Arche-Literaturkalender 2017: Blättern, Träumen, Lesen

Allein das erste Blatt für Sonntag, den 1. Januar: An diesem Tag starb der sensationell produktive Jakob Wassermann (1934) und wurde der englische „Zimmer mit Aussicht“-Autor E.M. Forster ebenso geboren (1879) wie exakt 40 Jahre später Jerome D. Salinger, der schüchterne Verfasser des Kultbuchs „Der Fänger im Roggen“. Elegant mit dunklem Jackett, Krawatte und Einstecktuch in der Brusttasche sieht man ihn auf der ersten Kalenderseite, und das dezente Lächeln lässt nicht ahnen, dass dieser Mann mit den forschenden Augen ein so dermaßen schüchterner Schriftsteller war, dass er nach seinem frühen gigantischen Erfolg die Öffentlichkeit zeitlebens scheute und sich fast vollständig aus der Gesellschaft zurückzog.

Diesem Bild sind, wie jedem der 53 Wochenblätter des Kalenders, ein paar wohlausgewählte Informationen beigefügt. Sie sagen ein wenig über den Autor, vor allem aber ordnen sie ein großes Zitat von ihm ein, das stets zum jeweiligen Bild zu lesen ist.

Warme Kurzporträts

Diese Texte hat Elisabeth Raabe zusammen mit Klaus Blanc ausgewählt, und fast immer haben sie es in sich: Das Jahresthema spielt immer eine Rolle, und durchgehend wird ein ganz spezifischer Autorenblick daraus ersichtlich: Im Fall Salinger ist es ein Brief an die Yale-Studentin Joyce Maynard, in der er von seinen spezifischen Problemen mit Nähe und Ferne berichtet: „Gäste sind gekommen und gegangen. Jetzt bin ich abgefüllt mit meinem eigenen Wein und Bier. Wie ich es verabscheue, wenn bei gesellschaftlichen Anlässen getrunken wird . . . Ich wünsche, ich könnte mich ihnen allen näher fühlen. Sie tun so, als würden sie sich mir nahe fühlen, und das irritiert mich, und zugleich empfinde ich Schuldgefühle.“

Das gibt dem Kalender-Betrachter mehr Stoff zu denken als mancher seichte Roman. Und so geht es Seite um Seite. Auf der Salinger folgenden sieht man J.R.R. Tolkien auf einem starken Familienfoto, der seinem Royal-Air-Force-Pilotensohn Christopher Kapitel des „Herrn der Ringe“ nach Afrika schickte. Auf jedem der 53 Kalenderblätter sind mindestens 35 Geburts- und Todestage bedeutender Autoren, ein Bild, ein Zitat, eine Erläuterung – eine fast unerschöpfliche Fundgrube, die in ferne Zeiten führt und mit manchmal schweren Schicksalen und gelegentlich auch heiteren Momenten bekanntmacht.

Schlegel, als er sich ganz und gar von der Poesie verlassen fühlte, schreibt an Germaine de Staël von betrogener Liebe. „Tschick“-Autor Wolfgang Herrndorf erinnerte sich 2010 an Kieselsteine, die ein Freund „in der Dämmerung an mein Fenster schnickte“.

Intensive Situationen, große Freundschaften wie die von Verleger Ernst Rowohlt und dem späteren Großkritiker Fritz J. Raddatz oder die zwischen Willy Brandt und Günter Grass spielen im Nähe-Ferne-Komplex ebenso eine Rolle wie das Kalauer-Gedicht „Ostfriesische Romanze“ des Frankfurter Humorspezialisten Robert Gernhardt.

Es gibt stille Wochenblätter und lautere. Zurückhaltend zarte und solche, die es krachen lassen. Rätselhafte, nachdenklich stimmende, nostalgische und liebevolle, aber auch solche, die von Misstrauen, Ränken und Verlustgefühlen erzählen. Seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 1984 besorgt der Frankfurter Typograph Max Bartholl, der die legendären ersten 500 Bücher des Insel-Verlags entwarf, die Gestaltung der Kalender. Seit mehr als 30 Jahren bespricht er gemeinsam mit Elisabeth Raabe und Regina Vitali vom Hamburger Arche-Kalenderverlag das Material und sucht dann nach der optimalen Präsentation von Text mitsamt Schriftform, Schriftgröße und Bild.

Entlegene Funde

Da die Texte nicht Bildunterschriften sein sollen, sondern eine gewisse Eigengröße brauchen, damit der Wandkalender auch aus mittlerer Entfernung gelesen werden kann, ist das jedes Mal eine Herausforderung. Ferner gehe es darum, die Kalender im Ganzen abwechslungsreich zu gestalten, sagt Bartholl. Lang ist der Vorlauf. Das Thema des Kalenders für 2018 steht längst schon fest: „Ruhe und Bewegung“. Wie jedes Jahr ist auch in diesem wieder das größte Rätsel, wie es möglich war, all diese vielfältigen Äußerungen zum Thema aus zum Teil entlegensten Ecken zusammenzuklauben – im November spricht der chinesische (!) Goethe-Übersetzer (!!) Guo Muro über seine starken „unbestimmten Sehnsüchte“ nach der Ferne. Erschütternd, wenn wie im Fall des 23-jährigen Wolfgang Borchert die Rückkehr in eine Heimat erträumt wird, die aber zum Zeitpunkt des Briefes, dem diese innige Sehnsuchtsvision entnommen ist, schon längst im Bombenhagel zerstört und ausgelöscht wurde. Ein Kaleidoskop der Stimmungen und Lebensgeschichten, zum Blättern, Träumen und Nachdenklich-Werden. Und natürlich unzählige Möglichkeiten für Lektüre-Anregungen. Jedes Jahr wieder. Und für alle, die’s gern ein wenig verspielter hätten, gibt’s den Arche-Kinderkalender: jede Woche ein Gedicht aus aller Welt, dazu jeweils ein feinfühliges Bild, von sanft bis frech.

Arche-Literaturkalender 2017, 21,99 Euro;

Arche-Kinderkalender, 18 Euro