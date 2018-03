„Das Sams quatscht jeden an“

Im vergangenen Dezember ist Paul Maar 80 Jahre alt geworden. Doch die Ruhe eines Pensionärs kennt der umtriebige Kinderbuchautor nicht. Jeder einzelne Tag im März ist mit Lesungen und anderen Terminen belegt. Morgen, am 22. März, wollte Paul Maar vormittags in der Paul-Maar-Schule in Flörsheim lesen – eine von 14 Schulen in Deutschland, die seinen Namen trägt. Nachmittags war dann eine weitere Lesung im Literaturhaus Frankfurt geplant, und die Karten dafür waren so gut wie ausverkauft. Doch gestern kam vom Literaturhaus leider die Mitteilung, der Autor müsse wegen Krankheit absagen – ein Ersatztermin werde gesucht. Wenige Tage zuvor durfte Dierk Wolters die letzte Lücke in Maars Terminkalender nutzen, um mit ihm über die Herausforderung zu sprechen, die es bedeutet, Romane und Geschichten für Kinder zu schreiben, und ihn über die biografischen Hintergründe seiner beliebten „Sams“-Romane zu befragen.

Herr Maar, Sie haben einmal gesagt, wenn Sie erzählten, dass Sie Kinderbücher schreiben, hörten Sie immer: Ach ja, das wollte ich auch immer schon einmal tun. Dann seufzen Sie auf. Die Schwierigkeit, für Kinder zu schreiben, wird ganz offensichtlich unterschätzt.

PAUL MAAR: Ja, durchaus. Wenn ich in Grundschulen vorgelesen habe, kamen oft Lehrerinnen und sagten, sie hätten auch ein Kinderbuch geschrieben.

Was ist denn die besondere Herausforderung, wenn man für Kinder schreibt?

MAAR: Der Stil und die Sprache. Die meisten Sachen, die ich zu lesen bekam, waren unrhythmisch, viele sehr sentimental. Man braucht eine überzeugende Hauptfigur, und man muss einen Konflikt inszenieren, der am Ende gelöst ist. Das ist gar nicht so einfach.

Am Anfang Ihrer „Sams“-Bücher stand nicht das rüsselnasige, Taucheranzug tragende Sams mit seinen blauen Wunschpunkten, wie man meinen könnte. Zuerst war vielmehr Herr Taschenbier da, dieser schüchterne Mann, der sich nie etwas traut und dem das freche Sams zuläuft. Was an ihm hat Sie fasziniert?

MAAR: Mein Vater hatte ein Baugeschäft und einen Angestellten, der zuständig war für die Rechnungen. Den sah ich als Kind fast täglich, und er war genau so, wie ich später Herrn Taschenbier beschrieben habe: angepasst, sehr schüchtern, ein bisschen ängstlich, wollte keine Fehler machen. Wenn mein Vater, der aufbrausend war, ihn zur Rede stellte, weil er angeblich eine Rechnung verschlampt hatte, und fand sie ein paar Minuten später auf dem eigenen Schreibtisch, hätte dieser Angestellte niemals gesagt: Chef, jetzt haben Sie mich ungerecht beschimpft! Zu Kindern aber hatte diese kontaktgestörte Man einen Draht. Wenn er mich auf dem Flur traf, hat er sich meine Bilder zeigen lassen, er war selber ein Hobbykünstler. Und er war derjenige, der mich als Jugendlichen beiseitenahm und sagte: Paul, das elterliche Geschäft soll dein Bruder übernehmen – du musst unbedingt auf eine Kunstakademie.

Sie haben ihm also viel zu verdanken.

MAAR: Ja. Und als Kind habe ich immer gedacht: Ein netter Mensch – könnte ich ihm doch ein bisschen mehr Lebensfreude vermitteln! Das kann ein Kind aber nicht. Als Erwachsener aber konnte ich ihn in einem Buch zum Leben erwecken. Ich nannte ihn Taschenbier und stellte ihm ein Wesen zur Seite, das genau sein Gegenteil ist.

Das Sams ist sozusagen die permanente Herausforderung für Herrn Taschenbier?

MAAR: Es ist mutig, quatscht jeden an. Herr Taschenbier will es eigentlich loswerden, aber es lässt sich nicht abschütteln – und bringt ihn dazu, zum ersten Mal Nein zu sagen zu seinem Chef und zu seiner despotischen Vermieterin.

Ihr Vater war wenig warmherzig: sehr streng, was auch mit seiner Lebensgeschichte als Kriegsheimkehrer zu tun hatte, der alles verloren hatte. Er hat Ihnen viel verboten, sah auch nicht gerne, wenn Sie lasen. Trotzdem durchzieht Ihre Bücher ein heiterer Grundton. Wie passt das zusammen?

MAAR: Ich glaube, das ist mein Wesensgrund. Außerdem war ich als Kind, als mein Vater als Marinesoldat aus meinem Leben verschwunden war, bei meinem liebevollen, dicken Großvater, ein ausgezeichneter Erzähler und Wirt in einer Dorfwirtschaft. Die Liebe, die mich da umfangen hat, bis ich zehn oder elf war, spüre ich bis heute.

Sie haben, als Sie Ihren dicken Großvater erwähnten, lachen müssen. Hat das Sams, das ja auch über einen stattlichen Bauchumfang verfügt, etwas mit ihm zu tun?

