Auftakt des Frankfurter Jazzfestivals: Die Hammondorgel faucht wie eine Wildkatze

Fünf Tage dauert, dreizehn Konzerte umfasst, gut fünfzig Jazzmusiker bringt das „Deutsche Jazzfestival 2017“ in Frankfurt. Seine neuen Seitentriebe in die Stadt machten den Start in der Alten Oper erst einmal zum Blick in die Vergangenheit und Gegenwart des Jazz.

Für Teil 1 des Abends formierte sich die HR-Bigband unter Jim McNeely mit Cory Henry als Solist an der Hammondorgel „B3“ plus Keyboards als „The New Gospel“.

Goldene Sportschuhe

Nach der Pause waren Cory Henrys „Funk Apostles“ an der Reihe, mit Tiffany Stevenson und Denise Stoudmire als Sänger- und Tänzerinnen, Nicholas Semrad (Keys), Adam Agati (Gitarre), Sharay Reed (Bass) und TaRon Lockett (Drums).

Unter den Bigband-Musikern, für die Henry später hymnische Lobesworte fand, glänzte der Amerikaner in goldenen Sportschuhen, brauner Hose und braver Strickjacke zum gewürfelten Hemd als Virtuose für Virtuosen. Die technischen Kniffs und Tricks an seinem Leib- und Magen-Instrument hatte er dermaßen in Fingern und Synapsen, dass man über das wildkatzenhafte Fauchen der Tastenläufe, das Fetzige und die Rasanz nur staunen konnte. Nun liebt McNeely als Arrangeur ohnehin das Kraftvolle und Überwältigende noch mehr als das zu Subtile und Versponnene. Da lässt sich vorstellen, wie Henry und die Bigband die fromm klingende Kirchenkunst aus alten Sklaventagen und neuer Zeit auf Trab brachten. Mal rockten sie sie, mal zerdehnte Henry die vertrauten Melodien wie „Amazing Grace“ mit ironischem Pathos und trat in Wechselreden mit dem Orchester ein.

Hübsch, doch erst Cory Henrys „Funk Apostles“ ließen Wurzel und Ursprung aus Gospel und Spirituals so klar hinter sich, dass man die „Apostel“ albernerweise lieber „Apostates“, Ketzer, statt als Apostel tituliert hätte. Mag sein, dass er eine Gospel-Größe unter den Jungen ist.

Wie Rumpelstilzchen

Weil er aber heutige Musik und Sitten atmet, hielt er sich keinen Moment mit puristischen Stilerwägungen oder „frommer“ Musik auf, sondern gestaltete den Bandauftritt als große lustvolle Party, für die er das Publikum so animierte, dass man von hoch droben über die Alte-Oper-Gründlinge staunte.

Mit dem Discohit „Stayin’ Alive“ von 1978 ging es los, und wer die „Bee Gees“ nur vom Weghören kannte, geriet schwer in Versuchung, die Sache zu revidieren. Zur Party trugen die Sängerinnen viel bei; nicht nur vokal. Interessant, wie der Bandleader ein, zwei Male in weiten Bögen zum musikalischen Chaosstifter wurde oder im Stile Rumpelstilzchens als hupfender Luftgitarrist über den Punkt möglicher Rückkehr hinaustrieb, bis man mit offenem Mund dasaß und dachte: Jetzt kann er nur noch scheitern oder abbrechen. Nur um, wider Erwarten, doch noch die Kurve zu kriegen. Wie sang er doch so schön und beharrlich, wohl ohne „Stepi“ Stepanovic zu kennen: „Life gotta keep on rollin’ “. Lebbe geht weidä: demnächst im HR-Sendesaal.