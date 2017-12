Musiktheater: Comedian Harmonists: Voller Witz, Geist und Lebensfreude

Am Staatstheater Mainz ist eine gelungene Inszenierung von Gottfried Greiffenhagens und Franz Wittenbrinks Stück „Comedian Harmonists“ zu sehen.

Soll man „in der aufregendsten Zeit des Jahrhunderts sein Leben als Chorknabe“ beenden? Im Berlin des Jahres 1928 will der Musiker Harry Frommermann dies auf keinen Fall. Sein großer Traum ist es, nach dem Vorbild der amerikanischen „Revelers“ ein Gesangsensemble zu gründen. Zunächst sieht es düster aus. Dann jedoch findet Harry mit Robert Biberti einen Bass, der nicht nur fantastisch singt, sondern auch zu einem Mitstreiter wird, der die beiden Tenöre Ari Leschnikoff und Erich Abraham-Collin sowie den Bariton Roman Cycowski für das Ensemble gewinnen kann.

Geprobt wird nachts

Weil sich alle tagsüber mit Gesangsjobs und als Gelegenheitsarbeiter durchschlagen, proben die jungen Talente nachts. Bald stößt noch der Pianist Erwin Bootz zu ihnen, der fortan nicht nur die Arrangements von Harry bearbeitet, sondern auch die Proben leitet. Gemeinsam wollen sie „die Welt erobern“. Aber so schnell geschieht dies nicht. Bis die ersten Engagements kommen und der Erfolg der „Comdian Harmonists“ (1928–1935) langsam, aber stetig zunimmt, wird es noch eine Zeit lang dauern.

Würden die Sänger Alin Deleanu, Stefan Ebel, Johannes Mayer, Peter Felix Bauer, Stephan Bootz und der Pianist Paul-Johannes Kirschner alleine mit Liedern wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika der Lenz ist da“ oder „Wochenend und Sonnenschein“ auftreten, dann könnte innerhalb von wenigen Minuten beste Stimmung im Publikum herrschen. Nicht nur, dass diese Lieder wunderbare Melodieführungen haben – nein, die Texte stecken noch immer voller Witz, Geist und Lebensfreude. Aber in dem zweieinhalbstündigen Theaterstück von Gottfried Greiffenhagen (Buch) und Franz Wittenbrink (musikalische Einrichtung) mag sich nur selten die Leichtigkeit der Musik entfalten. Und das, obwohl jeder Sänger schon als Solist großartig ist. Als Ensemble sind sie sogar brillant. Nein, der Grund liegt im Stück selbst und der stimmigen Inszenierung von K. D. Schmidt. So sieht man oft historische Filmbilder auf einer großen Leinwand, mit denen sich das Näherkommen des Naziregimes mitteilt. Nicht plakativ wirken diese sorgsam von Christoph Schödel ausgewählten Bilder. Aber doch so präsent, dass Sie das berührende Drama, das den „Comedian Harmonists“ widerfahren wird, gut, ja sogar subtil vorbereiten.

Nur Flügel und Klavier

Auch Thomas Dreschers Bühnenbild weist auf das hohe künstlerische Niveau der „Comedian Harmonists“ hin. Schließlich sind auf der Bühne viele verschiedene Musikinstrumente zu sehen. Gespielt werden jedoch nur das Klavier und der Flügel. Alles andere bleibt Dekoration. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Musik des weltbekannten Ensembles keine aufwendige Instrumentierung brauchte, um zu verzaubern.