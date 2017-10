Buch und Skulptur zum 90. Geburtstag von Günter Grass

23.10.2017

Anekdoten über und Erinnerungen an den 2015 gestorbenen Literaten, versammelt in einem Buch, an dem sich unter anderen Dagmar Leupold und Benjamin Lebert beteiligt haben. Und ein Bronzerelief mit dem Titel „Der Kuss” gibt es auch noch.