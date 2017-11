Sie wirkt beim Treffen im Büro ihrer Plattenfirma am Time Square in Manhattan fragil, eine zarte Gestalt mit einem herb-ungeschminkten Gesicht. Charlotte Gainsbourg (46), die Tochter des französischen Chansonniers und Schauspielers Serge Gainsbourg (1928–1991) und der britischen Schauspielerin Jane Birkin (* 1946), lebt mit dem französischen Schauspieler und Regisseur Yvan Attal zusammen, mit dem sie drei Kinder hat. Gerade ist ihr neues Album „Rest“, nach der Zusammenarbeit mit Beck, das erste seit acht Jahren, erschienen. Die vom französischen Elektro-Musiker Sebastian Akchoté produzierten Stücke sind funky („Sylvia Says“), fröhlich („I’m A Lie“) und clubtauglich („Songbird In A Cage“, „Deadly Valentine“), aber die erstmals selbstgeschriebenen Texte blicken tief ins Innere und verarbeiten große Dramen ihres Lebens. Steffen Rüth sprach mit der französischen Schauspielerin („Antichrist“, „Schneemann“) und Sängerin.

Frau Gainsbourg, warum treffen wir uns in New York, nicht in Paris?

CHARLOTTE GAINSBOURG: Ich lebe hier seit gut drei Jahren. Als meine Schwester gestorben war, musste ich Paris verlassen. Ich hielt es dort nicht aus. Ich war depressiv.

Ihr Halbschwester Kate Barry kam Ende 2013 in Paris beim Sturz aus dem Fenster ihrer Pariser Wohnung ums Leben.

GAINSBOURG: Wie soll man mit so etwas Furchtbarem umgehen? Wir entschieden uns dafür, als Familie zu versuchen, ein neues Leben in einer neuen Umgebung zu beginnen. Mein Ehemann Yvan und unsere Kinder tragen die Entscheidung zum Glück mit. Es hat uns gut getan, nach New York zu ziehen. Allerdings denke ich nicht, dass wir für immer in New York bleiben werden. Ich fühle mich noch immer sehr französisch und Paris stark verbunden.

Hören Ihre Kinder die Musik ihrer Mutter?

GAINSBOURG: Nein, und wenn, dann habe ich es noch nicht mitbekommen. Aber was sie sich permanent anhören, sind die Lieder von Oma und Opa. Sie saugen das Werk meiner Eltern regelrecht auf.

Sie haben immer gesagt, Sie hätten die Songs ihres Vaters gemieden.

GAINSBOURG: Zwischen 0 und 19 hörte ich nichts anderes als seine Chansons. Das änderte sich abrupt, als er starb. Bis heute ist es zu schmerzhaft für mich, seiner Stimme zuzuhören. Der Tod meines Vaters war für mich gleichbedeutend mit dem Tod von Musik als solcher. Höchstens Klassik ertrug ich noch, aber nichts mehr mit Stimmen.

Sie sind mit ihren extrovertierten „Je t’aime“-Eltern ja quasi in der Öffentlichkeit groß geworden. Wie wild waren Sie selbst?

GAINSBOURG: Wir waren eine Familie, die den Franzosen gehörte. Wir wurden immerzu fotografiert und beobachtet, das war normal für uns. Und trotzdem hatten wir ein Leben wie andere Kinder auch, wir gingen normal zur Schule, machten die Sachen, die alle machen. Meine Eltern hatten einen sehr einfachen, bescheidenen Geschmack, dieses „Bling-Bling“-Leben, wie du es heute bei Prominenten siehst, das gab es für uns als Familie nicht. Wir Kinder bekamen allerdings mit, dass die beiden, wenn sie allein ausgingen oder mit Freunden feierten, ziemlich auf die Pauke hauten (lacht).

Auf Ihrem neuen Album „Rest“ klingen Sie extrovertierter als früher, die Stücke „Deadly Valentine“ oder „Sylvia Says“ sind richtige Disco-Songs. Stehen Sie auf Dance Music?

GAINSBOURG: Nicht wirklich, aber ich wollte unbedingt, dass das Album eine elektronische Farbe, einen elektronischen Sound bekommt. Mit Disco assoziiere ich Spaß, und zugleich macht es mich nostalgisch. Ich wollte harte, brutale, wütende Sounds auf meine weiche Stimme prallen lassen und schauen, was passiert. Ich mag die Balance und die Widersprüchlichkeit zwischen beidem. Eine weitere große Inspiration waren Horrorfilm-Soundtracks.

Mögen Sie Horrorfilme?

GAINSBOURG: Oh ja, ich bin mit Horrorfilmen aufgewachsen. Ich fürchte, ich war viel zu jung, als ich „Der Weiße Hai“ sah. Aber als Kind haben mich diese Filme unheimlich bewegt, ich war fasziniert und verängstigt, irgendwie mochte ich diese Gefühle.

Sie haben in der Vergangenheit Alben mit der Band Air („5.55“) und mit Beck („IRM“) aufgenommen. Brauchen Sie einen männlichen Gegenpart für ihre Musik?

GAINSBOURG: Ja. Ich arbeite nicht gern allein an Liedern. Ich muss jemanden dabeihaben, den ich bewundern, zu dem ich aufschauen kann. Kollaborationen bringen mich weiter. Damals mit „Air“ war ich noch extrem schüchtern, Beck ließ dann alles locker und leicht aussehen, obschon es harte Arbeit war.

Ist die Schüchternheit verschwunden?

GAINSBOURG: Nein. Sebastian Akchoté hat mir aber geholfen, selbstbewusster zu sein und mich zu überwinden, diese Lieder zu machen. Die Ehrlichkeit mancher Stücke schmerzt mich selbst, den Song „Kate“, der sehr, sehr, sehr persönlich ist, werde ich bestimmt nicht live im Fernsehen singen können, das geht mir emotional viel zu nah.

In „Lying With You“ sprechen Sie über den Tod ihres Vaters.

GAINSBOURG: Der Song ist vor allem eine Liebeserklärung an ihn, auch wenn er harsch wirkt. Ich fand ihn tot im Bett und legte mich neben ihn, neben meinen toten Vater. Serge ist eine Inspiration für jedes einzelne meiner Lieder.

Sind Sie im Film auch schüchtern?

GAINSBOURG: Meine selbstkritische Art hat mich, zumindest als Schauspielerin, mutig und furchtlos werden lassen. Ganz extrem mit Lars von Trier, mit dem ich drei Filme gemacht habe, zuletzt „Nymphomaniac“. Lars schubst dich immerzu raus aus deiner Komfortzone, das ist sein Ding. Er brachte mich schauspielerisch in die unangenehmsten Situationen, und ich? Empfand Vergnügen dabei. Das war fast schon pervers und masochistisch von mir, aber ich mag dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein.

War die Arbeit an „Rest“ eigentlich therapeutisch für Sie?

GAINSBOURG: Dieses Album war Teil der Therapie. Aber ich fühle mich noch nicht gesundet, der Schmerz ist noch lange nicht geheilt. Ich glaube, dass die Trauer nie vorbeigehen wird.