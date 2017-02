Ganz am Ende, da ist es schon weit nach halb eins, bleibt ein merklich geschrumpftes Restpublikum – darunter viele junge Mädchen – ratlos zurück. Zuletzt hatten die Aufrechten, die fast vier Stunden warten mussten, doch bekommen, wofür sie bezahlt hatten: den deutschen Tourauftakt von Peter Doherty.

Bis der Tausendsassa – seit seinem Debüt „Grace/Wastelands“ (2009) Solist, parallel aber auch immer wieder mal Frontmann der „Libertines“ und der „Babyshambles“, dazu noch Kunstmaler, Poet, Buchautor, Model, Gelegenheitsschauspieler und Lebenskünstler – endlich die Bühne betreten hatte, war es spät geworden. Nicht, dass das Publikum etwas anderes von Mr. Doherty erwartet als Chaos und Exzesse. Schließlich eilt dem Ex von Topmodel Kate Moss der Ruf der Unberechenbarkeit seit dem Karrierestart im Jahr 1997 voraus. Er führt ein Nomadenleben zwischen Freiheitsdrang, Depression, luziden Momenten des Ausbruchs aus der Drogensucht und immer neuen Versuchen, sich künstlerisch auszudrücken.

Aufgedunsen und müde

Als der irische Songschreiber Sion Hill samt E-Gitarrist ins Rampenlicht tritt, scheint die Welt noch in Ordnung. Hill, ein attraktiver junger Mann in eleganter Kleidung, mit gegelter 50er-Jahre-Frisur und patenter Stimme, macht seine Sache ordentlich. Nach einer langen Pause stellt sich dann im Wintermantel und E-Gitarre ein weiterer Typ vor, der auf den ersten Blick Dohertys jüngerer Bruder sein könnte: Jack Jones, Gitarrist von Dohertys Soloformation „Puta Madres“. Der singt, spielt und deklamiert sich aufrecht charmant durch diverse Songs und Spoken-Word-Poetry. Einem Teil des Publikums reißt da schon der Geduldfaden. Wo bleibt Doherty? Schließlich greift Jones zum Handy, um Mr. Doherty zu kontakten. Was tatsächlich gelingt. Über das Mikrofon lässt sich das knappe, wirre und durch schlechten Empfang nur halbwegs verständliche Telefonat mitverfolgen. Immerhin: Doherty scheint sich auf dem Weg in die „Batschkapp“ zu befinden. Wo er genau steckt, wie nüchtern oder illuminiert er ist, lässt sich nicht abschätzen. Im Publikum keimt Hoffnung auf: Alles wird gut. Wieder Pause. An dieser Stelle wäre es nötig gewesen, dass jemand vom „Batschkapp“-Team das Publikum beruhigt. Leere Bierbecher fliegen Richtung Bühne, Buhrufe. Manch einer geht. 23 Uhr: Wieder fliegen Bierbecher. Wenn jetzt nicht bald Doherty auftaucht, läuft alles aus dem Ruder. Punkt 23.20 Uhr stürmen Doherty, Jones und die Band auf die Bühne. Doherty trägt einen zu großen Second-Hand-Herrenanzug. Sein Äußeres lässt Exzesse vermuten: Aufgedunsenes Gesicht, schweißnasse Haare, müder Blick, als wäre er gerade aufgestanden. „Guten Abend, Stuttgart!“ Wie?

Doherty torkelt über die Bühne, hat sichtlich (und hörbar) Mühe, die richtigen Töne und Worte zu finden. Egal. Er ist endlich da. Startet sein Set wenig charmant mit der „Babyshambles“-Hymne „Fuck Forever“ und donnert seinen Mikrofonständer mit Schmackes ins Auditorium. Ein gereckter Mittelfinger hätte es auch getan. Ein Glück, dass niemand von dem Wurfgeschoss getroffen wird. Das Publikum ist gespalten. Einigen gefallen die von der fünfköpfigen Combo abgespulten Songs von den „Libertines“ („All At Sea“, „You’re My Waterloo“), „Babyshambles“ („Albion“, „Killamangiro“) und Solokabinettstückchen („Last Of The English Roses“, „Kolly Kibber“, „The Travelling Tinker“), andere wüten weiter gegen den Chaoten.

Dohertys zumeist an eher ruhigerem Brit-Folk ausgerichtete Oden eignen sich nur bedingt zur Partysause. Wäre er ganz Herr seiner Sinne: Wer weiß, was für ein großartiges Konzert er abliefern könnte. Doch so? Die verbliebenen Zuschauer blicken in einen Abgrund.

Wieder fliegen Bierbecher. Einen fängt der Brite auf, andere kickt er ins Publikum zurück. Ein Pressefotograf bekommt die Wut Dohertys zu spüren: Er zielt mit dem Mikrofon nach ihm. Irgendwann macht Doherty einen eleganten Hofknicks, sagt Goodbye, hangelt sich noch durch einen Song. Abgang.