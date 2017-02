So war's vor 100 Jahren: Die Frankfurter Oper lässt die Stummfilmzeit aufleben

Bald erwacht eine hundert Jahre versunkene Welt zu neuem Leben: Wer eine Ahnung davon haben möchte, was ein Kinobesuch vor 100 Jahren für die Menschen in Frankfurt und New York bedeutet hat, sollte sich eine Karte für den 24. Februar besorgen. Dann verwandelt sich das Frankfurter Opernhaus für einen Abend in einen Stummfilm-Tempel der Vergangenheit: samt Tänzern, Sängerduett, Rollschuhläufern, Schattentheater, siebenköpfiger Live-Band und jeder Menge eigens komponierter Filmmusik von Uwe Dierksen und Peter Reiter.

Jahrmarkt mit Musik

Die Konzeption zu dem außergewöhnlichen Kinoabend unter dem Motto „Ma(i)nhatta – Stummfilm-Musik-Varieté“ kam von Nina Goslar aus der Fernsehredaktion von ZDF und Arte. Dramaturgin Mareike Wink von der Oper Frankfurt war sofort Feuer und Flamme für die Idee, den alten „Vaudeville“-Charme des Kinos wiederzubeleben. Gemeinsam im Gespräch mit Komponist und Posaunist Uwe Dierksen vom Ensemble Modern schwärmen beide von der bunten Jahrmarkt-Atmosphäre des Kinos kurz nach seiner Entstehung: „Die Menschen sind in die Kinos gegangen, um Varietékünstler, Kurzfilme, einen Hauptfilm mit Live-Musik, Shows und kleine Striptease-Einlagen zu genießen“, erzählt Dierksen.

Eine Riesenchance

Auf die Frage, was ihn an Stummfilmen als Musiker so fasziniert, bekennt er: „Die Art des Erzählens inspiriert mich. Aber man muss unterscheiden: Asta Nielsen-Filme sind leichtere Kost, während im „Kabinett des Dr. Caligari“ Dramatik so in Szene gesetzt wird, dass ich dabei an Shakespeare denken muss. Und immer stelle ich mir dann die Zeit dahinter vor und wie das denn so war damals.“ Auch die junge Dramaturgin Mareike Wink bekommt leuchtende Augen, wenn sie an die Zehnerjahre des vergangenen Jahrhunderts denkt: „Was ist das Besondere am Stummfilm“, fragt sie sich selbst, „die große Leerstelle, die so ein Film aufmacht. Eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit, selbst anzudocken an diese Bilder, die zum Teil ganz einfach und ganz archetypisch sind.“

Die Metropolen Frankfurt und New York, damals per Zeppelin in „nur 81 Stunden erreichbar“, wie es in der Reklame hieß, stehen im Mittelpunkt des 70-minütigen ersten Teil des Abends, für die Dierksen als Komponist verantwortlich zeichnet. Das verbindende Element für beide Großstädte ist die Musik, die als Inspirationsquelle ausschließlich aus der Zeit zwischen 1910 und 1920 stammt. Der Posaunist ließ sich für seine Filmmusik zu Charlie Chaplins Film „The Immigrant“ (1916) vom Cake-Walk, von Scott Joplin und von Sehnsuchtsmotiven des Tango anregen, natürlich immer mit dem „Blick des 21. Jahrhunderts“ auf diese Zeit. Deshalb erklingt auch bei ihm das Banjo als Volksrhythmus-Instrument, die Tuba als komisches und groteskes Ausdrucksmittel und das Xylophon als Assoziation für Charlie Chaplins Tramp. Später, zum industriellen Kurzfilm „Manhatta“ (1921) von Charles Sheeler sampelt Dierksen seine Ideen und erweitert sie mit Elementen des damals neu aufkommenden Bruitismus und späteren Futurismus. Dabei mixt er die Musik der „Maschinensounds und der Industrialisierung“ mit Jazz-Elementen und dem swingendem Amüsement der breiten Massen.

Schlangentänzerin

Dass damals auch in Frankfurt fleißig gebaut und Industrieanlagen ausgehoben wurden, sieht man in einer extra zusammengestellten Collage von frühen Frankfurt-Filmen, die in der exakten Zusammenstellung, laut Mareike Wink, „ein unterschätzter Haufen Arbeit“ waren: Da ist die Freigabe bekannter Brücken zu sehen, die Eröffnung der Hafenanlage, die Luftfahrtausstellung, aber auch Kuriositäten wie die bewegten Bilder einer Schlangentänzerin, die auf einem Dach in der Kaiserstraße mit einem Reptil auf Tuchfühlung geht. Damit die Damen auch auf ihre Kosten kommen, „quasi als Revanche“ für Szenen, die man damals unter „Pikantes für den Herrn“ zusammenfasste, hat Uwe Dierksen Äquivalentes in ein Duett zwischen Sopranistin Elizabeth Reiter und Ludwig Mittelhammer (Bariton) geschrieben. Beide Sänger gehören dem Ensemble bzw. dem Opernstudio der Oper Frankfurt an.

Für viel artistischen Wirbel sorgen neben Schattentänzern als Vertretern der ursprünglichen Laterna magica im ersten Teil des Abends auch die Rollkunstläufer „Roll’s Royce Hanau“, lebende Reminiszenzen an Chaplins Stummfilm-Klassiker „The Rink“. Neben „Manhatta“ und „The Immigrant“ ist der an der New Yorker Lower-East-Side gedrehte Gangsterfilm „Regeneration“ von Raoul Walsh aus dem Jahre 1915 als Hauptfilm geplant, für den HR-Bigband-Pianist Peter Reiter eine flirrend jazzige Musik geschrieben hat.

Besonders wichtig ist Uwe Dierksen vor allem eine intime Atmosphäre im Opernhaus, die den Flair der frühen Pariser Vaudeville-Bühnen aufgreifen soll, als man noch in großen Kneipen bewegte Bilder hautnah erleben konnte. Damit die riesige Oper etwas kuscheliger wird, versuchen die beiden Künstler, Leinwand und Live-Acts ganz vorne an der Rampe zu platzieren. „Denn so ein Tubaklang“, meint Dierksen, „muss doch eins zu eins herüberdröhnen“.

Vor Beginn des „Ma(i)nhatta“-Abends findet um 18 Uhr im Chagallsaal zur Vorbereitung ein Gespräch mit den Beteiligten der Produktion statt. „Ma(i)nhatta“, Oper am Willy-Brandt-Platz, Frankfurt. 24. Februar, 19.30 Uhr. Karten zu 18 und 25 Euro unter Telefon (069) 212-49 494. Eintritt für das Vorgespräch frei. Im Internet: www.oper-frankfurt.de