Interview: David Schütter: „Ich bin sehr selbstkritisch“

Er war schon Alexander der Große in der Fernsehdoku-Serie „Terra X“, gab den Stricher im Kurzfilm „Porn Punk Poetry“ oder den Neo-Nazi in „Wir sind jung. Wir sind stark“. Als Werbemodell für Levi’s-Jeans trat David Schütter in die Fußstapfen eines Brad Pitt. Im Laufe des Oktober kommt der 25-jährige gebürtige Hamburger gleich doppelt in die Kinos. In „Das Kalte Herz“ spielt der Darsteller vom 20. Oktober an den Rivalen von Frederick Lau. In Martin Schreiers Kinowerk „Unsere Zeit ist jetzt“ spielt Schütter vom 6. Oktober an einen Drehbuchautor, der einen Film über den Rapper Cro (der mit der Panda-Maske) in 30 Jahren dreht. Mitspieler ist auch Til Schweiger, mit dem Schütter Ende des Jahres in der Gaunerkomödie „Vier gegen die Bank“ von Wolfgang Petersen zu erleben ist. „Das ist einer, der mit Whiskey die Zähne putzt“, sagt Cro über den Jungstar. Mit dem Darsteller selbst, einem Enkel des verstorbenen Schauspielers Friedrich Schütter, unterhielt sich Dieter Oßwald.

Herr Schütter, was verbindet Sie mit Cro?

DAVID SCHÜTTER: Erstens: Ich bin Cro! Zweitens: Cro ist gut in dem, was er tut. Drittens: Ich rappe, seitdem ich dreizehn bin. Und beschäftige mich viel und gerne mit Deutsch-Rap.

Was verbindet Sie mit Til Schweiger?

SCHÜTTER: Das Gefühl von „Einfach machen“. Eine Vision zu haben und diese, wenn es sein muss, kompromisslos durchzusetzen. Sich nicht reinreden zu lassen, bis die eigene Vorstellung von etwas nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun hat.

Was war der beste Rat von Til Schweiger?

SCHÜTTER: Lieber Stärken ausbauen als Schwächen korrigieren. Das Beste draus zu machen, was die Natur einem so mitgegeben hat.

Wie weit ist die Häme gegen Schweiger in den Feuilletons oder den sozialen Netzwerken eine Warnung?

SCHÜTTER: Das ist schon unschön. Wobei ich gar nicht so sehr viel mit sozialen Netzwerken zu tun habe, dafür bin ich überhaupt nicht der Typ. Ich versuche, lieber analog zu bleiben und nicht ständig an diesen mobilen Geräte zu kleben. Nichts nervt mehr, als wenn man in einer Gruppe von Leuten sitzt und einer nimmt sein Handy heraus und entscheidet sich, mit der ganzen Welt abzuhängen, statt mit denen, die gerade neben ihm sitzen.

Ist gutes Aussehen Chance oder Fluch für den Job als Schauspieler?

SCHÜTTER: Von einem Fluch kann ich nicht sprechen, da ich schon einige Rollen außerhalb eines Schönlings-Profils spielen durfte. Aber es fällt schon auf, dass man gern als Love Interest angefragt wird, was oft leider nicht sehr interessant zu spielen ist.

Welche ist die wichtigste Qualität in Ihrem Beruf?

SCHÜTTER: Authentizität und Fleiß. Außerdem der Drang, etwas erzählen zu wollen als Figur in einer Geschichte. Völlig egal, welcher Art. Jemand, der eine Geschichte erzählt, weil er es muss, wird sie nie so gut erzählen, wie jemand, der sie erzählen will.

Was ist die unangenehmste Seite an der Schauspielerei?

SCHÜTTER: Warten und Text lernen. Nicht auszuhalten. Warten auf Castings, warten auf Zu- oder Absagen, warten auf Drehbeginn, warten auf Action, warten auf Premieren und wieder von vorne. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Besonders wenn ich einen Prozess nicht beeinflussen kann.

Weshalb haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

SCHÜTTER: Genau weiß ich das nicht. Vielleicht, weil es leichter ist, sich mit anderen, sprich einer Rolle, auseinanderzusetzten als mit sich selbst. Vielleicht aber auch, weil man sich selbst und seine Umwelt besser versteht, wenn man Dinge mal aus anderen Perspektiven sieht.

Wie weit würden Sie bei der Darstellung einer Rolle gehen?

SCHÜTTER: „Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter“, um es mit Buzz Lightyear aus „Toy Story“ zu sagen. Ich würde weit gehen, so lange ich niemand anderem schade.

Wie groß ist bei Ihnen die Eitelkeit des Schauspielers?

SCHÜTTER: Ich bin sehr selbstkritisch. Wenn ich einen Film sehe, liegen die Dreharbeiten in der Regel bereits ein Jahr zurück, und in der Zwischenzeit habe ich schon wieder vieles Neues dazugelernt und entdecke dann ganz viele alte Fehler. Insofern sehe ich mich gar nicht so sehr gerne auf der Leinwand.

Ihr Großvater war der namhafte Hamburger Schauspieler Friedrich Schütter. Was war der beste Rat vom Opa?

SCHÜTTER: Von meinem Opa habe ich persönlich keinen Rat bekommen, da ich noch zu jung war, als er starb.

Wie groß ist Ihre Angst vor dem Ruhm?

SCHÜTTER: Das weiß ich nicht. Aber ich denke, heutzutage berühmt sein, ist ganz schön fordernd, da die meisten Leute schneller sind mit ihrem Handy und den Selfies als Lucky Luke mit seinem Colt. Ein harmloser Schnappschuss fühlt sich manchmal an wie eine Kugel ins Herz deiner Privatsphäre.

