Galerie Bärbel Grässlin: Das Schwere und das Leichte suchen die Balance

Der Raum für junge Kunst heißt lakonisch „Filiale“. Damit ist nicht ein „Off-Space“ und auch kein „Projektraum“ gemeint, sondern eine kommerzielle Galeriedependance. „Es gibt in Frankfurt nicht viele junge Galerien“, sagt Marina Rüdiger. Philipp Pflug Contemporary ist ein nennenswertes Beispiel. „Es gibt einige spannende Off-Spaces, aber das ist etwas anderes“, ergänzt Rüdiger. Bärbel Grässlin, Marina Rüdiger und Klaus Webelholz, ein Teil des Teams der Galerie Grässlin in der Schäfergasse, organisieren die „Filiale“.

Dort werde experimenteller gearbeitet werden können, kündigt Rüdiger an. Man werde sich auch überregional nach geeigneten Künstlern umsehen. Eine Einschränkung auf bestimmte künstlerische Medien soll es nicht geben. Zum Auftakt bespielt der Bildhauer Martin Kähler die ehemaligen Büro- und Ladenräume in der Stiftstraße, einer Seitenstraße der Einkaufsmeile Zeil.

Der Ausstellungsraum, der zuvor eine Weile leer stand, ist eine Herausforderung: Es stehen zwei Etagen zur Verfügung. Die Decke ist großzügig verglast. Gegliedert und dominiert wird der Raum von einer Treppe in der Mitte. 2016 hat Martin Kähler sein Kunststudium an der Städelschule bei Tobias Rehberger beendet. Zuvor studierte der Deutschitaliener an der Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. Der Galeristin Bärbel Grässlin fiel Kähler beim alljährlichen Rundgang der Städelschule auf, wo sie sogleich eine Arbeit kaufte. Im Sommer 2016 war Kähler in der Gruppenausstellung „Lost and Found“ in der Galerie Grässlin vertreten.

Die Ausstellung ist „Ridotto al Massimo“ betitelt. Aus dem Italienischen übersetzt heißt das „Auf das Maximum reduziert“. Der Titel illustriert Martin Kählers Arbeitsweise. Es gehe ihm um „eine simple, minimale Sache mit einem maximalen Ergebnis“, sagt der Künstler. Er arbeitet viel mit vorgefundenen Materialien und Resten aus seiner direkten Umgebung. So geht Kähler beispielsweise auf Schrottplätze, um dort nach geeignetem Material für seine Kunst zu suchen. Die Fundstücke bezeichnet er als einen „Startpunkt“. „Die Arbeiten entstehen im Studio“, so Kähler. „Die eigentlichen Entscheidungen werden jedoch außerhalb des Ateliers gefällt“, ergänzt er. In der „Filiale“ zeigt Martin Kähler unter anderem eine Skulptur, die aus einem massiven, alten, teils rostigen Eisen-Schwerlastenregal und einer darin verkeilten, hochpolierten Kupferstange besteht. Formale Spannung zeichnet die Arbeit aus. Klare, schlichte Gegensätze: alt und neu, leicht und schwer.

Spiel von Gegensätzen

Kähler vermeidet es zumeist, mit Schrauben oder mit Kleber zu arbeiten. Seine Skulpturen wirken daher auf den ersten Blick beiläufig zusammengesetzt. Für diese scheinbare Lässigkeit, hinter der in Wirklichkeit oft akribische Arbeit steckt, verwendet man bisweilen den italienischen Begriff „sprezzatura“. Auch im Gespräch mit Kähler fällt dieses Wort.

Die schweren Erdbeben, die sich seit Ende August 2016 in Mittelitalien ereigneten, lieferten Martin Kähler Anregungen für weitere Arbeiten, die in der „Filiale“ zu sehen sind. Bekannte schickten ihm Fotografien aus dem Erdbebengebiet. Die Wirkung war paradox: „Diese Ruinen und der Schutt hatten etwas, was mich gereizt hat.“ Als Beispiel nennt Kähler einen eigentümlichen rosa Staub über den Trümmern einer Kirche, der von den zerstörten Fresken kam. In der Folge entwickelte Kähler eine Reihe fragiler Skulpturen aus Gitter, Gipsguss und Pigmenten. Zum Teil ist das zur Formgebung verwendete Werkzeug – eine Eisenstange – ebenso sichtbar wie der Abdruck des Atelierbodens im Gips. Kählers Einsatz einfacher, gebrauchter und industriell hergestellter Materialien lässt an die „Arte Povera“ denken, eine künstlerische Strömung, die in den sechziger Jahren in Italien aufkam.

Auf einigen Skulpturen finden sich Fragmente und Bruchstücke aus dem Atelier. Ein Bündel von Kupferstangen hat Martin Kähler mit Gips übergossen. Er nennt es „eine Zufallskomposition“. Gips und Beton seien ganz einfach zu bearbeiten, berichtet der Künstler. Es sei ihm wichtig, „unmittelbar auf Sachen zu reagieren“. Auch geht er oft auf die räumlichen Begebenheiten des jeweiligen Ausstellungsorts ein. Die Ausstellung in der „Filiale“ wandelte vor der Eröffnung mehrmals ihr Antlitz. Einige Werke entfernte Kähler, im Treppenhaus kam eine neue Installation hinzu. „Eine wichtige Aufgabe der Künstler, die hier ausstellen ist, sich gegen diese Räume zu behaupten, sie also nicht nur zu bespielen, sondern mit ihnen und auch gegen sie zu arbeiten“, erläutert Marina Rüdiger. Bei aller scheinbaren Beiläufigkeit und Zufälligkeit ist Martin Kählers Arbeiten indes beinahe klassische Auffassung von Bildhauerei eigen. Er rückt die Eigenschaften des Materials in den Fokus. Mit einfachen Mitteln entfacht er ein Spiel von Gegensätzen, ein Ringen um Balance.

Die Ausstellung von Martin Kähler ist bis zum 11. Februar 2017 zu sehen. Öffnungszeiten: Sa 11–15 Uhr,

Di bis Fr 10–18 Uhr.

Stiftstraße 9 (Innenhof), Frankfurt.

Telefon: (069) 29 92 46 70.