Schriftstellerin Hanya Yanagihara stellte in Frankfurt ihren Roman: Das Schweigen der Männer

Vier junge Männer im Studium teilen sich am College ihre Räume und werden zu lebenslangen Freunden. Alle vier gehen nach New York, wo sie Erfolg als Künstler, Architekt, Schauspieler oder Jurist suchen und finden. Im Mittelpunkt der Männerfreundschaft steht der geheimnisvolle Schweiger Jude, der sein Leben als ausgesetztes Waisenkind begann, dann zum Opfer sexuellen Missbrauchs, brutaler Gewalt und schlimmer Demütigungen wurde, was ihm dauerhaft sein Weltvertrauen raubte.

Gewisse Menschen, verriet die Autorin den Frankfurtern, riechen solche Schwächen förmlich und nutzen sie gnadenlos aus. Judes Freunde lieben den erfolgreichen Juristen gleichwohl und gehen später mit durch seine Hölle, ohne ihrem Schmerzensmann helfen zu können.

Schmerz oder Ekstase

Für Yanagihara, US-Amerikanerin japanischer Herkunft aus Hawaii, die heute in New York lebt und sich in Frankfurt dem HR-Kritiker Alf Mentzer und dem Schauspieler Max Mayer (Lesung) anvertraute, endete damit eine Lesereise durch deutsche Literaturhäuser. Ihr Roman zählt seit Erscheinen zu den bestverkauften und meistdiskutierten Werken, soll zur Fernsehserie werden und steht in deutscher Ausgabe (Hanser Berlin, 960 Seiten) seit Januar ganz oben auf Bestseller- und Kritiker-Listen.

An Witz mangelt es der gutgelaunten Autorin nicht, lautete doch eine ihrer ersten Auskünfte: „Wenn du in Amerika ein 1000-Seiten-Buch schreibst, musst du es nach Deutschland schicken.“ „Ein wenig Leben“ erwies sich in Lesung und Gespräch als gewaltige, schockierende Geschichte. Die Stilmittel laufen eklatant jener Coolness und milden Ironie zuwider, die Yanagihara zum Grundton der US-Gegenwartsliteratur erklärt. Ihre eigene Palette scheut vor keiner Geschmacklosigkeit zurück, wenn es um körperliche und psychische Gewalt geht. In „Ein wenig Leben“, sagt Yanagihara, wollte sie eine Sprache für die Gefühle von Männern finden, denen sie notorisch fehlt. Zweierlei an diesen Befunden und am Namen des Helden, Jude St Francis, scheint noch kaum aufgefallen zu sein. Dies Monstrum von Roman mag quer zur US-Mainstream-Belletristik stehen, kuschelt sich dank Thrillerelementen und Schockeffekten, seiner Rückblickstechnik und schieren Länge aber einer US-Genre-Literatur an. Schon der Name erinnert an literarische Pop-Sitten: durch die Assoziation mit „Hey Jude“. Der „Beatles“-Song rät seinem Titelhelden bekanntlich, sich nicht vor Schmerz die ganze Welt aufzubürden und obendrein den Coolen zu spielen: „And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain/ Don’t carry the world upon your shoulders/ For well you know that it’s a fool who plays it cool/ By making his world a little colder“.

Was passte besser zu „Ein wenig Leben“? Jude kranke daran, dass er sich fremde Schuld anlaste und aus dem lädierten Kern seines gespaltenen Ich alles Übel zu verdienen glaube. Diese fatale Prägung sei schlicht – Pech. An der Verhärtung versage alle Liebe. Nicht einmal „With A Little Help From My Friends“ geht es für ihn voran. Trotzdem braucht er sie.

Das Coverfoto, Porträt eines jungen Mannes in Schmerz oder Ekstase, stammt laut Yanagihara von Peter Hujar und assoziiert sich mit der Zeit der Aids-Panik. Der Umfang ihres Buchs erkläre sich aus ihrem gemächlichen Tempo angesichts des Themas Gewalt. Sie dem Leser zu ersparen, hätte Herablassung bezeugt: Romane schreibe man nicht mit ängstlichem Blick auf Leserreaktionen. Das zeitlos Künstliche und Märchenhafte folge aus dem Vorrang männlicher Figuren und ihrer Ausdrucksunfähigkeit. Zugleich habe sie ein Psycho-Porträt New Yorks verfasst, das Erfolg zum Fetisch erhebe.