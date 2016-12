„Alkestis“ im Frankfurter Schauspiel: Blutige Küsse bis in den Tod

Julie van den Berghe inszenierte am Schauspiel Frankfurt Ted Hughes’ „Alkestis“ nach Euripides in der Übersetzung von Durs Grünbein.

Im märchenhaften Mythos, den Euripides aufgriff, überließ König Admetos lieber seine Gattin Alkestis dem Tod, als selbst zu sterben: ein Tauschgeschäft zwischen den Schicksalsgöttinnen, ihm und Apoll, das ein zwiespältiges Happy End bekommt, als Herakles Alkestis aus dem Hades holt. Die makabre Wiedergänger-Psychologie des Euripides kennt theaterfernes Publikum heute aus Stephen Kings „Friedhof der Kuscheltiere“.

Solang man nicht von Euripides aus draufguckt, ist alles gut im Kammerspiel. Die antike „Alkestis“ diente Autor Ted Hughes (1930–1998) in der Tat nur als Folie, um den Selbstmord seiner Frau Sylvia Plath (1932–1963) zu verarbeiten. Ein dritter Dichter, Durs Grünbein, hat Hughes’ „Alkestis“ genau in diesem Licht übersetzt. Er nennt Hughes und Plath „zwei Königskinder der Lyrik“. Es sei das Bild der Frau mit der bipolaren Störung im Kopf im Gasherd (Plath-Verse wie „Sterben/ Ist eine Kunst, wie alles andere auch“ finden Eingang in die Regie) und ihrem Mann, was seine Übersetzung antreibe. Dahinter verblassten die antiken Bezüge. Die junge Flämin Julie Van den Berghe macht was draus, denn ihre zweistündige „Alkestis“ inszeniert sich scheinbar wie von selbst. Den Raum dazu liefert Lucas Devriendt: eine klinisch-weiße Schräge mit Plastikvorhängen rundum und einer Anmutung zwischen Spital und Moskitonetz. Manches wirkt allerdings übriggeblieben (das Rollwägelchen) oder wie eine Notlösung (das Doppelstockbett als Palast).

Wie der Regie die Antike verblasst, lässt sich schlaglichtartig an der Maske von Alkestis (Paula Hans) und Admetos (Nico Holonics) im weißgefiederten Partnerlook mit Plastikbesteck illustrieren (Kostüme: Tessa de Boer, Joris Suk). Die Mundpartien beider sind rotschwarz angefärbt, als hätte ihnen jemand Brombeeren ins Gesicht geschossen. Absurd? Verständlich wird es, wenn man sich belehren lässt, dass die berühmte junge US-Dichterin Plath ihren Teddy bei der ersten Begegnung auf einer Party in Cambridge blutig küsste. Küsse – Bisse: mehr als eine Metapher.

Im Vordergrund des Eingangsbilds, vor der Gazé, verliest Viktor Tremmel als Tod in streng-intellektueller Aufmachung minutenlang Textauszüge und wuchtet damit viel Gewicht der Dichterkette Euripides-Hughes-Plath-Grünbein fort. Hinter der Gazé hält sich unser Königspaar fast nackt liebend umschlungen, was stark an inszenierte Popart-Liebe wie in Jeff Koons’ „Made-in-Heaven“-Werken mit sich und Elena Staller (Cicciolina) erinnert: Amour fou in Aktion.

Gedicht von Liebe und Hass

Vieles an dieser „Alkestis“ wirkt narzisstisch und beliebig, offenbart auf den zweiten Blick aber ein dichtes Gefüge. Zum Beispiel verwundern das Harfenspiel im Off und der lächerliche E-Gitarrist im rosa Ringertrikot, Mantel, Stiefeln und Haarnetz (Justus Pfannkuch), bis einem aufgeht: ah, der Leier spielende Apoll. Auch der alte König Pheres (Peter Schröder) wirkt in der abgerissenen Rennfahrer-Kappe so lächerlich wie seine Frau (Heidi Ecks) in Pink und Rosa als aufgespritzte Blondine. Nur spiegeln sich darin das aus der Hand gegebene Staatsruder und das Altern der Schwiegermutter, die der Cicciolina ihres Sohnes nacheifert. Der dicke Herakles im Ringerkostüm (Björn Meyer) entspricht Pop-verdreht sowieso dem antiken Helden. Andererseits folgt die aufblasbare Struktur, die dann in der Bodenluke verschwindet, wohl bloßem Bühnenmoden-Schick: verpuffende Effekthascherei.

Auch im besten Fall sind die Bezüge nicht-intuitiv und ergeben eher ein multimediales Gedicht als Bühnenkunst, die aus sich und dem Text heraus wirkt. Kein Wunder, dass ein verdientes Schlachtross von Kritiker schon Thanatos’ Lesung nicht ertrug und ging. Zu aufgelöst die Textarbeit: ein pastoses Übermalen aus dem Heute. Theater darf das natürlich. Und immerhin hielt der bunt-gespreizte Bilderbogen die Spannung. Das Empfinden, „Alkestis“ gesehen zu haben, war hingegen nicht mit eingepreist.