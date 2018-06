Premiere: Das Wiesbadener Staatstheater aktualisiert Mozarts „Don Giovanni“

Man kann Nicolas Brieger vieles vorwerfen: mangelnde Stringenz, abseitige Einfälle, übereifrigen Stilmix. Ideenarmut allerdings gehört nicht dazu. Sein praller „Don Giovanni“ quillt über vor hintergründigem Humor, ambivalenten Deutungen, saftig ausgespielten Schlafzimmerszenen. Er prangt so bunt auf der Bühne im Hessischen Staatstheater wie die vielen Tattoos, die sich Leporello immer dann auf seinen schmerzhaft zerstochenen Körper gravieren lässt, wenn sein „irrer“ Chef mal wieder das nächste weibliche Frischfleisch verputzt. Ergebnis: Keine der 180 Premierenminuten ist langweilig.

Manches ist zwar unklar, manches bemüht, aber spannend bleibt das wüste Treiben um den feurigsten Lustmolch der Opernliteratur in jeder Minute. Daher ist der starke Buh-Orkan schwer nachzuvollziehen, in den Nicolas Brieger abschließend geriet und der auch ihn zu überraschen schien.

Siechtum des Alters

Ist doch seine Idee, den finalen Konflikt nicht zwischen Don Giovanni und den Frauen zu sehen, sondern zwischen dem Verführer und dem Siechtum des Alters, in jeder Hinsicht zwingend. Das beschert dem Publikum eine packende Höllenfahrt: Als sich der mächtig intonierende Bass Young Doo Park als lebendig gewordener Komtur hinter Don Giovanni aufbaut und ihn schließlich mit sich zieht, spielen sich hinter ihm drastische Szenen vernachlässigter Männer in einem Pflegeheim ab. Die Hölle, das sind hier nicht die anderen. Die Hölle, das ist das Ausgeliefertsein im Alter. Was man Brieger zudem hoch anrechnen muss, ist das feine Spiel mit Traum und Wahrheit, mit abgründiger Sexualität und Hingabe, mit Ehrlichkeit und Heimtücke.

Dabei geraten besonders die drei Sopran-Sirenen in schillerndes Licht. So ist Katharina Konradis bestechend klare Zerlina anfangs eine verschämte, kopftuchtragende Türkenbraut, danach verführerisches Partygirl, später geschändete Jungfrau und zum Schluss eine furiose Vendetta-Königin, die Leporello an den roten Bändern ihres Hochzeitsgewands nackt ins Jesuskreuz zwingt. Und dabei allzu leichtfertig mit dem Skalpell zwischen seinen Beinen herumfuchtelt.

Langhaariger Posterboy

Während Heather Engebretsons explorierende Donna Elvira nur vorgibt, von Don Giovanni schwanger zu sein und ihn dann als roter Rachengel nach allen Regeln der Kunst verfolgt. Wie sie heult, um sich schlägt und sich mit dem Wüstling auf dem Boden herumwälzt, gehört zu den mutigsten Augenblicken des Abends. Auch die Frage, ob sich Donna Anna (strahlend warm gesungen von Netta Or) ungern oder vielleicht doch nicht so ungern von dem großen Verführer nötigen ließ, bleibt ungeklärt. Fest steht, dass sie ein zu enges Verhältnis zum überdimensionalen Vater hat und damit keine körperliche Liebe für ihren Verlobten Don Ottavio (Ioan Hotea) zulassen kann. Dass auch sie zu unkontrollierter Hassabfuhr fähig ist macht ihr gefährlicher Ausraster im „Sündenbock“-Sextett gegenüber Leporello deutlich. Den wiederum gibt Shavleg Armasi mit ironisch zuckenden Augenbrauen als pfiffige Mischung aus Pechvogel, Angsthase und Zweckoptimist. Spannend ist, dass der stimmlich beeindruckend debütierende US-Bariton Christopher Bolduc in der Titelpartie im Vergleich zum lebhaft gezeichneten Restpersonal fast öde wirkt als langhaariger Posterboy: in seiner steten Kopulierlust, seinen vorhersehbaren Verführungsritualen und der immer gleich ablaufenden Jagd nach Frauen. Von schwefelgelb bis hellgrün changieren die (Höllen-)Farben der funktionalen Bühne Raimund Bauers. Die vielen Türen, Treppen, Geländer und pompösen Aufgänge lassen eine Vielzahl von Verstecken, Verfolgungsjagden und Verführungen zu. Im Kontrast dazu schimmern die den Stil von Barock bis Popart zitierenden Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer. Am Pult liegt die historisch informiert dargebotene Mischform aus Prager und Wiener Fassung in den kundigen Händen von Konrad Junghänel, der federnd abheben, höllisch aufdrehen und mit Tim Hawken am Hammerflügel auch ironisch kommentieren kann. Im Verein mit dem spielfreudig agierenden Chor wirkt der Geist von Mozarts „Don Giovanni“ so munter, als sei ihm ein geriatrischer Höllentrip erspart geblieben.