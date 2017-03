Uraufführung in der Alten Oper: Das Tina-Turner-Musical „Simply The Best“: Sie faucht, röhrt und schreit

Das eigentlich Interessante am Leben der Tina Turner ist die Tatsache, dass sie zum Zeitpunkt ihres größten kommerziellen Erfolgs ihren künstlerischen Zenit schon lange hinter sich hatte. Dafür aber ein schreckliches Privatleben als quasi Leibeigene des Ike Turners führte, der sie entdeckt und ihr Talent gefördert hatte, doch mit Drogen und Gewalt ihr das Dasein mitunter zur Hölle machte.

Solch biografisch an sich wichtige Ereignisse arbeitet das neue „Tina-Turner-Musical“ aber kaum heraus. Der gespielte Anteil des Stücks von Produzent Bernhard Kurz ist eh verschwindend gering, und als Darsteller sind die auftretenden Künstler wesentlich schwächer denn als Musiker oder Sänger.

Bilderstrecke Alte Oper: Weltpremiere von "Simply The Best - Das Tina Turner-Musical"

Das Musiktheater beginnt mit einer Tina Turner auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, „Whatever You Want Me To Do“ und „Simply The Best“ singend. Erst dann geht man in der Geschichte zurück in die frühen 60er Jahre, als alles in Amerika begann. Ein Erzähler tritt auf die Bühne, in deren Zentrum die live spielende Band sitzt, und spricht derart akzentbelastet, dass man ihn kaum versteht.

Die Szenen, zehn an der Zahl im ersten Akt, rollen die Karriere von Anna Mae Bullock, Tina Turners bürgerlicher Name, auf, als sie zu „Ike and the Rhythm-Kings“ stößt, einer Band, die lupenreinen R ’n’ B spielte. Verschiedene Songblöcke stellen den stilistischen Wandel der Band Richtung Soul vor. Die Entscheidung, Szenen aus Original-Auftritten auf einer recht kleinen, kreisrunden Projektionsfläche zu zeigen, erweist sich als nicht sehr klug. Albern ist das Casting der „Ikettes“, dem fulminanten Damenchor, der Turner in den späten 60ern und frühen 70ern begleitete und zum heißesten Act der internationalen Soulszene machte. „A Fool In Love“, „I Feel Good“ und „I Think Its Gonna Work Out Fine“ sind Klangbeispiele dieser Zeit und werden vom Quartett unter der Leitung des Keyboarders Anthony Wright mit Power und rhythmischer Verve über die Rampe gebracht. Eine hübsche Anekdote nebenbei ist die Einblendung eines TV-Sprechers des ZDF, der in der Sendung „Schwarz ist schön“ mit ungelenken Worten das deutsche Publikum auf das Phänomen der „Ike-und-Tina-Turner-Revue“ aufmerksam macht.

Generell ist „Simply The Best“ eher ein Rockkonzert mit knappen Spielszenen als ein klassisches Musical. Dafür stimmt aber die musikalische Umsetzung und die Besetzung der Hauptfigur. Dorothea „Coco“ Fletcher gibt Turner nicht nur mimisch in großartiger Weise, sondern singt mit dem gleichen rauen Timbre wie das Original, faucht, röhrt und schreit sich durch Hits wie „Come Together“, „Proud Mary“ und das unglaubliche „Nutbush City Limits“. Zu diesem Zeitpunkt war Turner freilich schon körperlich ein Wrack wegen der anhaltenden Misshandlungen durch ihren Mann. Erst nach der Scheidung und Loslösung von ihm und ein paar Jahren der künstlerischen Bedeutunglosigkeit kam der große Karrieresprung als Rocksolistin mit der LP „Private Dancer.

Der zweite Akt der Show widmet sich dann ausführlich den mittleren 80er Jahren, und Fletcher im Turner-Outfit mit Perücke darf, angetrieben von der Band, noch mal alles zeigen was in ihr steckt: „What’s Love Got To Do With It?“, „Better Be Good To Me“, aber auch frühe Hits wie „River Deep Mountain High“ werden auf Tournee zum Triumph, Turner ein Weltstar, singt aber Mainstream. Was hier auch ganz gut szenisch herausgearbeitet wird. Aber insgesamt kann man an der Aufführung noch ein wenig feilen.