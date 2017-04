„Deftones“-Konzert im Offenbacher Capitol: Das weiße Pony ist nicht zu bändigen

Wenn eine Band sich hierzulande auf Tournee begibt, dient die Gastspielreise häufig als Werbung für die aktuelle CD. Im Fall der „Deftones“ liegt die Sache anders.

Der Auftritt des 1988 im kalifornischen Sacramento gegründeten Quintetts im Offenbacher Capitol, der ursprünglich für die Stadthalle geplant war, brachte unter den 19 Songs nur zwei aus dem aktuellen achten Studioalbum „Gore“: den heftig-deftigen Titelsong sowie das halb sphärisch balladesk, halb manisch hartmetallisch angelegte „(L)MIRL“. Schade, dass nicht weitere Auszüge von der ausgezeichneten Scheibe zum Zuge kamen, die vor exakt einem Jahr erschien und der Formation um Vokalist und Gitarrist Camillo „Chino“ Wong Moreno weltweit hervorragende Platzierungen einbrachte. Wesentlich lieber, als die Gegenwart zu beschwören, blickte die mit Gitarrist Stephen Carpenter, Bassist Sergio Vega, Schlagzeuger Abe Cunningham sowie Frank Delgado an Turntables, Samples und Keyboard komplettierte Nu-Metal-Truppe in die Vergangenheit.

Kollektives Kopfnicken

Vor allem jenes Werk, mit dem die „Deftones“ begannen, sich abrupt von der reinen Nu-Metal-Lehre abzuwenden, um sich experimentierfreudig einem Genremix von Drone, Noise, Funk über Hardcore, Stoner Rock, Art Rock und Post Punk bis hin zu Dream Pop und Dark Pop zu öffnen, stand im Zentrum: „White Pony“ (2000), das dritte Studioalbum, das weltweit erstmals Top-Ten-Notierungen eintrug und seither nicht nur unter der eingeschworenen Fangemeinde als Meilenstein gilt. Schon den im Klangbild noch nicht ganz ausgewogenen Konzertauftakt, zuvor hatten sich „Skyharbor“ mit Ausnahmevokalist Eric Emery als guter Einstieg erwiesen, bestritten die „Deftones“ mit zwei Krachern aus „White Pony“: „Korea“ und „Elite“.

Im letzten Drittel kamen dann noch die Semi-Balladen „Digital Bath“ und „Change (In The House Of Flies)“ zum Einsatz. Als Dreh- und Angelpunkt erwies sich der 43 Jahre alte Frontmann chinesisch-mexikanischer Herkunft, Camillo „Chino“ Wong Moreno. Um einiges ausgeglichener und ruhiger als im direkten Vergleich zu früheren Bühneneskapaden wirkte Moreno, wenn er glasklar seine mal gesungenen, geschrieenen oder gerappten Passagen unters kopfnickende Volk brachte.

Einen insgesamt homogenen Eindruck vermittelte die Kombo, der nachgesagt wird, sie sei intern zerstritten. Zumal das Quintett, das zwischenzeitlich auch schon mal eine Kreativpause eingelegt hat, 2008 nach einem schweren Autounfall von Bassist Chi Ling Dai Cheng erst dessen Ausscheiden, fünf Jahre später auch noch dessen frühen Tod verarbeiten musste.

Weitere Kostproben aus der Vergangenheit wie das archaische „Minus Blindfold“ vom Debüt „Adrenaline“ (1995), „Headup“ und „My Own Summer (Shove It)“ vom Zweitling „Around The Fur“ (1997) sowie „Tempest“, „Rosemary“ und „Swerve City “ vom siebten LP-Werk „Koi No Yokan“ (2012) rundeten die ausführliche, mit zwei Zugaben beendete Werkschau in Offenbach ab.