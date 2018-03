In der Ausstellung „Freiraum der Kunst“ lässt das Museum Giersch die Zeit der Studiogalerie der Frankfurter Goethe-Universität in den Jahren 1964 bis 1968 lebendig werden.

Man muss die Amerikaner bewundern, immer wieder! Es war der US-Hochkommissar für Deutschland, John Jay McCloy, der 1953 beschloss, zwischen der Frankfurter Jügel- und Gräfstraße ein Studentenhaus bauen zu lasen: In der großen Gebäudeanlage sollten nicht nur eine Mensa, sondern auch das Büro des Asta, eine Bühne und eben auch eine Studiogalerie für die Studenten ihren Platz finden. Das Ganze war eine Maßnahme der Re-Education.

Was die Studiogalerie betraf, die 1964 ins Leben gerufen wurde, ging es den Initiatoren explizit darum, zeitgenössische, aber nicht etablierte Kunst zu zeigen: So sollte die Wahrnehmung sensibilisiert und das Bewusstsein der Gesellschaft ästhetisch geformt werden.

Bilderstrecke Burger, Baseball und Bubblegum: Wie die US-Besatzung Rhein-Main prägte

Kunst als Mittel zur demokratischen Erziehung in einer Zeit, in der die grausamen Bilder von der Befreiung der KZs allen noch so tief in den Knochen steckten, dass die meisten Deutschen so genau lieber nicht hinschauen wollten: Man muss sich das vorstellen, um die ganze Erhabenheit dieser Idee zu erfassen!

Zum Leiter der Galerie wurde der Soziologiestudent Siegfried Bartels erkoren. Vier Jahre hatte sie Bestand. In dieser Zeit legte Bartels, der heute betagt in Rödermark lebt, ein beeindruckendes Programm vor.

Chaotisches Happening

Man muss das Museum Giersch bewundern, immer wieder! Seine Ausstellung zum Frankfurt-Schwerpunkt „50 Jahre nach 68“ ist weit mehr als eine dokumentarische Pflichtübung. Akribisch rekonstruiert die Schau im engen Raum der Giersch-Villa alle acht Ausstellungen zuzüglich zweier Fluxus-inspirierter Performances: 1965 spielte die Nackt-Cellistin Charlotte Moorman mit dem Koreaner Nam June Paik, und 1966 rief Heinrich Ledig-Rowohlt während der Buchmesse zu einem chaotischen Happening mit Wolf Vostell, dessen Anti-Vietnamkriegs-Gestus allerdings keiner der geladenen Gäste verstand.

All das zeigt das Museum Giersch in seinen vielen kleinen Räumen wie im Zeitraffer, garniert mit außergewöhnlich präzisen Wandtexten, die die Zeitumstände begreiflich machen.

Bartels, ein aufrechter Kämpfer für das Neueste, nahm seine Aufgabe ernst. Nicht das Informel zeigte er, denn das war längst etabliert und gebar immer neue Epigonen, sondern jene Künstler, die ganz neue Wege suchten: Freilich durften auch sie nicht figurativ malen, das war nach den Weltkriegserfahrungen verpönt. Die neuen Wege galt es also innerhalb der Abstraktion zu finden, und die Künstler fanden sie: darunter viele von Weltgeltung, von Charlotte Posenenske bis Thomas Bayrle, von Raimer Jochims mit seinen noch heute faszinierenden chromatischen Bildern bis Sol Lewitt, Günther Uecker, Peter Roehr, Donald Judd und Victor Vasarely.

Graue Bürgertristesse

Dies alles zeigt das Museum über drei Etagen verteilt, wobei der Ausstellung „Serielle Formationen“ im Mai und Juni 1967 ein besonderes Augenmerk und das gesamte zweite Stockwerk gilt. Pop-Art, Op-Art, kinetische Kunst: Der ganze Reichtum an Erfindungskraft wird hier deutlich, mit dem Künstler in neue Richtungen drängten, in die Monochromie, ins faszinierende Spiel mit der Farbe Weiß oder in nicht minder spektakulär anzuschauende „rhythmisierte Oberflächen“ wie Walter Leblanc. Die Studiogalerie der Universität war ein zentraler Ort für die Avantgarde.

Geradezu erschütternd ist es angesichts eines solch fortschrittlichen, die bürgerlichen Sehgewohnheiten auf den Kopf stellenden Programms, dass offenbar niemand derjenigen, die im Jahr 1968 die Revolte gegen die graue Bürgertristesse probten, das aufrührerische Potenzial der Studiogalerie wahrzunehmen imstande war. „Unspektakulär“ verschwand sie, wie Klaus Großkinsky sagt, der die Giersch-Ausstellung kuratiert hat und auch für drei der Texte im opulenten Katalog verantwortlich zeichnet. Es gebe kaum Zeugnisse darüber, und die Auskünfte, die er bei den wenigen Zeitzeugen habe einholen können, sprächen dafür, dass die Kunst von den politischen Köpfen der 68er-Revolution nicht geschätzt wurde.

Kunst hatte immer noch den Habitus des Elitären, der den politisch Aufbegehrenden damals missfiel. Worüber sie womöglich nicht bemerkten, dass gerade viele Künstler in der Studiogalerie ebenfalls gegen den überkommenen bürgerlichen Genie- und Personenkult aufbegehrten.

Die Angehörigen der „Gruppe X“ signierten kein einziges Werk, um völlig anonym hinter ihren (bemerkenswerten) Werken zu bleiben! Dass die Studenten schäbig mit der Kunst umgingen, dass auch Werke zu Schaden kamen, mag ein Übriges getan haben.

Aber nicht die Studenten allein waren es, die das stille Ende der Galerie zu verantworten hatten, auch vom Lehrkörper der Universität erfuhr die Galerie wenig Unterstützung. Adorno, heißt es, habe sich dort nie blicken lassen. Nahezu unbeachtet vollzog sich das Ende dieser wegbereitenden Institution.

Auch das gilt es in den Blick zu nehmen, wenn man wie jetzt die Universität allerorten „50 Jahre 1968“ zelebriert: In ihrem politischen Übereifer waren die Revolutionäre oft blind – selbst für vieles, das ihnen eigentlich hätte am Herzen liegen müssen.

Die Ausstellung im Museum Giersch hebt einen Schatz, der in den Wirren der Zeit längst verlorengegangen schien. Verdienstvoll und faszinierend.

Museum Giersch Frankfurt

Schaumainkai 83. Eröffnung 18. März, 11 Uhr. Dann bis 8. Juli, Di–Do 12 bis 19 Uhr, Fr–So 10 bis 18 Uhr. Eintritt

6 Euro. Telefon (069) 13 82 10 10.

Internet www.museum-giersch.de