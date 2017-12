Neuaufnahmen: Der klingende Weihnachtsbaum: Klassische Musik von Bach bis Beethoven

Bach: Weihnachtsoratorium. Gaechinger Cantorey,

Ltg. Hans-Christoph Rademann

Unter Leitung des Rilling-Nachfolgers Rademann hat sich die „Gächinger Kantorei“ neu erfunden. Ihr nun altertümelnd geschriebener Name umfasst auch das auf alten Instrumenten spielende Orchester. Der Stil des Ensembles ist schlank, sportlich, jedoch nicht ohne Kraft und Eleganz. Rademann legt Wert auf gute Textbehandlung. Zu den prominenten Solisten gehören mit Michael Nagy ein ehemaliges Mitglied des Frankfurter Opernensembles und, mit dem gebürtigen Limburger Sebastian Kohlhepp, ein natürlich erzählender Evangelist. (Carus 83.312)

Weihnachtslieder aus aller Welt

singt der MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Philipp Ahmann. „O sanctissima“ aus Italien (so der Titel der CD) kennen wir als „O du fröhliche“, und manches von Schütz und Reger ist in Kantoreien hierzulande beliebt. Nun singen auch in diesem professionellen Chor mittlerweile Damen und Herren aus aller Welt – und haben dieses Programm inspiriert. Von „Macht hoch die Tür“ bis „Corramos, corramos“ aus Venezuela, vom „First Novell“ aus England bis zu Liedern aus Russland, Armenien und gar aus Korea geht es auf eine musikalische Weltreise. Weihnachten ist überall! Es gibt also viel zu entdecken, der Chor und seine gelegentlich hervortretenden Solisten pflegen ihren legendären homogenen Klang. (Genuin 17484)

Veni Domine

Der Chor der Sixtinischen Kapelle gehört zu den ältesten Ensembles seiner Art – es war Papst Benedikt XVI., der die im Laufe der Jahrhunderte vernachlässigte Qualität der 32 Knaben- und Herrensänger bemängelte und zum neuerlichen Aufschwung des Chores beitrug. Der darf, unter Leitung von Massimo Palombella, immerhin regelmäßig im wohl schönsten Raum der Welt singen – der von Michelangelo ausgemalten Sixtinischen Kapelle des Vatikans. Das gepflegt vorgetragene vorweihnachtliche Programm spannt sich von mittelalterlicher Gregorianik bis hin zu „Klassikern“ von Josquin Desprez, Palestrina und Tomas Luis de Victoria – im 16. Jahrhundert ihrerseits Mitglied der Capella. Für ein „Organum“ des Pariser Meisters Perotin (12. Jh.) hat man sogar Cecilia Bartoli zur Mitwirkung gewonnen – berückend schlicht klingt das in mystischer und authentischer Aura! (DG 479 7524)

Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 op. 107 und Violinkonzert op. 64. Isabelle Faust, Freiburger Barockorchester

Zum Abschluss des Reformationsjahres hilft diese Aufnahme, die vom Komponisten selbst ungeliebte Sinfonie mit der finalen Fantasie über den „Feste-Burg“-Choral zu rehabilitieren. Die richtige Idee lautet hier: Mendelssohn war viel näher an Mozart und Beethoven als an Brahms und Mahler. Er beherrschte die klassische Form genauso wie die Ausdruckskraft schöner Melodien und erlesener Klangfarben-Kombinationen. So genau wie hier unter der Leitung von Pablo Heras-Casado hat man das bisher noch nicht gehört. Die sorgfältig differenzierte Dynamik tut ihr übriges. Isabelle Fausts fast schüchterne, vibratofreie und geradlinige Lesart des Violinkonzerts dürfte noch für Diskussionen unter Liebhabern dieses beliebten Meisterwerks sorgen! (Harmonia Mundi France 902325)

Dieter Ilg – Bach. Dieter Ilg, Bass; Rainer Böhm, Piano; Patrice Héral, Drums

Jacques Loussier warf einst den Stein ins Wasser: klassische Themen spielen und dann munter drauflos improvisieren. Wie anders geht bei Dieter Ilg diese kreative Mixtur aus Klassik und Jazz! 2016 erhielt der Bassist, der auch mit Größen wie Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner und Till Brönner zusammengespielt hat, für seine Produktion „Mein Beethoven“ einen „Echo“-Preis. Jetzt also, im Trio, Bach. Die Musiker stürzen sich nicht auf das latent Swingende der barocken Musik, sondern verlieben sich in Melodien (die berühmte „Air“!), das rhythmische Potenzial von Siciliano und Sarabande, und in Harmonien, die sich im Trio klanglich wunderbar auffächern und anreichern lassen. Das alles in eher meditativem Grundton.

