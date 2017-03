Schauspiel Frankfurt: Die Farbe ist schon abgeblättert

Am Schauspiel Frankfurt geht an diesem Samstag (4. März, 19.30 Uhr) die deutsche Erstaufführung von Patrick Marbers „Drei Tage auf dem Land“ über die Bühne. In dem Stück zeigt der britische Dramatiker, wie komisch und zugleich schmerzhaft Menschen aneinander vorbeilieben können. Die Komödie ist eine Neufassung von „Ein Monat auf dem Lande“ (1855) des russischen Schriftstellers Iwan Turgenjew (1818–1883). Sie handelt von einer russischen Gutsbesitzerfamilie, die ein beschauliches Leben auf dem Lande führt, bis die Idylle jäh gestört wird und sich plötzlich aufgestaute Gefühle heftig entladen. In Marbers 2015 in London uraufgeführter Fassung ist die Vorlage sprachlich und zeitlich verdichtet. Turgenjew („Väter und Söhne“) hat wie Anton Tschechow die radikalen geistigen, moralischen und gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts an der Schwelle zur Moderne sensibel aufgespürt und verhandelt. Bettina Boyens hat mit dem Regisseur Andreas Kriegenburg (53), der das Stück in Frankfurt inszeniert, vor der morgigen Premiere gesprochen.

Herr Kriegenburg, Ihr Bühnenbild sieht nach Endzeitstimmung aus . . .

ANDREAS KRIEGENBURG: Jein. Was wir sehen, war früher mal ein herrschaftliches Haus, ein Durchgang zwischen zwei Flügeln. Und in dem leben offensichtlich Leute, die sich von nichts trennen können, die im Laufe der Zeit unglaublich viele Möbel angehäuft haben.

Also Messis?

KRIEGENBURG: Wenn, dann sind es Traditionsmessis, die an einem Ruf oder einer Attitüde von früher festhalten. Da gibt es eine Adelsattitüde und eine Gutsherrenattitüde, die sich eigentlich schon nicht mehr einlöst im Alltag, weil das Haus verfällt, die Farbe abblättert.

Die Ehe zwischen Gutsbesitzer Arkadij und seiner Frau Natalja ist ja auch nicht mehr so toll . . .

KRIEGENBURG: Auch da blättert die Farbe ab. Einerseits spiegelt das Bühnenbild den persönlichen, aber auch den gesellschaftlichen Verfall wider, denn sie sitzen ja in ihrer Situation fest und schauen ihrem eigenen Verfall zu. Aber dennoch genießen sie die Dekadenz darin sehr. Sie bringen nicht die Energie auf, zu renovieren, sich zu befreien, wegzugehen.

Turgenew wusste selbst, dass sein Stück zu lang ist. Er meinte ironisch, seine Zuschauer hätten nach vier Stunden das Gefühl, mehrere Jahre auf dem Land verbracht zu haben.

KRIEGENBURG: Patrick Marbers Bearbeitung ist viel kürzer, behandelt nicht einen Sommer auf einem russischen Landgut, sondern nur drei Tage. Marber transportiert das Werk, in Hinblick auf die psychologischen Beziehungen, sprachlich noch weiter zu uns heran. Ich lese es als moderne Geschichte. Wichtige Assoziationsquelle für uns waren die Filme von Èric Rohmer, in denen finanziell abgesicherte Menschen, die viel Zeit haben, unendlich reden und dabei ihre Probleme und ihre eigentlichen Existenzen förmlich zerreden.

Mir scheint das Stück doch sehr aus der Zeit gefallen. Da soll eine 17-Jährige verheiratet werden, da gibt es Hauslehrer, Mägde, Leibeigene, kurz: die ganze Palette einer versunkenen russischen, weißen Gutsherrenwelt .

KRIEGENBURG: Zum einen erscheinen die Verhältnisse, was unsere Gesellschaft betrifft, wieder konturierter. Auf der anderen Seite ist das Stück ein funktionierender Spiegel für eine zu große, fast lähmende Stabilität unserer Gesellschaft.

Finden Sie? Die meisten Menschen beklagen, dass traditionelle Werte und Bindungen nicht mehr existieren .

KRIEGENBURG: Das finden wir ja im Stück auch. Es gibt Figuren, die diese Unruhe spüren, die aus ihrer Sesshaftigkeit, in die sie sich selbst hineingemogelt haben, ausbrechen möchten. Da gibt es den Gutsbesitzer Arkadij, der einen riesigen Staudamm bauen will, einfach nur, damit sie alle endlich aus dem Sumpf heraus kommen.

