Wenn ein Baum nachwachsen soll, muss man die toten Äste abschneiden. Von dieser These ist Pierre überzeugt, „weil dann herrliche Blüten treiben können“. Allerdings mit dem Unterschied, dass in seinem Bild die toten Äste aufgebrauchte, nicht mehr wichtige Freundschaften sind, deren er sich möglichst elegant entledigen will.

„Das Abschiedsdinner“ heißt das Stück des französischen Autorenduos Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, beide Jahrgang 1971, das Regisseur Peter Kühn mit viel Liebe zum Detail fürs Zoo-Ttheater als subtiles Kammerspiel inszeniert hat. Wie im ersten Schauspiel der Autoren, „dem Erfolgsstück „Der Vorname“, geht es um Psychologie, die mit virtuoser Sprachkunst und nuancierten Zwischentönen in den Dialogen die Handlung vorantreibt. Das ist Sprechtheater auf der Höhe der Zeit und dennoch weit von dem entfernt, was man postdramatisches Theater nennt.

Schutzschirm lösen

Die handelnden Figuren besitzen einen Charakter und sind präzise gezeichnet, wenn auch – wie im Fall von Fachbuchverleger und Literaturnarr Pierre (Ralf Stech) und seiner Frau Clotilde (Caroline Kiesewetter), genannt Claude, – einen recht fiesen.

Die beiden laden nämlich den eigentlich befreundeten Antoine (Stefan Schneider, ein Erzkomödiant), der Erfahrung mit Psychoanalyse hat und zu Selbstgesprächen unter dem Pseudonym Patrick neigt, zu einem angeblich sündhaft teuren Jahrgangswein ein und legen seine Lieblingsmusik – indische Ragas – auf. Sie kramen sogar alte Geschenke von Antoine hervor, sind aber insgeheim dazu entschlossen, dass dieser Abend die letzte Begegnung sein soll. „Schlussmachen“, ohne dass er es bemerkt, ist die Absicht. Pierre sprich davon, den „Freundschaftsschutzschirm zu lösen“.

Die Autoren Delaporte und de la Patellière sind so etwas wie das nicht ganz so abgründige männliche Pendant zu der Dramatikerin Yasmina Reza, der Theater-Königin der Paar-Eskalation. Das Stück, das durchaus einen gewissen Woody-Allen-Witz besitzt, ist eine rasante Tragikomödie, der die Regie keinen unnötigen Bedeutungs-Ballast auflädt. Timing und Humor-Dosierung gelingen sehr gut, was auch den großartigen Schauspielern zu danken ist, die ihren jeweiligen Bühnencharakter glänzend herausarbeiten. Die gelungene Übersetzung aus dem Französischen von Georg Holzer trägt ebenfalls dazu bei. Pierre und Clotilde, die in einem mondän-verwinkelt eingerichteten Appartement (Bühne: Steven Koop) ihren ungeliebten Gast bewirten, befassen sich also vermeintlich ein letztes Mal mit Antoines selbstmitleidig-spirituellen Daseinsbewältigungsgeschichten. Dieser verschrobene Nuss- und Milchallergiker allerdings riecht den giftigen Braten. Er schlägt daraufhin eine Therapie für sich und Pierre vor, um die Freundschaft doch noch zu retten; es folgt ein energiegeladener Schlagabtausch der beiden „Freunde“, die sich im Verlauf des Streits nichts schenken und alles aus dem Nähkästchen holen, was sie sich in 30 Jahren nie gesagt heben.

Dass Antoine und Pierre sich zusammenraufen und ihre Beziehung auch künftig aufrecht erhalten wollen, ist dramaturgisch nicht wirklich überraschend. Und doch geht man am Ende, von den Autoren sicherlich beabsichtigt, sehr nachdenklich nach Hause: Warum fällt es so schwer, sich einzugestehen, dass Freundschaften erschöpft sind? Warum zieht man die Heuchelei der Ehrlichkeit so oft vor? Ein Theaterabend, der dazu zwingt, sich selbst zu überprüfen, kurzweilig und raffiniert inszeniert.