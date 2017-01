Drei Werke von Johann Strauß Vater: Die Loreley walzert mit

Akhtars Komödie über wahren Islam in Hamburg erstaufgeführt

Hamburg. Mit „Geächtet” hat der Autor Ayad Akhtar 2016 auch am Schauspielhaus einen Erfolg gelandet. Nun begeistert dort die deutschsprachige Erstaufführung von „The Who And The What” das Publikum - seiner Komödie über Islam, freies Denken und Familienwerte. mehr