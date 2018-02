Frankfurter Oper: Corinna Tetzel inszeniert „A Wintery Spring“

In Auftrag gegeben haben die Komposition über den „Arabischen Frühling“ die Oper Frankfurt und das Ensemble Modern. Regisseurin Corinna Tetzel kam auf die Idee, die Uraufführung mit der spätbarocken Kantate „Il serpente die bronzo – Die bronzene Schlange“ von Jan Dismas Zelenka zu kontrastieren, die szenisch erstmals in Frankfurt zu sehen sein wird. Bettina Boyens traf Corinna Tetzel auf der Probebühne in der Oper Frankfurt.

Die Wüste ist schwarz. Sie besteht aus aufgetürmten Holzwürfeln, die übereinandergestapelt sind. Auf einer Planke prangt mit rotem Klebeband der rätselhafte Satz: „Mose ist schuld“. Warum hat die Bühnenbildnerin Stephanie Rauch eine Spielwüste im dritten Stock der Oper Frankfurt errichtet? Die Wüste sei ein wichtiger Ausgangspunkt für die beiden Werke, die im Bockenheimer Depot Premiere feiern, sagt Corinna Tetzel, die junge Regisseurin mit den feinen Gesichtszügen und der markanten Brille. Die Wüste präge die dort lebenden Menschen. Das Klima, der Boden, die Trockenheit, das Wasser bestimmten das Heimat- und Bezugssystem der Wüstenbewohner, sowohl in Saed Haddads „A Wintery Spring“, als auch in Zelenkas Kantate „Die bronzene Schlange“. Wasser sei kostbar.

Dramatisches Lamento

„Eben noch sprudelt die Quelle, plötzlich ist sie versiegt“, führt Tetzel aus. Besonders korrespondiere dieser Umstand mit der Beschaffenheit von Haddads Musikstruktur. Auch seine Komposition habe eine vertikale Struktur. Man höre viele schroff aneinandergesetzte, verschiedenartige Elemente, innerhalb derer besondere Energien fließen.

Bild-Zoom Foto: Michael Faust Regisseurin Corinna Tetzel setzt das neue Stück von Saed Haddad in Szene und kombiniert es mit einer Kantate Zelenkas.

Saed Haddad wurde 1972 in Jordanien geboren, studierte Philosophie in Belgien, Komposition in London und lebt heute in Deutschland. Bislang blieben in seiner sinnlich-sinfonischen Tonsprache arabische und europäische Klänge oft unvereinbar nebeneinander stehen. Den Charakter seiner neuen Komposition, einem dramatischen Lamento, bezeichnet er als „ethisches Werk mit blassem Licht.“ Und erklärt auch, wieso: „Die Bewegung des ,Arabischen Frühlings‘ verwandelte sich leider in einen winterlichen Frühling voll Feuer, Tod und Tränen und mündete in die großen Katastrophen, deren Ende bis heute nicht in Sicht ist.“ Noch 2010 hatte sich Haddad in einem Interview bezüglich seiner Komposition „Kontra-Gewalt“ nicht als politischer Komponist bezeichnet. Heute sagt er: „Ich glaube aufrichtig daran, dass es zu meiner Verantwortung als Komponist gehört, den Schmerzen der Menschen möglichst nahe zu sein. Deswegen habe ich ein Lamento komponiert.“ Es ist das erste Mal, dass Saed Haddad ein Werk für die Oper geschrieben hat, und das erste Mal ein Werk dieser Länge. Üblicherweise sind seine Kompositionen nicht umfassender als eine Viertelstunde. „Die Form und die Spannung zusammenzuhalten“ sei für ihn dabei die größte Herausforderung gewesen, bekennt der 45-Jährige.

Licht oder Dunkelheit

Das blasse Licht, von dem er spricht, ist für die begeisterte Regisseurin ein intensives Leuchten. „Das Lamento ist für mich ein einziger Lichtblick, ein Wiedererleben der arabischen Revolution. Sie hat stattgefunden und sie wirkt.“ Beide sind sich darin einig, dass die veränderte Sicht der überwiegend jungen Bevölkerung auf jeden Fall im Ausland weiterwirke. Via Internet, Satelliten-Fernsehen und Youtube, also grundsätzlich in allen Medien, die nicht durch die arabischen Regierungen kontrolliert werden, tauschten sich Engagierte weiter intensiv aus. Dem dramatischen Lamento liegt die Philosophie eines großen Mannes zugrunde, mit dem sich der Komponist bereits mehrfach beschäftigt hat: Khalil Gibran. Drei seiner Gedichte hat er in „Ein winterlicher Frühling“, bestehend aus drei Solisten, einem Orchesterpart und einem vorher eingespielten Gast-Chor, vertont.

Die Weisheit des libanesisch-amerikanischen Dichters, eines Vermittlers zwischen den Philosophien des Orients und des Westens, der 1931 starb, sei hochaktuell. Glaubt auch Corinna Tetzel: „Die Wege, Umwege, Verirrungen der Welt verändern sich mit der Zeit. Die Fragen aber bleiben die selben: Will ich ins Licht treten oder in die Dunkelheit? Möchte ich sehen oder lieber blind sein? Möchte ich wissen oder bleibe ich unwissend?“

Alles schön und gut, aber wie inszeniert man einen Klagegesang, der nicht gerade als hochdramatische Opernform bekannt ist? Alles will Tetzel nicht verraten, nur so viel: Orientalisch farbenprächtig werde die Aufführung, mit aufwendigen Kostümen, Video-Sequenzen und mit Mitgliedern des Ensemble Modern, die diesmal mitten auf der Bühne säßen. Dazu integriert sie die Gedichte Gibrans in die Szene.

Und warum ist Mose schuld? Der Text passt zum zweiten Teil der Abends, der biblischen Kantate des böhmischen Meisters Jan Dismas Zelenka. Ein Komponist, der in letzter Zeit durch die Einspielungen des Prager Ensembles Inégal eine Renaissance erlebt. „Bei Zelenka verirren sich die Menschen in der Wüste, glauben an religiöse Hierarchien und warten auf ein Schlangenzeichen. Sie wollen, dass Mose ihnen die Richtung vorgibt.“ Nachdem sie ihn vorher als Schuldigen ausgemacht haben, weil sie in der Wüste festsitzen. Bei Khalil Gibran und Saed Haddad dagegen müsse jeder seinen eigenen Weg finden. Der Satz „Mose ist schuld“ werde auf einem roten LED-Laufband eingeblendet, das für die Zuschauer sichtbar als Subtext der Szene fungiere.

