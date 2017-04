Nobelpreisträger spielt in Frankfurt: Bob Dylan in der Festhalle: Der Meister hat die Muse wieder

Es ist mal wieder so ein Moment, die Kinnlade herunterklappen zu lassen und sich die Augen ungläubig zu reiben: Die Ikone der Gegenkultur der 60er Jahre im schwarzen Anzug mit rotem Glitzerbesatz steht vom Piano auf, schnappt sich den Mikrofonständer, umfasst ihn wie eine noch unschlüssige Tanzpartnerin, wagt einen kessen Wiegeschritt und schmachtet unter seiner Hutkrempe den Sinatra-Titel: „Why Try To Change Me Now?“



Und in der Tat, seufzt der langjährige Dylan-Fan angesichts der surrealen Szene: Warum diesen exzentrischen Zausel noch ändern wollen? Er macht eh, was er will. Oder, respektvoller formuliert: Das hier ist das Naturereignis namens Dylanscher Komet, seit über einem halben Jahrhundert in seiner eigenen Umlaufbahn kreisend. Unantastbar, unerreichbar, bewundert, vergöttert – und vermutlich ziemlich einsam.

So einer wie Bob Dylan umarmt und umgarnt denn auch sein Publikum in der Festhalle nicht. Sondern behandelt es ähnlich wie Wochen zuvor das ehrwürdige schwedische Nobelpreiskomitee, dessen Trophäe er erst nach langem Hickhack und mit denkbar größter Beiläufigkeit entgegengenommen hat.



Heißt: Er nimmt die Wertschätzung seiner hessischen Fans lässig zur Kenntnis und lässt sie teilhaben an der erfreulichen Tatsache, dass ihm das Musizieren Spaß macht wie seit vielen Jahren nicht mehr. Mehr nicht. Aber das ist schon eine Menge für diesen Mann. Und genug für Dylan-Fans, die wie im Zuckerentzug geübte Affen gelernt haben, ihr Glück in der bloßen Gegenwart des Zoowärters zu finden.



Dennoch verteilt Onkel Bob an diesem Abend einige Süßigkeiten. Beinahe paritätisch mischt er alte Klassiker mit jüngeren Aufnahmen seiner Sinatra-Interpretationen. Ein rezitativ vorgetragenes „Don’t Think Twice It’s Alright“ lässt die frühe Folk-Phase aufleben, als das Dylan mit derlei Liedern, die den Zeitgeist zugleich trafen und ihn doch transzendierten, erst New York und dann die Welt eroberte.



Seine fünf musikalischen Mitstreiter sind seit Jahren auf höchstem Niveau eingespielt und schnurren wie ein gut geölter Cadillac den „Highway 61“ hinunter. Dylan klopft Stakkati aus dem Piano wie Tabak aus einer Pfeife, satt und sicher grooven Schlagzeuger George Recelis und Bassist Tony Garnier. Dessen tiefe Töne fahren rauf bis auf die oberen Ränge und kitzeln die Fußsohlen der Zuhörer.

