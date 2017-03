Nichts für Farbenblinde: Das Deutsche Filmmuseum widmet dem Phänomen der Farbe Rot eine Ausstellung

Jeder Filmfan kennt das Mädchen im roten Mantel, das an entscheidenden Stellen in Steven Spielbergs Schwarzweiß-Film „Schindlers Liste“ auftaucht. Als einsamer Farbtupfer mit Signalqualität steht es für den Verlust und die Würde jedes einzelnen von Millionen Leben, die der „historisierte“, auch darum schwarz-weiße Massenmord im Holocaust grausam beendet hat.

Viele Filmkenner wissen sicher auch, wie bei Alfred Hitchcock mehr als einmal das rote Licht pulst und vibriert. In „Das Fenster zum Hof“ gewinnt James Stewart als Pressefotograf mit Beinbruch lebensrettende Sekunden, als sich der Mörder von gegenüber anschickt, ihn als lästigen Zeugen vom Leben zum Tode zu befördern, indem er ihn mit Blitzlichtern blendet und fernhält. Die Blitze halten den Killer auf Distanz, doch nur, bis das rote Nachbild abebbt. Oder „Marnie“, Hitchcocks Psychoanalyse-Thriller mit Tippi Hedren und Sean Connery: Für die verkorkste Marnie ist das Rot beliebiger Objekte eine Farbe der Wiederkehr des Verdrängten, jeder rote Moment ein Strudel in Zeit und Gedächtnis, der sie abrupt an den Ursprung ihrer Traumata reißt.

Das Blut spritzt

Mehr als jede andere Farbe wurde und wird Rot im Film bewusst, ja praktisch niemals nur zufällig eingesetzt. Wenn Arnold Schwarzenegger als „Terminator“ das Auge seiner fleischernen Körperhülle einbüßt oder an der Mechanik seines zerschundenen Arms schraubt und werkelt, verschwindet unter der Sonnenbrille ein dämonisch-technisch glühender Leuchtsensor. Rot ist nicht zuletzt das Blut, dieser besondere Saft aus unendlichen Vampirfilmen wie „Bram Stoker’s Dracula“ von Francis Ford Coppola, wo das dicke Blut nur so spritzt, derweil der landschaftliche Hintergrund für die schattenspielartigen Schlächtereien des Vlad Tepes in dünnes Blutrot getaucht ist.

Rot deckt vielmehr auch die komplette Breite der Emotionen und soziokulturellen Zeichen ab. Verführung zum Beispiel: die roten Lippen Nicole Kidmans in Baz Luhrmanns „Moulin Rouge“. Oder Auf- und Abstieg: Hier das teure rote Kleid aus der Portokasse des Millionärs in „Pretty Woman“ (Richard Gere), mit dem Julia Roberts als Titelheldin mit in die Oper darf und sich eine für sie ganz neue soziale Sphäre erobert. Und dort das absichtlich vulgäre, zu tief ausgeschnittene, überkandidelte Kleid, in welchem Vivien Leigh als Scarlet O’Hara in „Vom Winde verweht“ einer biederen Geburtstagsfeier beiwohnen muss, damit sie sich auch ja öffentlich blamiert.

Die Zahl der Beispiele ist unendlich. Stefanie Plappert und Daria Berten, die Kuratorinnen, hatten allenfalls Probleme, das überreiche Material einzuhegen und auszuwählen. Gut 450 „rote“ Filme sichteten sie im Zuge ihrer Vorbereitungen. 229 blieben für die Ausstellung übrig, um auf 11 großen Leinwänden im ausgeklügelten Setting einer regelrechten Installation an- und eingespielt zu werden. Von den verworfenen Filmen, die nicht ganz so knackig „rote“ Filmmomente hergaben, wie sie das Ausstellungskonzept erfordert, gehen einige immer noch in die Filmreihe „ROT“ im Filmmuseums-Kino ein. Diese führt dann auch ausführlicher vor, dass Spielberg nicht als einziger Regisseur hochbewusst mit Rot als Kontrast zu Schwarzweiß umging. Bevor es den Farbfilm überhaupt gab, wählten Regisseure schon rotes Filmmaterial als Basisfarbe für Filmszenen der Leidenschaft und Gefahr aus.

Und wenn Gary Ross’ Medien- und Zeitreise-Komödie „Pleasantville“ mit Tobey Maguire und Reese Witherspoon dem Personal einer bigotten Schwarweiß-Seifenoper die Fülle des Lebens nach der heilen Welt von 1955 nahe bringt, dann mögen sich zwar die Widersprüche und inneren Nöte der Figuren vermehren. Dafür blühen sie und ihre Umgebung aber auch in tausend bunten Farben auf: nicht zuletzt in Rouge und Lippenstift-Farben.

Bevor man die Ausstellung, die bis 13. August läuft, betritt, sollte man sich unbedingt mit einer der Karten aus dem Vorraum im dritten Stock versehen. Zum einen sind im Innern alle Filmbeispiele nummeriert und identifizierbar, wenn man die rote Kartenseite hinzuzieht. Da man sich immer wieder fragen wird, aus welchem Film diese oder jene tolle oder gruslige Szene stammt, hilft das. Die weiße Rückseite wiederum benötigt man, um sich an die im Raum verteilten Projektionen der sogenannten Picobeamer zu stellen und diese aufzufangen, um sich den Informationsgehalt zu Gemüte zu führen. Oft sind es aufschlussreiche Aussagen von Filmkünstlern.

Abschälen der Gesichter

Der Raum im ganzen hängt voller Vorhangstreifen und ist in drei Bereiche gegliedert: das Rot der Körper (weiter unterteilt in Kostüme und so weiter), das Rot der Räume (Kulissen, Requisiten etcetera), das Rot der Regisseure. Die Rauminstallation hat etwas von einem roten Urwald. Die meisten Leinwände verteilen sich entlang der Raumwände, vier bilden einen Raum im Raum und ein weiterer, im Winkel versteckter Raum empfiehlt seine ausgewählten Ausschnitte nur „FSK 16“. Man muss nicht zimperlich sein, um das gutzuheißen, denn das Abschälen von Gesichtern ist nicht jedermanns Sache. Rot steht eben auch für Ekel und moralische Verbotszonen.

Deutsches Filmmuseum, Schaumain- kai 41, Frankfurt. Bis 13. August, geöffnet Di/Do–So 10 bis 18 Uhr,

Mi 10 bis 20 Uhr, Eintritt 7 Euro

(mit Dauerausstellung 10 Euro).

Telefon (069) 96 12 20 220. Internet www.deutsches-filmmuseum.de