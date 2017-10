Der Mensch verliert die Herrschaft über das Wetter

Das Genre des Katastrophenfilms hat sich ja ein wenig überlebt. Nicht nur, weil in den 90ern mit dem Aufkommen der digitalen Bildproduktion so ziemlich jedes Desaster durchgespielt werden konnte. Sondern auch, weil mit den Nachrichten Bilder von Hurrikanen, Sturmfluten, Tsunamis und Erdbeben erschreckend wirklichkeitsgetreu ins heimische Wohnzimmer gespeist werden.

Hier schließt Dean Devlins Thriller „Geostorm“ an, indem er in seinem Abspann die Folgen des Klimawandels mithilfe von Dokumentaraufnahmen zusammenrafft und in die nicht allzu ferne Zukunft weiterdenkt. Mithilfe eines Satelliten-Netzwerkes, das den ganzen Erdball umspannt, konnte die Menschheit die meteorologischen Folgen der globalen Erwärmung abwenden und das Wetter unter seine Kontrolle bringen.

Zwischen den Fluten

Nachdem der Erfinder der Anlage, Jake (Gerald Butler), aufgrund mangelnder dienstlicher Unterwerfung entlassen wurde, weist das System drei Jahre später fatale Fehlfunktionen auf. In Afghanistan wird ein komplettes Wüstendorf schockgefroren, in Hongkong explodieren die Gasleitungen in der glühenden Sommerhitze, in Rio de Janeiro brandet ein Eis-Tsunami an die Copacabana heran. Von seinem Bruder und neu ernannten Projektmanager Max (Jim Sturges) wird Jake zurückgeholt. Auf der Raumstation stellt der Ingenieur bald fest, dass hinter den Systemausfällen gezielte Sabotage der Regierung steckt. Schon läuft der Countdown zum allesvernichtenden Geostorm, den es mit vereinter brüderlicher Kraft zu verhindern gilt.

Zwischen den digitalen Bildern von Sturmfluten, ineinander stürzenden Hochhausfassaden und explodierenden Raumstationen bleibt noch ein wenig Zeit, um die konfliktgeladene Geschwisterbeziehung in komplett sinnfreien Dialogen aufzuarbeiten. Als Drehbuchautor und Produzent von „Independence Day“ und „Godzilla“ gehört Regisseur Devlin in Hollywood zu den engsten Kollegen Roland Emmerichs. Und so sieh „Geostrom“ über weite Strecken wie eine Best-Of-Zitatensammlung des schwäbisch-amerikanischen Master of Desaster aus. Aber die Bilder der Zerstörungen wirken nur noch wie die letzten müden Reflexe eines sterbenden Genres. Die Story wird schlampig sowie fern aller Logik erzählt und versucht, ohne eine einzige glaubwürdige Figurencharakterisierung auszukommen. Gerard Butler hat ja als brustbehaarter Spartaner-Chef in „300“ vielleicht eine gute Figur gemacht, aber den versierten High-Tech-Ingenieur nimmt man ihm nun wirklich nicht ab.

Krude Technik

Wenn er sich an den Computer setzt, hat man mehr Angst um die Tastatur als um die Zukunft der Menschheit. Butler ist als deutsche Raumschiffkommandantin Ute Fassbinder die Schauspielerin Alexandra Maria Lara zur Seite gestellt. Sie ist mit bierernster Miene und krudem Technik-Vokabular eine wenig überzeugende Stichwortgeberin für den Haupthelden. Obwohl sie sich als Hitlers Sekretärin in „Der Untergang“ einen Ruf erworben hat, der bis nach Hollywood reicht, muss sie auf ihren dortigen Durchbruch wohl noch ein wenig warten. Schwach