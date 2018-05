Musical: Burgfestspiele bringen die Geschichte von Peter Pan kurzweilig auf die Bühne

Regisseur Christian Voss nimmt das Publikum der Bad Vilbeler Burgfestspiele in seiner neuen „Peter-Pan“-Inszenierung mit auf ein musikalisches Abenteuer in die Fantasiewelt Nimmerland.

Gemeinhin gehen in Theaterpausen im Zuschauerraum die Lichter an. Doch bei der neuen „Peter-Pan“-Inszenierung der Bad Vilbeler Burgfestspiele am helllichten Tag fehlt ein derart deutliches Unterbrechungssignal. So dauert es eine Weile, bis sich nach gerade mal 40 Minuten und angesichts der plötzlich leeren Bühne unter den zahlreichen Familien die Überzeugung durchgesetzt hat, dass sie ihre Plätze für eine Weile verlassen können. Doch vielleicht wollten sie auch einfach nur verharren in diesem Nimmerland, gerade die schon Erwachsenen, denen laut Kinderbuchautor James M. Barrie, dem Schöpfer der berühmten Geschichte über Kindheitsträume und Fantasien, Freundschaften und das Älterwerden, der Zugang dazu auf ewig versperrt sein soll.

Es macht wirklich großen Spaß, dem Ensemble von Regisseur Christian H. Voss beim Erzählen, Spielen, Tanzen und Singen der spannenden Abenteuer zuzuschauen, die Marc Gruppe zusammen mit dem Komponisten Jan Rademacher in eine knappe und kurzweilige Musical-Form gebracht hat. Sämtliche Rollen sind überzeugend besetzt, obgleich sich vor allem die Kinder im Publikum erst einmal daran gewöhnen müssen, dass sich Tinkerbell (Sonja Herrmann), die kleine, nur äußerlich feine, aber innerlich von Eifersucht geleitete Fee, als viel größer und älter erweist als gedacht. Doch Peter Pan (Jendrik Sigwart) ist ebenso herrlich jungenhaft übermütig und von sich selbst überzeugt, wie der düstere Captain Hook (großartig: Raphael Köb) böse und trotz eigener Gewaltfantasien ängstlich ist. Die sehr präsente Tigerlily (Janice Rudelsberger) lässt die sanfte und mütterlich gutmütige Wendy (Julia-Elena Heinrich) verblassen.

Sven Hansen hat ein recht übersichtliches, drehbares Bühnenbild, auf einer Seite mit großem Fenster und Blümchentapete im Ikea-Style, entworfen, auf der anderen mit viel Grün und einer Treppe für das angedeutete Abenteuerland. Witzig ist zudem das tickende Krokodil, das ebenfalls Rudelsberger im Ganzkörper-Tierkostüm auf einer rollenden Unterlage darstellt. Die Tanzbewegungen von Kerstin Ried sind simpel, jedoch wirkungsvoll, die Lieder eingängig. Die Zeit vergeht wie im Flug. Zudem muss man sich um die Jüngsten ab fünf Jahren keine Sorgen machen: Die Original-Handlung wurde entschärft.