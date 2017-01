Album-Debüt von Lisa Who: Das ist alles seltsam und flirrt so schön

Lisa Who macht Alt-Männer-Rock für gestresste Teenager. Das klingt so grandios und paradox, dass ihre Musik das nächste große Ding werden könnte.

Wenn man mal wieder eine Platte von „Pink Floyd“ auflegt, weil man sich zum Beispiel mal wieder so richtig schön langweilen will, dann springt einem ja immer gleich schon in den ersten Takten der Muff der Siebziger-Jahre-Rock-Musik voll ins Gesicht. Endlose Gitarren-Soli. Keyboard-Rauchschwaden. Art-Rock-Nebelbomben. Hall-Schlagzeug. Roger Waters. David Gilmour. Da braucht man sich nichts vorzumachen: Die Zeit der Protz-Rock-Musik von „Pink Floyd“ ist vorbei. Dachte man zumindest bis zum vergangenen Montag.

Denn da tauchte plötzlich aus dem Nichts ein Album auf der Bildfläche – oder besser: im Internet auf, das so unscheinbar und so leise ist, dass es die Musik-Polizei beinahe gar nicht mitbekommen hätte.

Lisa Who heißt die Künstlerin, bürgerlich Lisa Nicklisch. Aufmerksamen Deutsch-Rock-Freunden könnte sie bisher allenfalls als Tour-Keyboarderin der Weich-Rocker von „Madsen“ aufgefallen sein.

Jetzt also gibt es plötzlich das Debüt-Album der 32-jährigen Niedersächsin. Und alle flippen aus. Denn das, was man da zuerst hört, klingt verdächtig nach Siebziger-Jahre-Prog-Pop. Also: Art-Rock-Nebelbomben und Hall-Schlagzeug. Wie „Pink Floyd“, könnte man jetzt sagen. Doch macht man es sich damit natürlich viel zu einfach: Denn die acht Songs des Albums „Sehnsucht“ verzichten auf den ganzen Bombast und das ganze Brimborium, stibitzen bloß die ausschweifenden Arrangements, setzen auf runtergekühlte Gitarren, gedämpfte Keyboards. Trotzdem klingt das schwer nach Garagen-Aufnahme, nach Punk-Attitüde, nach Bescheid-Wissen: Alt-Männer-Rock für gestresste Teenager.

Vergebliche Suche

Die zentrale Nummer des Albums ist der neunminütige Kirchen-Orgel-Rocker „Das Rauschen in mir“. Lisa Who setzt da auf das gigantische „Us-And-Them“-Motiv von „The Dark Side Of The Moon“, singt dazu aber herzzerreißend, kühl, unnahbar. Das geht, ja tatsächlich, unter die Haut. Versucht man, diese Musik in einen Deutsch-Pop-Kontext zu zwingen, sucht man vergeblich. Das, was Lisa Who auf ihrem Debüt-Album abliefert, ist ziemlich einzigartig.

Es ist besonders, weil sie aus dem ganzen Bombast, der vor 40 Jahren Chart- und Rock-Geschichte geschrieben hat, die Essenz rausholt. Aus dem massiven Studio-Sound wird plötzlich sanfter, intimer Gitarren-Pop. Das flirrt alles so schön, wie wenn man in der Wüste in die Ferne guckt.

Am ehesten fallen einem als Vergleich vielleicht ein paar frühe Nummern von PJ Harvey oder Kate Bush ein, mit ein bisschen mehr Fantasie auch noch Patti Smith. Und, na ja, auch Nico, allerdings ein paar Oktaven höher.

Grandios ist die Single „Alles wird gut“: ein Schlagzeug, wie auf Valium eingespielt. Eine Slide-Gitarre, die fünf Minuten lang sanfte Runden drehen darf. Dazu singt Lisa Who: „Wie schön Du bist / In der Abendsonne bei 26 Grad / Wie schön Du bist / Hast Du Dir das mal klargemacht?“ Das klingt mal assoziativ, mal nach Teenager-Tagebuch, mal nach den Fingerübungen einer jungen Schriftstellerin. Kategorien wie Kitsch oder Pathos spielen hier keine Rolle. Die Musik von Lisa Who ist größer und komplexer, als dass sie sich über solch profanes Fragen Gedanken machen müsste. Besonders eindringlich ist auch die bittersüße Garagen-Ballade „Ich dreh mich nicht im Kreis“. Im Video zeigt Lisa Who behutsame Ballett-Einlagen, Sterne sind zu sehen, ein bisschen „Space Oddity“ von David Bowie. Auch das ist luftig produziert, federleicht.

Alles ist Schein

Lisa Who erschafft auf ihrem Debüt-Album „Sehnsucht“ eine seltsam entrückte Welt, deren Entsprechung man vielleicht in einem Film von David Lynch finden kann. So richtig greifbar ist hier nichts, alles ist Schein.

Und genau das macht dieses Album so unwiderstehlich: Man hört das sieben-, acht-, neun-, zehnmal, wird immer wieder auf ein neues Detail aufmerksam, verliert sich in den watteweichen Bassläufen. Und fühlt sich am Ende doch immer so, als habe man einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet bekommen. Gerade deswegen ist dieses Album suchterregend.