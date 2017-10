Reformation: Davon träumte Martin Luther

Am 31. Oktober 1517 soll Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben. Mit ihnen begann die Reformation. Neuere Bücher werfen ein Licht auf Zeit und Gestalt.

Die Werke über Luther sind gar nicht mehr zu zählen. Was las er? Was trank er? Unter welchen Krankheiten litt er?

Manches muss man nicht wissen, anderes ist gut zu wissen. Diese Bücher können wir zum Reformationsjubiläum empfehlen:

Luther (1483–1546) war Mönch, Theologieprofessor und Reformator. Meinungen indes hatte er zu vielen Dingen – ob zum Papst oder zum Essen: „Ich lobe mir eine reine, gute, gemeine Hausspeise.“ Viele seiner Lebensweisheiten sind zu geflügelten Worte geworden, etwa: „Durch Schaden wird man klug“, „Des Menschen Wille ist sein Himmelreich“.

Bild-Zoom Günter Scholz: „Habe ich nicht genug Tumult ausgelöst? – Martin Luther in Selbstzeugnissen“ (C. H. Beck, 240 Seiten)

Nicht immer freilich weiß man, was man von seinen Sentenzen halten soll: „Die Biersäufer sind betrunkene Schweine, die das Reich Gottes nicht zu sehen bekommen werden.“ Luthers drastische Sprache ist berühmt. Unter thematisch geordneten Überschriften findet der Leser in diesem Band schöne Beispiele – Weises, Kurioses, Vergnügliches, Merkwürdiges.

Luther war ein geselliger und gastfreundlicher Mensch. Am Tisch seinen Hauses versammelte sich seine Familie, aber auch Gelehrte, Studenten, Freunde und Weggefährten. Die „Tischreden“ aus den letzten 15 Lebensjahren entstammen Gesprächen aus diesen Runden. Es sind Nachschriften seiner Dialogbeiträge und ergänzen seine gelehrten Schriften. Sie ermöglichen einen ersten Zugang zur Theologie und Weltauffassung des gereiften Luther.

Bild-Zoom Martin Luther: „Tischreden“ (Reclam-Verlag, 318 Seiten)

Die Auswahl gruppiert sich um Leitthemen wie „Der neue Glaube“, „Kirche und Gemeinde“, „Obrigkeit und Staat“ oder „Der Christ in der Welt“. Über Jahre und Jahrhunderte hinweg waren die „Tischgespräche“ Teil erbaulichen deutschen Bildungsguts in protestantischen Haushalten.

Die Oxford-Historikerin Lyndal Roper interessiert sich für den Menschen Luther. Wie war er? Was ging in ihm vor? Was sah er in seinen Träumen? Roper blickt tief in Luthers Seele und fördert mitunter Verblüffendes zutage. Etwa über seine Ehe mit Katharina von Bora: „Er beschloss, den Teufel zu ärgern, indem er eine besonders große Sünde beging: Er heiratete“, weiß Roper. „Überdies fiel die Wahl seiner Gattin so provokant aus wie irgend möglich, um den Teufel – und die Katholiken – in Rage zu bringen: Er heiratete eine Nonne.“

Bild-Zoom Lyndal Roper: „Luther – Die Biografie“ (S. Fischer, 730 Seiten)

Bekanntlich war Luther ein sinnlicher Mensch und allen körperlichen Lustbarkeiten zugetan. Er machte, so hat die Autorin recherchiert, gern Witze über Sex und hatte Freude an erotischen Genüssen. Lustfeindlich war der einstige Mönch jedenfalls nicht. Neben der menschlichen Nahperspektive entfaltet Roper auch den zeithistorischen Hintergrund. Sie will unseren Blick dafür schärfen, dass uns von Luther, seiner Welt und seinem Denken 500 Jahre trennen. Er ist uns ferner, als wir womöglich glauben. Luther war ein Eigenbrötler, der „sich ein gesundes Misstrauen in die ,Hure‘ Vernunft bewahrte“.

