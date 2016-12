Violinstar gab sich in der ausverkauften Frankfurter Festhalle explosiv: David Garrett: Er lässt die Geige grooven

Rhein-Mains Damenwelt hat sich eigens für diesen Anlass aufgerüscht. Jetzt aber husch, husch auf den Sitzplatz! Gerade eben ertönte schon der letzte Gong. Im Herzschlag pulsiert der Rhythmus. Entfacht von Dutzenden Musikern der Neuen Philharmonie Frankfurt und einer Rockband. Während erstere sich rundherum gruppieren, platziert sich letztere auf einer drehenden Centerstage inmitten der komplett bestuhlten Festhalle. Ein Suchscheinwerfer sucht im Dunkel am Hallenende herum, bis er sein Ziel gefunden hat: David Garrett schlendert, flankiert von zwei Securitys, in Richtung hell erleuchteter Hallenmitte. Die Violine unter das attraktive, wie immer stoppelbärtige Haupt geklemmt, fleißig den Bogen über Saiten streichend.

Bilderstrecke David Garrett begeistert in der Frankfurter Festhalle

Armin van Buurens „This Is What It Feels Like“ blendet im heißen Schein von Stichflammen und Miniexplosionen über in David Guettas „Dangerous“, beides satte Discothekenrenner. Ein Einstieg, der jeden wahren Klassikanhänger verdrießlich das Näschen krausziehen lässt. Da erdreistet sich der vom Geigenlehrer-Vater seit seinem vierten Lebensjahr auf klassisches Wunderkind getrimmte Deutsch-Amerikaner David Christian Bongartz doch tatsächlich seit einigen Jahren, den Schulterschluss von Klassik und Unterhaltung voranzutreiben. In aufwendigen Entertainmentshows, die mittlerweile das U über das E stellen. Welch ein Frevel, lästert da die Hochkultur.

Eher Hartmetallisches

David Garrett betont indessen: „Ich habe richtig Bock auf einen tollen musikalischen Abend!“ Und den bekommt das erwartungsfrohe Publikum auch. Bis endlich mal was Klassisches serviert wird, benötigt es noch Stevie Wonders vergroovtes „Superstition“, „Coldplays“ liebliches „Vida La Vida“, ein Quentchen aus Disneys „Frozen“-Soundtrack, „Led Zeppelins“ wuchtiges „Kashmir“ sowie das von einem aufblasbaren Marshmallow-Mann gewippte „Ghostbusters“ von Ray Parker Jr.

Endlich angekommen bei Tschaikowskys „Piano Concerto No. 1“, tönt es dann aber relativ verpoppt. So ergeht es auch weiteren Klassikkostproben wie Antonio Vivaldis „Vier-Jahreszeiten“-Auszug „Sommer“ und Johann Sebastian Bachs „Präludium Nr. 1“.

Auch das an Klassischem orientierte Fingerfertigkeitsduell zwischen Garrett und seinem Gitarristen, Dirigenten und Arrangeur Franck van der Heijden labt sich eher an Hartmetallischem als an Beethoven oder Mozart. Zumal der schon seit längerem in New York in einem stets schmuck aufgeräumten Luxusapartment lebende Beau auch gerne mal zum Handmikrofon greift, um ausführlich zu plauschen: „Es gibt Tage, wo ich nicht so gut drauf bin“, gesteht der Damenschwarm, „doch in solchen Momenten denke ich daran, hier vor Euch zu stehen – Ihr seid meine Inspiration“.

Das hat David Garrett aber schön aufgesagt, oder? Zumal der 36-jährige Künstler in betont lässigem Kleidungsstil partout darauf beharrt, dass Musiker immer neue Wege für sich finden müssten, selbst wenn sie damit manchmal Schiffbruch erleiden. Ein wenig auswendig gelernt klingt das schon. Auch jene Worte, die er sich zu einer unschönen Episode hat einfallen lassen, die ihn vor einiger Zeit ereilte und wochenlang die Klatschgazetten beschäftigte.

Da hatte sich der große Junge doch tatsächlich in eine Escort-Dame namens Kendall Karson verguckt. Doch die bezichtigte ihn nach Auflösung der Liaison in aller Öffentlichkeit mit anrüchigen Anschuldigungen: „Wir leben in absolut verrückten Zeiten. Jeder kann über jeden etwas im Internet schreiben. Mitunter ist es schwer, das wegzustecken“, umschreibt Garrett sein Anliegen, ohne zum Kern der Sache vorzudringen. Mit treuherzigem Augenaufschlag macht er sich dann selbst Mut, wenn er beteuert: „Lasst die Leute einfach reden. Es kümmert mich nicht – ich weiß, wer ich bin.“

Auf kessen Sohlen

Wäre das also auch geklärt. Zumal ja auch noch Unmengen an Repertoire auf dem Programm stehen, zu dem Garrett gelegentlich auch ein Bad in der Menge nimmt: Ein Tribut an Prince in Form von „Purple Rain“ gilt es da ebenso abzuhaken wie eine an Jazz-Koryphäe Django Reinhardt mit „Vaya Con Dios“’ „Nah Neh Nah“. Zu Paul McCartneys „007“-Thema „Live And Let Die“ kommt zum wiederholten Male Pyromanisches zum Einsatz.

Eminems „Lose Yourself“ will genauso interpretiert werden wie auch „Rage Against The Machines“ „Killing In The Name Of“, Michael Jacksons „They Don’t Care About Us“ oder „Coldplays“ „Fix You“.

Zu Mikis Theodorakis’ „Zorba’s Dance“ rückt abermals das Deutsche Fernsehballett an, um auf kessen Sohlen einen flotten Sirtaki hinzulegen. Lediglich zweimal erfährt das Instrumental-Spektakel Vokaleinsatz: Sängerin Edita bereichert die selbstgestrickten Melodien „Marathon“ und „How Many Times“.

Wie sehr ihm sein Beruf am Herzen liegt, demonstriert David Garrett mit John Miles’ Evergreen „Music“. Mit feuchtem Blick deklamiert er die ersten Sätze des Songs: „Music was my first love. And it’ll be my last. Music of the future. And music of the past“. Da steckt Demut mit drin. Dass es noch zwei, drei Zacken emotional ergreifender geht, unterstreicht das Finale mit Whitney Houstons „One Moment In Time“.