Aber der junge Hauslehrer Beljajew sagt fatalistisch: „In 100 Jahren ist diese Welt mit ihren Regeln Schutt und Asche, wie wir lebten, wie wir liebten und uns nach der Zukunft sehnten.“

KRIEGENBURG: Das sind die klassischen russischen Glocken, die hier geläutet werden. Das Motiv, auf die Gegenwart zu schauen, auf die drängende Veränderung und auch auf die Nichtigkeit des eigenen Lebens, das taucht in fast jedem Tschechow auf. Das Schöne bei den Russen ist ja immer die Gleichzeitigkeit von Hoffnungsvisionen und tiefer Melancholie.

Sie sind einer der seltenen Regisseure, die beides machen: Bühne und Regie. Sie überraschen das Publikum stets aufs neue. Wie kommt das?

KRIEGENBURG: Die Regie ist ein verrückter Künstlerberuf, weil man Anspruch erhebt auf die Lebenszeit von anderen Menschen. Diese müssen ihre Zeit, ihre Hingabe und ihre Liebe investieren, damit das, was man sich selbst ausgedacht hat, auf der Bühne Gestalt annimmt. Damit ich mich nicht mit mir selber langweile, und damit ich meinen Schauspielern neue Forderungen anbiete, versuche ich immer, Zugriffe auf die Stücke zu finden, die nicht unbedingt erwartbar sind.

Welcher ist das bei Patrick Marber?

KRIEGENBURG: Wir spielen mit einem filmischen Realismus, in dem ich mich nicht zu Hause fühle. Diese Form der psychologischen Genauigkeit mache ich selten.

Schwer auf dieser riesigen Bühne, sowas gehört eher in die Kammerspiele.

KRIEGENBURG: Das hat auch Vorteile. Auf dieser großen Bühne hat man viel mehr Platz, um voreinander wegzurennen. Man kann hier die Verzweiflungsgruben tiefer ausschachten.

Was entsteht zuerst in ihrem Kopf: Bühnenbild oder Regie?

KRIEGENBURG: Manchmal entsteht aus dem Text sofort ein Bild. Mitunter ist es so, dass mehrere Bilder in mir hochsteigen und ich dann – weil ich keinen direkten Arbeitspartner habe –, wie hilflos drei, vier verschiedene Bühnenbilder baue. Dann bespreche ich mich zusammen mit dem Dramaturgen und der Technik. Das Verblüffende ist, dass die Technik sich meist das komplizierteste Modell aussucht. Hier merkte ich schnell: Für die Direktheit von Ton in diesem Text und für die Modernität, die Marber vorgibt, brauche ich eigentlich ein Filmset, in dem ein morbider Realismus vorherrscht. Dafür habe ich ganz viel Fotomaterial gesammelt von Orten, die nach und nach von der Natur zurückerobert werden.

Sie haben mal gesagt dass Sie gerne Tango tanzen. Ist das immer noch so?

KRIEGENBURG: Ja, leidenschaftlich. Ich kenne in allen Städten die Tango-Szene, und die freut sich immer, wenn ich komme.

Von allen Paartänzen, die ich kenne, ist das der größte Macho-Tanz.

KRIEGENBURG: Das ist überhaupt nicht so!

Ach, die Frau sagt also beim Tangotanzen, was sie will?

KRIEGENBURG: Der Glückszustand beim Tango ist, dass man nicht mehr weiß, wer führt, und wer folgt. Der Mann genießt auch die Stärke der Frau und lässt sich von ihr führen.

Wenn Sie das jetzt aufs Theater übertragen: Wer führt, und wer folgt?

KRIEGENBURG: Auf der Probe gibt es einen ähnlichen Dialog. Ich versuche, vorsichtig Türen zu öffnen und zu führen, aber ich probiere auch aus, so vielfältig und so reich zu sein, dass der andere in der Verbindung mit mir Vergnügen hat und ihm viele Möglichkeiten der Interpretation bleiben.

Sie haben sehr viel und sehr erfolgreich inszeniert unter Intendant Oliver Reese. Bleiben Sie Frankfurt erhalten, wenn er nach Berlin geht?

KRIEGENBURG: Ja, weil ich Marion Tiedtke, die neue Chefdramaturgin unter Anselm Weber, sehr gut kenne, viel mit ihr gearbeitet habe und sie ungeheuer schätze.