So viele Verdienste Lyndal Ropers Biografie des Reformators hat, das zum Gedenkjahr in neuer Auflage erschienene Standardwerk des deutschen Historikers Heinz Schilling gehört nach wie vor zu den besten Gesamtdarstellungen. Schilling gelingt es hervorragend, (Geistes-)Geschichte, Gesellschaft und Person Luthers in einen Zusammenhang zu stellen und kritisch zu würdigen.

Bild-Zoom Heinz Schilling: „Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs“ (C. H. Beck, 728 Seiten)

Das Buch ist keine Heldengeschichte, sondern eine ebenso anregende wie informative und anschauliche Vergegenwärtigung der Gestalt und der Zeit, aus der sie hervorging. Trotz des enormen Kenntnisreichtums hat Schilling das Material ansprechend aufbereitet. Luther starb 1546 in Eisleben im Alter von 62 Jahren. Augenzeugen hielten jede Einzelheit des Sterbens fest, „um Luthers Ende als ein im Glauben selbstgewisses, ruhiges christliches Sterben zu dokumentieren, bis hin zu seinem letzten Atemzug zwischen zwei und drei Uhr, den alle Anwesenden als ruhig und angstfrei registrieren“, schreibt Schilling.

Was geschah, in dem Jahr, als Luther seine 95 Thesen in Wittenberg anschlug, noch? Welches waren die bestimmenden Mächte auf dem europäischen Kontinent und in der Welt? Während Luther die Kirche umkrempelte, was geschah in Amerika oder am Nil, in Moskau oder bei den Azteken?

Bild-Zoom Heinz Schilling: „1517 – Weltgeschichte eines Jahres“ (C. H. Beck, 364 Seiten)

Wie entwickelten sich Islam und Judentum? Der Luther-Biograf weitet den Blick, schaut auf die Geld- und Handelswege der damaligen Zeit, lässt Hexen und Dämonen vorbeiziehen, beschäftigt sich mit den Ängsten und magischen Vorstellungen des Reformationszeitalters. Erstaunt gewahrt der Leser, dass doch zusammengehört, was er vor der Lektüre womöglich noch gar nicht zusammengedacht hatte.

An einem Thema kommt niemand vorbei: Luther und der Antisemitismus. Es gab den Versuch, eine direkte Linie von Luther zu Hitler und dem Holocaust zu ziehen. Das ist, obwohl die Nazis sich gern auf Luther beriefen, höchst fragwürdig. Thomas Kaufmann, der wohl führende Luther-Experte, versucht in seiner gründlichen und differenzierten Darstellung die Fäden zu entwirren.

Bild-Zoom Thomas Kaufmann: „Luthers Juden“ (Reclam, 204 Seiten)

Woher rührte der Judenhass des Theologen? Woraus speiste er sich? Wie sehr hat er seinerseits das Verständnis des Judentums geprägt? Was gehört zum Bestand des damaligen Weltbilds? Was hat Luther dazu beigetragen? Und vor allem: Warum hat sich sein Judenbild grundlegend gewandelt, warum steigerte sich ein Ressentiment bis zu blutrünstigen Vernichtungsfantasien? „In seiner Haltung gegenüber den Juden, die Luther für Menschen unserer Tage unverständlich, ja unerträglich macht, fällt er aus seiner Zeit nicht heraus“, resümiert Kaufmann. Aber weil Luther selbst zu einer übermächtigen Gestalt wurde, weil seine Heroisierung und Sakralisierung keine Grenzen kannte, wuchs auch sein Antisemitismus ins Monströse.

Wer sich nicht für Detailfragen interessiert, sondern für die große Linie, wer nicht in jeden Winkel der Luther-Seele blicken, aber über die wichtigen Strömungen und

Bild-Zoom Thomas Kaufmann: „Erlöste und Verdammte. Eine Geschichte der Reformation“ (C. H. Beck, 508 Seiten)

Schockwellen der Zeit unterrichtet sein will, wer Bescheid wissen möchte, was die Reformation damals und heute bedeutete, welche Folgen sie zeitigte und was bis heute nachbebt, der greife zu diesem Buch von Thomas Kaufmann. Und der Leser wird Gewinn davontragen.