Ronja von Rönne ist schnell genervt und gelangweilt: Die Badezimmertür ist eine Schlampe!

Auf der Welt gibt es viele schlimme Orte. Ikea zum Beispiel. AfD-Demos. Oder Berlinale-Partys. Dort jedenfalls war Ronja von Rönne. Und es hat ihr nicht gefallen. Was tun? Drüber schreiben. Das hilft.

Von Rönne trat vor zwei Jahren als neues Fräuleinwunder auf die Bühne. Besser gesagt: Sie wurde von einigen älteren Feuilleton-Herren dazu gemacht. Kokett und mit gespielter Naivität nutzte sie den Hype. Und die Fans auf Facebook bleiben ihr treu. Die Sammlung „Heute ist schlecht – Beschwerden ans Leben“ wirkt wie die Nachwehe einer schon wieder abgeebbten saisonalen Erregung. Sie vereint einen Großteil der schon auf von Rönnes Blog „Sudelheft“ oder in der „Welt am Sonntag“ veröffentlichten Texte. Ein paar neue Geschichten hat die 25-jährige Bloggerin und Journalistin zwar hinzugefügt. Die meisten dürften ihren Lesern allerdings bekannt vorkommen. Lustig sind sie dennoch.

„Das Problem an eigenen Leben: Sie werden langweilig. Man kennt sich seit einigen Jahrzehnten, man weiß, was man morgens frühstückt, wie oft man duscht und was man gerne anzieht.“ Von Rönne bringt ganz gut auf den Punkt, warum man manchmal aus dem eigenen Leben fliehen möchte: „Im Prinzip ist man sich selbst der ödeste Beziehungspartner überhaupt.“

Die Texte sind in drei Gruppen gegliedert: „Warum es schlimm ist“, „Wo es schlimm ist“ und „Was dagegen hilft“. Von Rönne teilt etwa mit, sie sei immer so wütend, weil ihre Mutter einst all ihre Werbegeschenke wegwarf – es waren irgendwelche CD-ROMs. Oder wie ätzend sie es findet, wenn Menschen T-Shirts mit Mottosprüchen tragen. Sie gibt Tipps gegen Schüchternheit oder Depression (was ihr Kritik einbrachte) oder fährt aufs Land, wo sie am Ende etwas sehr Seltenes tut: Sie lächelt.

Seltsam nebensächlich

Von Rönnes oft knappe Texte sind klug, meistens witzig. Der Ton ist schnoddrig und selbstironisch. Das muss man mögen. Doch selbst wenn man es mag, es nervt nach einer Weile. Auch wirken die Stücke schon wieder seltsam unzeitgemäß und nebensächlich: Die Zeit ist über sie hinweggegangen. Drum ist es ratsam, sich bei der Lektüre hin und wieder abzulenken und selbst darüber nachzudenken, wie schlimm das Leben wirklich ist. Und warum. In zwei Jahren hat sich ja viel verändert.

Das Kaufhaus liegt im Sterben: „Jeder Einkauf dort gleicht einer lebensverzögernden Maßnahme, die das Unvermeidliche hinauszögert.“ Fremde Kulturen will der Deutsche nur im Urlaub kennenlernen: „Die hiesigen Flüchtlingsheime beklagen sich jedenfalls nicht über den Ansturm aufgeschlossener Bürger, die sonst in Kontaktanzeigen schreiben, dass sie fremde Kulturen interessant finden.“ Und dann – Eifersucht: „Am Anfang war ich nur auf Menschen eifersüchtig. Mittlerweile hasse ich jeden Gegenstand mit einem weiblichen Artikel. Die Tischkante. Die Badezimmertür. Die Angst. Alles Schlampen.“ Von Rönne mag das Negative, Optimismus ist halt nicht so lustig. Sie schaut sich die Dinge aus der Distanz an, spitzt zu, übertreibt.

Bekannt wurde sie vor zwei Jahren mit einem provokanten Text zum Feminismus („Warum mich der Feminismus anekelt“), was ihr über Wochen die Schlagzeilen in einigen Feuilletons sicherte. Später distanzierte sie sich von dem Text. Noch im selben Jahr gewann sie beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt einen inoffiziellen Nebenpreis, 2016 erschien ihr erster Roman „Wir kommen“.

Nimmt man aus den Kolumnen was Wichtiges mit? Na ja. Richtige Freunde zu haben, hilft. Man muss nicht dauernd im Netz sein.

