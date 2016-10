Friedenspreis des Deutschen Buchhandels: Carolin Emcke: Schreiben gegen den Hass

Terror und Gewalt beherrschen die Gegenwart. Es sind auch die Themen der Publizistin Carolin Emcke, die an diesem Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt.

„Weil es sagbar ist“ lautet der Titel eines Buches von Carolin Emcke. Diese Worte könnten auch über den Arbeiten der Journalistin und Publizistin stehen. Sie reist für ihre Reportagen dahin, wo Menschen Gewalt erfahren; sie setzt sich Leid aus, das viele andere Menschen unbeschreiblich nennen würden. In Afghanistan oder im Kosovo, in Kolumbien oder im Nahen Osten.

Aber das vermeintlich Unbeschreibliche ist nach Überzeugung Emckes eben doch sagbar. Und es ist nötig, davon zu erzählen – „für die Opfer von Gewalt ebenso wie für die Gemeinschaft, in der wir leben wollen“. Für ihr Werk und ihre Haltung wird Emcke zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. In den vergangenen Tagen hatte sie sich mehrfach besorgt über wachsenden Hass gegen Minderheiten in Deutschland gezeigt. Kürzlich erschien ihr Essay „Gegen den Hass“.

Terror der RAF

Ein junger Mann, der seit Jahren im Gazastreifen festsitzt und nicht zu Mutter und Schwestern im Westjordanland kann, ein Anwalt, der unter großen Schwierigkeiten Guantánamo-Häftlinge vertritt, Menschen inmitten von Trümmern nach dem schweren Erdbeben in Haiti, aber auch die Flüchtlinge hierzulande beschäftigen Emcke – über Monate hat sie Menschen in einer Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt begleitet: Emcke schaut hin, wovon andere lieber nichts sehen wollen. Die Arbeit der 49-Jährigen sei Vorbild für gesellschaftliches Handeln „in einer Zeit, in der politische, religiöse und kulturelle Konflikte den Dialog oft nicht mehr zulassen“, heißt es in der Begründung der Preisjury. Emcke leiste „mit ihren Büchern, Artikeln und Reden einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog und zum Frieden“. Ihre Aufmerksamkeit gelte besonders jenen Momenten, Situationen und Themen, „in denen das Gespräch abzubrechen droht, ja nicht mehr möglich erscheint“. Sie beschreibe „auf sehr persönliche und ungeschützte Weise, wie Gewalt, Hass und Sprachlosigkeit Menschen verändern können“.

Krieg, Terror, Folter – Emcke war in zahlreichen Krisengebieten unterwegs. Ihr Journalistenkollege Heribert Prantl sprach einmal von „einer gedanklichen und sprachlichen Präzision, die ihresgleichen sucht, und einem intellektuellen Mut, der bewundernswert ist“.

Emcke gibt denjenigen, die zu verstummen drohen, eine Stimme und fragt, warum Gewalt Betroffene oft verstummen lässt. Sie selber konnte erst vor ein paar Jahren darüber schreiben, dass das RAF-Opfer Alfred Herrhausen ihr Patenonkel war. Über den Mord, die folgenden Tage, ihre Trauer und die vehemente Forderung danach, dass sich die Täter erklären, hat Emcke einen sehr persönlichen und bewegenden Text verfasst. Dafür erhielt sie den renommierten Theodor-Wolff-Preis.

„Wie lange braucht es, um zu begreifen, dass ein Freund ermordet worden ist? Wie lange braucht es, um zu verstehen, dass es keinen Abschied gab?“, fragt sie in ihrem Buch über den Terror der RAF. Der heutige Leser denkt bei diesen Zeilen an die Hinterbliebenen von Terroropfern. Auch Emcke hat jemanden bei einem Terrorakt verloren – hier in Deutschland.

Auf einem ganz anderen Feld bewegt sich dagegen der Band „Wie wir begehren“ von 2012. Darin fragt Emcke, die auch an der Yale University unter anderem über „Theorien der Gewalt“ lehrte, nach Identitäten und den Facetten des (homo-)sexuellen Begehrens. In dem Buch geht es zugleich um die „gesellschaftliche Ausgrenzung dessen, der sein Begehren nicht artikulieren kann“. Den mit 25 000 Euro dotierten Friedenspreis erhält die in Mülheim an der Ruhr geborene und in Berlin lebende Emcke morgen in der Frankfurter Paulskirche. Im vergangenen Jahr stand an dieser Stelle der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani als Vermittler zwischen den Erfahrungswelten von Menschen unterschiedlichster nationaler und religiöser Herkunft.

Rechte Schreihälse

Emcke hat Philosophie, Politik und Geschichte in London, Frankfurt und Harvard studiert und über den Begriff „Kollektive Identitäten“ promoviert. Für „Spiegel (1998–2006) und „Zeit“ (2007–2014) berichtete sie aus zahlreichen Krisengebieten wie Afghanistan, Kosovo, Kolumbien und Irak. Seit 2014 arbeitet sie als freie Publizistin. Kürzlich erschien ihr Buch „Gegen den Hass“. Weitere Werke sind etwa „Von den Kriegen – Briefe an Freunde“ (2004), „Stumme Gewalt – Nachdenken über die RAF“ (2008), „Wie wir begehren“ (2012) und „Weil es sagbar ist – Zeugenschaft und Gerechtigkeit“ (2013).

Noch mehr entsetzt als über die Erfolge populistischer Parteien sei sie über die „Verstümmelung der Zivilität im Umgang miteinander“, sagte Emcke gestern. Als Beispiel für die wachsende Aggressivität und Gewaltbereitschaft in Europa nannte Emcke die Situation in Großbritannien nach dem Brexit im Juni. Dort hätten Übergriffe aufAusländer, Muslime, Schwarze und sexuelle Minderheiten dramatisch zugenommen. Auch in anderen EU-Ländern habe die Fraktion der „Schreihälse“ und Hassprediger enormen Zulauf. Dagegen erlebe sie in der Mitte der Gesellschaft Verunsicherung und Einschüchterung. Sie rief dazu auf, Hassrednern zu widersprechen.

(kna,epd)