(ACT 9844)

Mozart: Klavierkonzerte

KV 537 und 503. Francesco Piemontesi, Scottish Chamber Orchestra, Ltg. Andrew Manze

Die Engel spielen und singen nicht Bach, sondern Mozart, meinte der Theologe Karl Barth. Dann hört Gott ihnen besonders gerne zu. Francesco Piemontesi wäre einer der begabtesten unter ihnen. Der Pianist aus dem Tessin gilt als eine Art Geheimtipp – ohne großen PR-Aufwand hat sich der intelligente Brendel-Schüler in die großen Zentren des Musikbetriebs gespielt. Dabei gehört mit Mozart keiner der – gerade bei jungen Pianisten – beliebten und effektheischenden Tastenlöwen zu seinen bevorzugten Komponisten. Piemontesis (vom Orchester bestens getragener) Stil prägt eine individuelle Mischung aus Brillanz, Klarheit und Spielfreude. In den langen Sätzen kommt Mozarts lyrische Seite zu ihrem Recht, voller Demut und Schönheit. Fast meint man, empfindsame Arien aus „Don Giovanni“ oder dem „Figaro“ zu hören, und hört auch auf Erden gerne zu! (Linn

Records CKD 544)

Beethoven – Aris-Quartett

Knapp nur sind die jungen Musiker am ersten Preis im renommierten ARD-Wettbewerb vorbeigeschrammt. Ihren Schliff haben sie sich bei Hubert Buchberger an der Frankfurter Musikhochschule geholt. Auf ihrer ersten CD spielen sie mutig gleich zwei Beethoven-Quartette: op. 59 Nr. 3 und das rätselhafte, siebensätzige op. 131. War es in den letzten Jahrzehnten modisch, mit Effekten, übertriebenen Akzenten und sportlichen Tempi ins Haus zu fallen, faszinieren Anna Katharina Wildermuth, Noemi Zipperling, Caspar Vinzens und Lukas Sieber nun mit einer Mischung aus organischer Spannung und Entspannung, klanglicher Sorgfalt, schönem Atem, frischer Musizierlust und – wie, atemberaubend, in der Schlussfuge des dritten Razumowsky-Quartetts – stupender Virtuosität. In solchem Licht hätte Beethoven selbst seine Quartette sicher gerne einmal gehört!

(Genuin 17478)

Anne-Sophie Mutter – Daniil Trifonov

Erstmals spannt die Deutsche Grammophon ihre besten Zugpferde zusammen – wobei die Geigerin, deren Karriere jung begann und schon so lange gepflegt wird, die Mutter des Pianisten sein könnte. Zusammen mit Nachwuchskünstlern aus ihrer Stiftung (Hwayoon Lee, Maximilian Hornung, Roman Patkoló) spielen sie Kammermusik von Franz Schubert: das beliebte Forellenquintett und (im Trio) das Notturno D 897. Erstaunlich, wie partnerschaftlich die Solisten hier harmonieren, über Erfahrungs- und Altersgrenzen hinweg. Zwei Liedbearbeitungen („Ständchen“, „Ave Maria“) dürfen nicht fehlen, um das Verhältnis von Geigerin, die in sentimentalen Tonverschleifungen schwelgt, und Pianist dann doch in Richtung erste Geige und Begleitung zu lenken. (DG 4797570)

Vivaldi – Temmingh

Fünfeinhalb Original-Konzerte für Blockflöte und Streicher hat Antonio Vivaldi hinterlassen. Gegen die 500 Violinkonzerte nicht viel, aber sie haben es in sich, wie der aus Südafrika stammende begnadete Flötenspieler Stefan Temmingh nun zeigt. Musik voller Ideen, Überraschungen, Fantasie – man muss sie halt so durchschauen und spielen können wie der südafrikanische Virtuose. Das Basler „Capricornus Consort“ hilft ihm dabei mit vielfältigen Klängen – den Basso Continuo unterstützen Instrumente wie Gitarre, Harfe, Psalterium (eine Art barockes Hackbrett), Cembalo und Orgel. Vorangestellt sind jedem Konzert kurze Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach, gleichsam geistliche Brücken von deutsch-strengem in italienisch-lebensfrohen Affekt hinein. (Accent 24332)

Albrecht Mayer: Tesori d’Italia

Kostbarkeiten Italiens – das sind hier nicht Rossini, Verdi und Puccini, sondern Vivaldi, Elmi, Sammartini und Ristori. Nie gehört? Die Noten finden sich verstreut in europäischen Archiven, Fundgruben für eine reichhaltige Musikkultur, die in dem venezianischen Konzertmeister Vivaldi ihre letzte und schönste Blüte zeigte. Der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker spielt (von den „Musici di Roma“ begleitet) nicht historisch korrekt, sondern ist darauf bedacht, die Klangschönheiten seines Instruments zu entfalten. Das macht Mayers phänomenale Qualitäten aus. Virtuose Läufe werden ebenso atmend gestaltet und phrasiert, mit Empfindsamkeit aufgeladen die langsamen Sätze der insgesamt sechs (zum Teil auf die Oboe transponierten) Concerti. (DG 4797144)