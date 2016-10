Klassik-Konzerte der Alten Oper Frankfurt: Die Meerfee streift durch den November

Am 2. November wird die liebliche Flöte von Eva Oertle den aufkommenden November-Blues möglicherweise etwas aus der Alten Oper vertreiben: Gemeinsam mit Vesselon Stanev (Klavier) wird die Flötistin im Mozart-Saal neben Werken von Clara und Robert Schumann (unter anderem „Die Meerfee“) auch Claude Debussy, Gabriel Fauré und Francis Poulenc auf dem Programm haben. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen feiert am 3. November den 50. Geburtstag des Geigers Christian Tetzlaff. Der zu Ehrende wird selbst dirigieren und das dritte Violinkonzert von Mozart sowie das berühmte Violinkonzert von Mendelssohn solistisch gestalten. Schönbergs „Verklärte Nacht“ sowie eine Haydn-Sinfonie runden den Abend ab.

Kreuzchor aus Dresden

Mit dem Kreuzchor aus Dresden kommt am 8. November eines der berühmtesten Vokalensembles auf Einladung von Pro Arte in den Großen Saal. Im Mittelpunkt des Abends steht Brahms’ „Deutsches Requiem“, flankiert vom „Schicksalslied“. Das Requiem kommt mit zwei Solisten aus, es sind Sibylla Rubens (Sopran) und Daniel Ochoa (Bariton). Ein weiteres musikalisches Schwergewicht wird am 10. November im Großen Saal erwartet. Der Verein der Bachkonzerte engagierte den Countertenor Philippe Jaroussky, der gemeinsam mit dem hochdekorierten Freiburger Barockorchester und der Geigerin Petra Müllejans Arien aus Kantaten von Bach und Telemann singen wird. Pablo Heras-Casado wird am 11. November das London Symphony Orchestra im Großen Saal dirigieren. Renaud Capuçon steht als Solist für das spät entdeckte Violinkonzert von Schumann zur Verfügung – Ravels „Le tombeau de Couperin“ sowie Dvoráks achte Sinfonie runden den Abend ab.

Nach langer Pause begegnet dem Musikfreund am 12. November wieder das Ensemble Concerto Grosso Frankfurt mit seiner langjährigen Leiterin Irina Edelstein. Das breite Programm im Mozart-Saal reicht von einer Bach-Suite über Brahms und Schumann bis zu Schuberts „Forellen-Quintett“ als feucht-fröhlichem Höhepunkt. Die beiden Abonnementkonzerte der Museums-Gesellschaft stehen am 13. und 14. November im Zeichen von Schostakowitschs erstem Cellokonzert (mit Daniel Müller-Schott) sowie Brahms’ kraftvoller vierter Sinfonie. Nach den Sinfonikern aus London kommen am 15. November auch die Philharmoniker aus der englischen Hauptstadt: Das Philharmonic Orchestra wird gemeinsam mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter Mendelssohns Violinkonzert bringen – eingerahmt von Schumanns „Manfred“-Ouvertüre und Dvoráks „Neue-Welt“-Sinfonie. Auch das Konzert des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks steht am 19. November im Zeichen der Violine. Gil Shaham wird Beethovens Violinkonzert interpretieren. Haydns „Militär“-Sinfonie ergänzt das Programm.

Einhundert Jahre zurück geht der Blick beim Konzert mit dem Gewandhausorchester Leipzig am 20. November: 1916 dirigierte der selige Arthur Niegisch das Programm, das auch jetzt im Großen Saal aufgeführt wird – Beethovens „Eroica“, Strauss’ „Tod und Verklärung“ sowie „Waldweben“ aus Wagners „Siegfried“ und dessen „Tannhäuser“-Ouvertüre. Herbert Blomstedt wird dirigieren. Die Pianistin Gabriela Montero tritt mit dem mexikanischen Nationalorchester am 22. November bei Pro Arte auf: Das Programm enthält vor allem Lateinamerikanisches. Monteros eigenem „Latin Concerto“ folgen Kompositionen von Moncayo, Chávez sowie Revueltas.

Natochennys Meisterschüler

Eliahu Inbal, Ehrendirigent des HR-Sinfonieorchesters kommt am 24. und 25. November mal wieder nach Frankfurt. Der ausgewiesene Sinfoniker hat sich neben Blochs „Schelomo“ Bruckners vierte Sinfonie (zweite Fassung) vorgenommen. Ein Kammermusik-Abend mit der Geigerin Arabella Steinbacher (24. November), das traditionelle Jahreskonzert der Natochenny-Meisterschüler (27. November) sowie der Klavierabend mit Krystian Zimerman am 30. November (Szymanowski und Schubert) sind weitere Höhepunkte am Monatsende. Ge

