Star-Klarinettist Andreas Ottensamer kommt nach Frankfurt: Der Schöne mit der Klarinette spielt in der Alten Oper

Andreas Ottensamer scheint ein Liebling der Götter zu sein. Superlative säumen den Lebenslauf des gebürtigen Wieners. Der 27-Jährige ist nicht nur ein begnadeter Musiker und seit Jahren bei den Berliner Philharmonikern als Solist unter Vertrag, er spielt auch hervorragend Cello und Klavier. Der Mann mit dem Waschbrettbauch sieht derart blendend aus, dass er als erstes „modelndes“ Mitglied überhaupt in die Geschichte des Spitzenorchesters einging. Als erster Klarinettist ergatterte er einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon. Sein Vater Ernst und sein Bruder Daniel sind Solo-Klarinettisten bei den Wiener Philharmonikern. Am 3. Februar erscheint „New Era“, die neue CD von Andreas Ottensamer, die sich mit der „Mannheimer Schule“ des 18. Jahrhunderts beschäftigt, am 4. Februar kommt er mit einem Mozart-Programm in die Alte Oper. Bettina Boyens traf einen selbstbewussten Musiker, der einen breiten Wiener Akzent hat, und sprach mit ihm über Neid, Viktor Orbáns Politik und Mozarts Lieblingsinstrument.

Herr Ottensamer, 312 Jahre ist die Klarinette mittlerweile alt, sie war Mozarts Lieblingsinstrument: Können Sie uns erklären, warum sie auch Ihr Lieblingsinstrument geworden ist?

ANDREAS OTTENSAMER: Ich finde, die Klarinette klingt umso schöner, wenn sie in Verbindung mit anderen Instrumenten auftritt. Dass ich den Klang aber so sehr ins Herz geschlossen habe, hat damit zu tun, dass ich sie sehr früh unterbewusst wahrgenommen habe, schließlich sind mein Vater und mein Bruder ebenfalls Klarinettisten. Das hatte für mich nicht mit Arbeit zu tun, sondern das habe ich so nebenher aufgesaugt.

Aber Sie haben zu Hause auch das Cello Ihrer Mutter gehört. Warum ist das Cello nicht Ihr Lieblingsinstrument geworden?

OTTENSAMER: Es ist wahr, ich habe vielseitige Erfahrungen gemacht, schließlich habe ich auch Klavier und Cello gelernt, aber der Griff zur Klarinette kam, als ich merkte, dass ich mich damit am besten und am ehrlichsten ausdrücken kann.

Hatten Sie nie eine jugendliche Protestphase? Wollten Sie nie anders sein als die Eltern, ein anderes Instrument spielen als der Vater?

OTTENSAMER: Ich war in dieser Sache nie so der große Rebell gegen mein Elternhaus, vielleicht weil wir Kinder auch in anderen Bereichen sehr ausgelastet waren, wie zum Beispiel durch viel Sport, und uns auch sonst alle Möglichkeiten offen standen. Hätten meine Eltern uns nur in Richtung Musik gedrängt, wäre es schwierig geworden. Aber so konnten wir ganz natürlich unter vielen Möglichkeiten unseren Weg finden.

Was sind „Mannheimer Manieren“? Was sind ein „Mannheimer Seufzer“, eine „Mannheimer Rakete“ oder ein „Mannheimer Schleifer“?

OTTENSAMER: Die „Mannheimer Schule“ im 18. Jahrhundert war eine der spannendsten Zeiten in der Musikgeschichte überhaupt, das war auch meine Motivation bei „New Era“: Die Mannheimer Musiker revolutionierten nicht nur die Art zu musizieren und zu komponieren, sondern auch die ganze Struktur und das komplette, soziale, musikalische Netzwerk. Man entfernte sich von dem vorherrschenden System des Fürsten, des Hofkomponisten und des Hofkapellmeisters. Stattdessen zog man ein Orchester auf mit Freunden und Kollegen, von denen die meisten in Personalunion Komponisten, Solisten und Dirigenten waren.

Es wurden damals die ersten modernen Orchestereffekte ausprobiert, Melodien zunehmend von den Bläsern übernommen und eigenständig komponiert.