MAAR: Darauf bringen Sie mich jetzt zum ersten Mal. Vielleicht hat das tatsächlich etwas damit zu tun, dass ich Leibesfülle verbinde mit Gemütlichkeit, Freundlichkeit und Witz.

Waren Sie ein schüchternes Kind?

MAAR: Ja, sehr! Auch als junger Mann habe ich es nicht gewagt, Mädchen anzusprechen. Mit der Zeit hat sich das gelegt, als ich zum ersten Mal Zuhörern aus meinem ersten Buch „Der tätowierte Hund“ vorlas. Ich spürte die Wärme des Publikums und dass es mit offenem Herzen zuhörte. Von Lesung zu Lesung bin ich selbstbewusster gewesen. Das war ein Umschlagpunkt.

Das Sams hat blaue Wunschpunkte. Warum?

MAAR: Beim Zeichnen wasche ich normalerweise den Pinsel aus, damals legte ich ihn beim Sommersprossen-Malen aber ab, weil das Telefon klingelte. Das vergaß ich, und dann wurden die Punkte blau. Ich hatte schon das Wollläppchen in der Hand, um sie auszuwischen. Aber dann dachte ich: Ich erfinde diese Figur doch gerade. Ich behaupte einfach, Samse haben blaue Sommersprossen!

Ist es für Sie wichtig, dass das Sams weder ein Mädchen noch ein Junge ist?

MAAR: Ja! Ich habe gewissermaßen schon sehr früh der Gendertheorie angehangen. Ich hatte damals einen Artikel über Menschen mit beiden Geschlechtsmerkmalen gelesen – Zwitter, wie man sie damals nannte. Das hatte mich sehr beeindruckt. In den 50er Jahren handelten Ärzte sehr rigoros und bezogen Kinder nicht mit in ihre Entscheidungen ein. Deswegen war mir wichtig, dass meine Erfindung sagt: Ich bin kein Junge, bin kein Mädchen – ich bin ein Sams.

Ursprünglich wollten Sie Maler werden. Sie haben sogar an der Kunstakademie Stuttgart studiert. Was hat Sie davon abgebracht?

MAAR: Zum einen ein Akt der Selbsterkenntnis. Ich habe gemerkt, vielleicht reicht es doch nicht dafür, dass meine Bilder irgendwann im MoMA ausgestellt werden. Zum anderen habe ich schon während meiner Studentenzeit mein erstes Hörspiel geschrieben. Und gemerkt, dass mir das Schreiben noch mehr als das Malen liegt. Aber immerhin habe ich sehr viele meiner Bücher selbst illustriert.

Man sagt, Sie beantworten jeden Brief von Kindern handschriftlich. Wie diszipliniert sind Sie?

MAAR: Sehr. Das ist wichtig. Gerade wenn ich an einem neuen Manuskript sitze, verbiete ich mir jede Ablenkung – ich bin dann wie ein Büroangestellter.

Für die literarisch Interessierten: In der Geburtstags-Festschrift Ihres Verlags zu Ihrem 80. im vergangenen Dezember stand, dass zahlreiche Werke literarische Spuren hinterlassen hätten, aufgezählt werden Gedichte von Robert Gernhardt, aber auch „Pnin“ von Nabokov, die Aphorismen von Lichtenberg und „Tristram Shandy“ von Laurence Sterne. Wie kann man sich diese Spuren vorstellen?

MAAR: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. „Tristram Shandy“ liebe ich so sehr, dass ich ihn nahezu beklaut habe. In dem Roman gibt es einen Onkel Toby, der unendlich langsam Geschichten erzählt und immer wieder abschweift. In meinem Buch „Onkel Florians fliegender Flohmarkt“ kommt ein Herr Dörrlein vor, der exakt wie Onkel Toby mit einer Geschichte anfängt und sieben andere erzählt. Den habe ich, als Diener der Königin, auch wieder eingeführt in „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“.

Hätten Sie nicht Lust, selber mal einen „Tristram Shandy“ fürs 21.Jahrhundert zu schreiben, einen humorvollen Roman für Erwachsene?

MAAR: Lust schon, aber ich erkenne meine Inselbegabung, gut für Kinder zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, auch einen guten Roman für Erwachsene zu schreiben.

Schreiben Sie an etwas Neuem?

MAAR: Gerade habe ich ein Manuskript beendet, das Buch wird im Herbst erscheinen, „Snuffi Hartenstein“. Wollen Sie wissen, worum es geht?

Klar!

MAAR: Vor zwei Jahren erzählte mir eine Mutter bei einer Lesung auf der Frankfurter Buchmesse, ihr Kind habe einen unsichtbaren Freund. Sie müsse sogar einen Teller für ihn auf den Tisch stellen. Ob das gefährlich sei? Da konnte ich sie beruhigen. Von meiner Frau, einer Psychotherapeutin, weiß ich, dass das oft sogar besonders kreative Kinder sind. Spätestens in der Pubertät schicken sie ihre Freunde weg, sagte ich der Frau. Da fragte eine andere: Wohin schicken sie die Freunde denn? Genau davon erzählt mein Buch: Es geht um einen einsamen Jungen, der sich einen unsichtbaren Hund ausdenkt.