Oper Frankfurt: Capriccio unterhält auf intelligente Weise

Wie kann ein deutscher Komponist im Kriegsjahr 1942 eine Oper schreiben, in der es um die Oper an sich geht und um eine künstlich aufgebauschte Debatte über den Vorrang von Text oder Musik? Mit dieser Frage hat sich jede Aufführung der Oper „Capriccio“ von Richard Strauss zu beschäftigen. Andererseits: Was hätte der 73-jährige Komponist denn sonst schreiben sollen, um sein gebeuteltes Publikum zu unterhalten? Ganz verstummen, wie der Münchner Kollege Karl Amadeus Hartmann? Eine Oper des Widerstands, und dies unter der Schirmherrschaft des Propagandaministers?

Die nachgelagerte Kritik an der Rolle der Kunst in menschenverachtenden Diktaturen hat immer etwas Selbstgerechtes, wiewohl man diejenigen, die aus solchen Zeiten mit erhobenem Haupt hervorgehen können, bedingungslosen Respekt zu zollen hat. Strauss gehörte bekanntlich nicht zu ihnen. Auch in „Capriccio“ verschenken er und sein Librettist, der Dirigent Clemens Krauss (der eine Idee des jüdischen Autors Stefan Zweig ausarbeitete), die Pointe.

Düstere Visionen

Lasst uns doch eine Oper „über die Ereignisse des heutigen Tages“ schreiben, schlägt der Graf am Ende vor. „Schildert Konflikte, die euch bewegen!“ – was mag dem Publikum bei der Münchner Uraufführung am 28. Oktober 1942 dabei vor Augen gestanden haben? Wirklich nicht mehr als „etwas Apartes“? Wer der Liebhaber ist? Und welche Rolle der Tenor spielen soll?

Brigitte Fassbaender verlegt die Handlung aus dem französischen Rokoko ins besetzte Paris der 40er Jahre. Dezent, aber deutlich sichtbar an den Kostümen, kaum merklich in dem von Glasbausteinen gefassten Raum (für beides findet Johannes Leiacker geschickte Lösungen). Fassbaender findet die Anknüpfungspunkte im Text. Wenn der Impresario La Roche (Alfred Reiter in radebrechendem Sprechgesang) vom Welttheater schwafelt, und es wird viel geschwafelt in diesem „Konversationsstück für Musik“, projizieren die Wände düstere Visionen, Albert Speers Monumental-Berlin, Reichsparteitag, zerbombte Städte. Später werden hier „Libération“ (Befreiung) verkündende Plakate geklebt. Ein mit Panzer und Doppeldecker spielender Junge reckt plötzlich den rechten Arm in die Höhe, wird umgehend vom erschrockenen Diener (Gurgen Baveyan) herausgeführt.

Auch die vom Komponisten verschenkte Pointe liefert die Regie. Nach ihrem großen, finalen Monolog („In eins verschmolzen sind Worte und Töne – eine Kunst durch die andere erlöst!“) entschließt sich Gräfin Madeleine, aus ihrem prunkvollen Rokokokostüm auszusteigen, Mantel und das Barrett der Résistance anzulegen und den nun ins Unendliche geweiteten Theatersaal – ganz weit entfernt sieht man noch die Bühne, auf der eigentlich das Theaterstück zu ihrem Geburtstag gespielt werden sollte – mit kraftvollen Schritten zu verlassen.

Magische Momente

Das Publikum hängt an den Lippen von Camilla Nylund, hört gebannt die geschmeidige, nie sich überlastende Stimme, den angenehmen Tonfall, die klare Diktion, die Entschlusskraft, das Kokettieren mit der Situation; es erlebt einen jener magischen Momente, für die man in die Oper geht. Das Orchester glimmt und glüht dazu in den intensivsten Farben, dem Dirigenten Sebastian Weigle gelingt es – hier wie den ganzen Abend über –, den Gesang zu führen, zu stützen, zu beleben und in kammermusikalischer Partnerschaft zu begleiten.

Brigitte Fassbaender hat einst die Schauspielerin Clairon (hier: Tanja Ariane Baumgartner) selbst gesungen. Sie kennt daher die Charaktere aller Personen sehr gut und gewinnt der sophistischen Debatte über Wort und Musik feine Nuancen ab, philosophische Höhe („Musik! Sie erhebt sich in Sphären, in die der Gedanke nicht dringt!“) ebenso wie bildungsbürgerlichen Tand („Das Theater ist das ergreifende Sinnbild des Lebens“) und ironische Selbstbespiegelungen („Eine Oper ist ein absurdes Ding. Befehle werden singend erteilt, über Politik im Duett verhandelt“).

Dadurch gewinnen alle Beteiligte reale Konturen: der schneidige Graf (Gordon Bintner), ein zynischer Herrenreitertyp; der, wenn es allzu arg wird, in die Szenerie hineinbellende Dichter Olivier (Daniel Schmutzhard); der temperamentvolle, am Cembalo sitzende Komponist Flamand (AJ Gueckert), der für ein Sonett des Kollegen eine ebenso linkische Melodie erfindet wie einst Richard Wagner für Stolzings „Meistersinger“-Preislied. Ja, Strauss kann es sich am Ende seiner Laufbahn leisten, Kollegen auf die Schippe zu nehmen, Verdi (im den „Falstaff“-Schluss beschwörenden Fugato der acht Diener) oder Gluck oder, harmonisch verbiegend, Rameau und Couperin.

Ziemlich komisch ist auch die Szene mit dem italienischen Tenor (Mario Chang) und der Sängerin (Sydney Mancasola), er gibt den Pavarotti, während sie dem hereingetragenen Kuchen fleißig zuspricht. Auch die Tänzerin (Katharina Wiedenhofer) und der schläfrige Souffleur (Graham Clark) fallen gerne aus der Rolle. Zum Schluss schwelgt Strauss fast nostalgisch in der Sphäre seines „Rosenkavaliers“. Hier, vor dem Ersten Weltkrieg, war die Welt scheinbar noch in Ordnung; mit „Capriccio“ legt nun der erfolgreichste Opernkomponist seiner Zeit Feder und Tinte beiseite.

Das Frankfurter Publikum applaudiert einhellig einem schlüssigen, anregenden und auch humorvollen Abend.