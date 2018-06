Schlosskonzerte: Cellist Benedict Kloeckner gab sich in Weilburg die Ehre

Gewinn boten besonders die Zugaben Benedict Kloeckners (29) beim jüngsten Schlosskonzert. Sowohl ein Satz der Cellosonate opus 8 von Kodaly als auch das Prélude aus Bachs fast unspielbar schwerer sechster Solosuite D-Dur BWV 1012 zeigten, wie souverän der Cellist technische Herausforderungen zu meistern vermag. Aber auch, welches Leben er einer Phrase, einer Wendung einzuhauchen imstande ist. Gerade Bachs Vorspiel machte neugierig auf die übrigen Sätze, die hier freilich entfielen. Der glänzend klar strukturierte Organismus atmete, leuchtete förmlich in schön schattierten Farben.

Als „Sinfonie mit Solocello“ wird Schumanns Gattungsbeitrag in a-Moll opus 129 mitunter charakterisiert. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es auf das gestalterische Einfühlungsvermögen eines Cellisten in besonderer Weise ankommt. Ein zu schlanker, „leichter“ Ton lässt das Soloinstrument im romantischen Orchesterklang untergehen. Bei zu starker, üppiger Tongebung verlieren gerade die poetisch feinen erzählerischen Abschnitte ihre Aussagekraft. Ein Ungleichgewicht zwischen Solo und Tutti war in der Schlosskirche gleichwohl zu befürchten. Denn die Dresdner Kapellsolisten unter Helmut Brannys Leitung begleiteten den Cellisten Benedict Kloeckner in einer als „Streicherfassung“ apostrophierten Version. Die Besetzung erreichte nicht annähernd romantisches Format. Ein Konzert für Cello und erweitertes Streichquintett also.

So überlagerte Kloeckners und der Dresdner gewiss feinnerviges, gerade im langsamen Mittelsatz ebenso poetisches wie geschmackvolles Musizieren immer wieder die Frage, ob denn nicht doch zu viel fehle, ob der Orchesterpart nicht gleichsam entbeint sei. Diese Version einmal gehört zu haben, reicht vollkommen.

Witzig-spritzig eröffneten die inspiriert aufspielenden Streicher aus Sachsens Landeshauptstadt den Abend mit Mozarts dreisätzigem Divertimento F-Dur KV 138. Ihr pointierter Vortrag beließ den unterhaltenden Charakter, nahm dem Stück freilich auch die nicht vorhandene Harmlosigkeit. Den Welt- und Seelenschmerz der Streicherserenade Tschaikowskys (C-Dur opus 48) ließ das Ensemble mit elegischer Intensität fließen. Dabei zeichneten Branny und seine Musiker die Linien intensiv, jedoch klar und sauber in der Kontur, fern aller gefühlig pastosen Vibratoseligkeit. So klang die Valse elegant, das elegische Larghetto beredt.