Daniel Richter im Louisiana-Museum

Politik, Widersprüche und knallige Farben: Das dänische Louisiana-Museum zeigt 45 Werke des deutschen Malers Daniel Richter.

Anhand der in den Jahren 1995 bis 2015 entstandenen Werke können Besucher die Schaffensphasen des Künstlers nachvollziehen - von den abstrakt-ornamentalen Gemälden der 90er über die figurativen, gesellschaftspolitischen Arbeiten des neuen Jahrtausends bis zu den verschwommenen Farbflächen, die Richter im vergangenen Jahr erstmals vorstellte.

„Lonely Old Slogans” ist nach Angaben des Louisiana-Museums für Moderne Kunst die erste große Schau mit Richters Werken in Skandinavien. Bis zum 8. Januar sind die Bilder in Humlebæk zu sehen, im Anschluss in Wien und London.

(dpa)