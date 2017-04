Schauspiel Frankfurt: Der neue Schauspiel-Intendant Anselm Weber sucht in der Stadt nach dem „Wir“

Draußen ist es grau und trist. Drinnen, in der Panorama-Bar des Frankfurter Schauspiels, ist es bunter geworden. Farbfotos von Mitgliedern des neuen Ensembles hängen an den Fensterfronten. Die Pressemappe trägt zwar noch das alte Logo, quietscht aber jetzt in Rot, Gelb und Orange. Das neue Spielzeitheft – in Grün – hat episches Format, ein Schinken von mehr als 200 Seiten mit vielen Bildern und Beiträgen zur geistigen Situation der Zeit, der Stadt und des Theaters. Die Panorama-Bar ist voller Leute, die sich für die Theater-Spielzeit 2017/18 interessieren. „Auslastung über 100 Prozent“, freut sich Anselm Weber (53). Er ist ab Herbst der neue Schauspiel-Intendant, Nachfolger von Oliver Reese. Und Weber hat in seiner ersten Saison viel vor.

Wie will ich leben?

Weber war vorher an den Häusern von Essen und Bochum. Seit der Intendanz von Peter Eschberg in den 90er Jahren, später auch unter Elisabeth Schweeger, ist Weber aber in Frankfurt gut bekannt: Er war als Regisseur und Spielleiter engagiert, auch an der Oper hat er inszeniert. Jetzt ist er der Chef. Geholt hat ihn noch der frühere Frankfurter Kulturdezernent Felix Semmelroth (CDU), weshalb der auch im Publikum sitzt, die neue Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) aber nicht.

Mit 30 Premieren, sechs Auftragswerken und einem Ensemble von 28 Schauspielern gehen Weber und seine Chefdramaturgin und Stellvertreterin Marion Tiedtke an den Start. Sechs Darsteller aus Reeses Ensemble sind nicht mit nach Berlin oder anderswohin gegangen, sondern in Frankfurt geblieben. Sieben bringt Weber aus Bochum mit, die anderen stammen von verschiedenen deutschsprachigen Bühnen. Als Gast kehrt Wolfram Koch zurück, auch Jana Schulz, Mechthild Großmann oder Max Simonischek sind angekündigt. Um das „Wir“ soll es in der ersten Saison gehen.

In ungefähr 30 Sprachen steht „Wir“ deshalb auf dem Spielzeitheft. Wären alle vertreten, die von den Einwohnern Frankfurts gesprochen werden, wären es mehr als 170. Wer sind „wir“? Wie leben „wir“? Wie wollen „wir“ leben? Darum soll es künftig gehen. Um Rechte, Regeln, Werte und Visionen einer Gesellschaft. Weber und Tiedtke begreifen das als „Recherche“ in einer internationalen Stadt. Sie wollen Theater für und über Frankfurt machen. Und Frankfurter sind eben Menschen aus aller Welt. Um Teilhabe soll sich ihr Theater also drehen, um Inklusion und Integration, um Reaktionen auf eine Wirklichkeit, die zunehmend mit Ausschließung und Abgrenzung auf die globalisierte Welt reagiert. Dafür rufen Weber/Tiedtke vor allem Klassiker und Repertoire-Stücke auf, die sie zum Teil aus Bochum importieren.

Im Großen Haus gibt es zur Eröffnung am 28. September Shakespeares „Richard III.“, später noch „Romeo und Julia“. Mit Büchners „Woyzeck“, Romanadaptionen von Franz Kafka („Verwandlung“, „Schloss“) und Anna Seghers („Das siebte Kreuz“), mit Arthur Miller („Alle meine Söhne“), Kleist („Amphitryon“), Lessing („Emilia Galotti“) und Feydeaus „Ein Klotz am Bein“ setzt das Leitungsteam auf Bewährtes. Die Auftragsstücke jüngerer Autoren und das schon etablierte Zeitgenössische (Jelinek, Mayenburg) finden in den Kammerspielen statt. Unter den Regisseuren sind Andreas Kriegenburg, Roger Vontobel, Julia Hielscher und Anselm Weber, der mehrfach selbst inszeniert. Dazu kommen internationale Theatermacher aus Ungarn, Serbien oder Holland.

Wer bin ich?

Theater für Frankfurt soll auch Kooperation mit anderen Institutionen der Stadt heißen. Partner sind etwa die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Von dort werden Studierende in verschiedene Produktionen eingebunden. In Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus entsteht die zunächst auf drei Jahre angelegte Reihe „Stimmen einer Stadt“, für die Autoren Monodramen schreiben, die dann am Schauspiel uraufgeführt werden. Im ersten Jahr sind das Wilhelm Genazino, Olga Grjasnowa und Teresa Präauer. Die freie Theaterszene soll im Bockenheimer Depot zum Zuge kommen: Der Mousonturm wird dort einmal im Jahr eine Produktion präsentieren. Den Auftakt macht die Gruppe „Forced Entertainment“. „Transit Sibirien“ ist ein Projekt im Depot überschrieben, für das der ungarische Regisseur Viktor Bodó einen Reisebericht Péter Kárpátis auf die Bühne bringen will, der zu einer Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn aufbricht.

Das kühnste Projekt allerdings heißt „All Our Futures“: Es wird rund 240 Schüler ab der 5. Klasse aus allen Teilen Frankfurts versammeln. Sie sollen sich mit Fragen beschäftigen wie: Wer bin ich? Woher komme ich? Wie soll meine Zukunft aussehen? Über verschiedenen Darstellungsformen wie Schauspiel, Tanz, bildende Kunst, Video sollen die Jugendlichen zueinander und womöglich zu einer gemeinsamen Identität finden. „Wir müssen rausgehen aus den Tempeln der Hochkultur“, sagt Weber, „zu den Leuten. Kultur ist etwas, das erlernt werden muss. Und wer daran spart, wird die Kosten in der nächsten Generation spüren.“ Es geht Weber und Tiedtke um ein „Wir“, um etwas, das jede Gesellschaft – und jedes Theater – immer wieder neu lernen muss.