeed Serdaghan), alles schräg zum Publikum. Die Darsteller treten zu den nummerierten „Dokumenten“ je hervor, um als Hörspiel-Sprecher an Mikrofonständern oder als Geräuschemacher aktiv zu werden. Das Ganze ist technisch makellos und sehr wirksam. Großes Lob für Jan Mechs Sounddesign aus Straßen-, Fahrten- und Basarszenen.

Die Regisseurin hat in Barcelona und Krakau Regie, in Gießen Theaterwissenschaft studiert. Sie inszeniert sehr international, in einem Spektrum zwischen Performance und Rauminstallation. Das scheint hier durch. Das Sichentziehen des Subjekts, hier erratischerweise des Regie-Ichs Eleonora Herder als Figur, und die Motive des Reisens und der Flucht von Teheran nach Frankfurt als Sinn-Flucht erinnern an Ideen von Dekonstruktionisten wie Derrida, die in Gießen ja seit langem die Ästhetiken definieren. Aber auch, sehr viel schlichter und tiefgründiger, an die ersten Worte im „Hamlet“: „Who’s there?“

Da es um Teheran geht, spielt überdies die Schiismus-typische Idee vom „verborgenen Imam“ hinein, die Religion und Staat in Persien gut tausend Jahre lang zu trennen erlaubte. Dass uns der Iran oft moderner scheinen will und näher steht als der arabische Islam, hat mit dieser An-/Abwesenheit im Kern der Schia zu tun.

Eine Verstörung entspringt daraus, dass die rationale Suche nach der Regisseurin den Sprecher Malte Scholz zu immer haltloseren Spekulationen führt. So konstruiert er aus der Stimme eines Mannes dessen Aussehen und erkennt dessen Bild – vermummt! – in einer Flüchtlingsgruppe. Beeindruckend bleibt bei alldem die tolle technische Umsetzung der alltäglich-bizarren, doppelbödigen Geschichte.