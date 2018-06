Es passt zum idyllischen Ambiente der Bad Vilbeler Festspiele, dass der berühmte „Käfig voller Narren“ hier nicht wie das ganz große Glitzer-Varieté aussieht. Vielmehr sind der Travestie-Club und vor allem sein Star, die Diva Zaza alias Albin (Andrea Matthias Pagani), schon deutlich in die Jahre gekommen. Der womöglich mal vorhandene Glanz ist matt geworden. Trotzdem versucht Besitzer Georges (Norbert Wendel), optisch ein Rudolph-Mooshammer-Verschnitt in goldenem Anzug, sein Aufgebot an sehr individualistischen Künstlern als sensationelle Show zu verkaufen. Das gehört nun mal dazu in dieser Welt, in der der Schein trügt.

Schon das 1973 in Paris uraufgeführte Theaterstück des Franzosen Jean Poiret war ein Riesenerfolg. Für die Broadway-Fassung, für die der New Yorker Harvey Fierstein das Buch schrieb, wurden Musik- und Tanzszenen ergänzt. Töne und Texte kreierte Jerry Herman. Die Geschichte um zwei Homosexuelle die aus familiären Gründen mit einem stockkonservativen Politiker konfrontiert werden, steigerte dadurch ihren Unterhaltungswert.

Historische Wasserburg

Doch obwohl der sich durch den Abend ziehende und längst auch außerhalb des Werks bekannte Hit „I am what I am“ frühzeitig angestimmt wird, dauert es in der zweieinhalbstündigen Musical-Inszenierung von Regisseur Benedikt Borrmann für die Freiluft-Bühne in der historischen Wasserburg eine Weile, bis man sich heimisch und mitgenommen fühlt.

Am Thema liegt das nicht, das ist weiter aktuell. Zwar genießen gleichgeschlechtliche Paare in weiten Teilen der hiesigen Gesellschaft mittlerweile Akzeptanz. Doch noch immer – und heutzutage wieder häufiger und offener – treten deren Gegner mit ihren Parolen auf. Die Haltung von AfD-Politikern und die Homophobie im Fußball-WM-Land Russland sorgen dieser Tage für Diskussionen.

Damenschuh als Treppe

Die Paradiesvögel sind in der Kurstadt ein bisschen blass geraten, wirken wie aus dem Sommergarten entflogen und noch ein bisschen verwirrt, als sie sich auf und vor der türkisfarbenen Showtreppe erstmals präsentieren. Aufgeklappt wird aus dem Auf- und Abgang in Form eines monumentalen Damenschuhs, dessen kleinere Kopie den Garderobenbereich auf der Seite schmückt, das mit männlichen Aktbildern dekorierte Appartement von Georges und Albin, entworfen von Pia Oertel. Zur Hege und Pflege der Bewohner ist wahlweise ein Butler oder eine Zofe (Thorin Kuhn) angestellt, die ein bisschen aufgedreht und sogar käuflich ist.

Nun ist es keineswegs so, dass vor allem die Dialoge nicht lustig wären. Das Premierenpublikum jedenfalls amüsiert sich köstlich. Doch man hat solch schräge Typen schon oft gesehen, und wer das Stück oder auch dessen Verfilmungen kennt, vermisst eigene überzeugende Akzente.

Bei einer Rolle wird das Scheitern daran besonders deutlich. Da gibt es eine Art Bühnenchef, der die Auftretenden regelmäßig über den Zeitplan informiert und sich dabei die eine oder andere Blessur abholt. Doch der Mann, der seine lilafarbene Kleidung (Kostüme: Anja Müller) im Laufe der Zeit durch Arm- und Augenbinde ergänzt, kommt über das Statistendasein nicht hinaus. Was er von seinen Begegnungen mit der wilden Hanna (Jan Großfeld) erzählt, bleibt belanglos.

Stark entwickelt sich Paganis Albin. Er soll für das Glück des von Krisha Dalke gespielten Sohnes seines Lebenspartners ein Abendessen mit den zukünftigen Schwiegereltern Dindon (Kai Möller, Silke Dubilier) lang alles Weibliche ablegen. Beim Proben der Superhelden- und John-Wayne-Manier wird kräftig übertrieben. Noch witziger sind in dem Fall jedoch die dezenten, auf die eigentlichen Vorlieben verweisenden affektierten Gesten, die sich während der aus Versagensangst vorgezogenen Vorstellung als Mutter des Bräutigams einschleichen.

Musikalisch und stimmlich enttäuscht das Ensemble nicht. Das Live-Orchester unter Leitung von Markus Höller darf ganz am Anfang mal vor den Zuschauern aufmarschieren, um dann bis zum Ende im abgeschirmten Obergeschoss eines Anbaus zu verschwinden. Die Asynchronität in den Choreografien von Myriam Lifka zeugt von der Unterschiedlichkeit der Menschen, um die es schließlich geht.

Richtig romantisch wird’s, als Georges Albin singend seine Liebe gesteht. Die beiden sitzen dabei zusammen auf der Treppe. Bei solch einem träumerischen Moment darf das Glitzern nicht fehlen. Ein künstlicher Sternenhimmel passt auch ins Ambiente.