OTTENSAMER: Ja, und es war jetzt nicht mehr so, dass ein Fachfremder befahl: „Ach, ich wünsche mir jetzt noch mal ein Violinkonzert“, sondern Gründervater Johann A. W. Stamitz kannte zum Beispiel den Klarinettisten in der Mannheimer Kapelle und sagte sich, „der spielt fantastisch, für den schreib ich jetzt was.“ Das war bis dahin eine einzigartige Konstellation. Das übertrug sich eben auch auf die Art zu musizieren: wie explosiv, wie extrem sie dynamische Entschlüsse oder Tempi-Entscheidungen treffen konnten. Es muss ein Ereignis gewesen sein, zu diesem Orchester zu gehören und es spielen zu hören. Stars der Musikgeschichte wie Mozart wurden von diesen Musikern inspiriert. Dort hat auch die Klarinette in diesem Maße ihre Geburtsstunde erlebt.

Fühlen Sie sich in Berlin als Wiener wirklich wohl? Berlin gilt als rauh und schnoddrig.

OTTENSAMER: Ich fühle mich sehr wohl. Nur der eine Teil von mir ist vielleicht der wahre Wiener, der Geborgenheit und Tradition sucht, der andere Teil ist der heraussprudelnde, nach Abenteuer suchende. Die Stadt ist am Puls der Zeit und wer sich hier als Künstler nicht wohl fühlt, der hat Identitätsprobleme. Und ich bin nicht unbedingt ein Sensibelchen.

Ihre Mutter ist Ungarin. Wie finden Sie Orbán und seine Politik?

OTTENSAMER: Das Schöne an der Musik ist: Man kann und soll die erwähnenswerten Seiten der jeweiligen Kultur zeigen. Nur, weil irgendwo ein Krieg ausbricht oder eine politisch nicht nachvollziehbare Haltung gepflegt wird, heißt es nicht, dass Musik, die Hunderte von Jahren gespielt wurde, darunter leiden muss.

Der Dirigent Iván Fischer hat aber ziemlich zu kämpfen in Budapest und positioniert sich sehr klar. Wie Viktor Orbán mit Künstlern umgeht, ist das zu Hause bei Ihnen mal Thema?

OTTENSAMER: Natürlich ist alles Thema, wir sprechen über die Weltgeschichte, aber meine Mutter lebt bereits seit Jahrzehnten in Österreich. Iván Fischer ist jetzt auch nicht direkt bedroht von Viktor Orbán. Er nimmt sich vieles zu Herzen, er möchte etwas bewegen. Aber seine Existenz ist nicht direkt davon bedroht.

Na ja, künstlerisch schon. Die Stadt Budapest hat letztes Jahr ohne Vorwarnung seinem Orchester den Zuschuss um 80 Prozent gekürzt. Man vermutet, dass es mit seiner Kritik an Orbán zusammenhängt.

OTTENSAMER: Ja, weil er bewusst Aktionen setzt, die anecken. Wenn er das nicht machen würde, hätte er damit auch keine Probleme. Es ist toll, wenn Künstler sich einmischen, man muss aber auch immer bedenken, dass Kunst auch neben Politik funktionieren sollte. Wenn alle Musiker sich politisch engagieren würden, wäre das nicht gut. Iván Fischer hat den entsprechenden Hintergrund und macht das hervorragend.

War es nicht interessant, dass keine großen Sänger bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump singen wollten? Damit kann man Zeichen setzen.

OTTENSAMER: Ja, das finde ich auch, da würde man ja als Künstler seine Kunst in Zusammenhang mit einer politischen Haltung bringen. Da muss man sich schon überlegen: „Ist das zu vereinbaren mit meiner Lebenshaltung?“

Haben Sie viel Erfahrung mit Neid gemacht? Talentiert, jung, schön, sportlich, wie Sie sind?

OTTENSAMER: Neid ist mir schon begegnet. In jeder exponierten Position, die Qualität verlangt, ist man mit Neid konfrontiert. Ich versuche drüber zu stehen, weil das einen sonst einfach runterziehen würde.

Die CD „New Era“ erscheint am 3. Februar. Sie wurde gemeinsam mit der Kammerakademie Potsdam, dem Oboisten Albrecht Mayer und dem Flötisten Emmanuel Pahud aufgenommen. Am 4. Februar ist Andreas Ottensamer um 20 Uhr im Großen Saal der Alten Oper zu Gast.

