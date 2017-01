Schlagersängerin Andrea Berg spielte in der Frankfurter Festhalle: Die Nacht ist eine Sünde wert

Seltsam vertraut kommt einem die Stimme vor, die noch vor dem Showauftakt mit leicht Schweizerischem Akzent aus dem Off zum Publikum spricht: „Könnten Sie alle mal so laut wie es nur irgendwie geht klatschen? Wir machen hier gerade eine Tonprobe“. Aber klar doch, Ehrensache, denken sich rund 8500 Besucher in der ausverkauften Frankfurter Festhalle! Sekunden später fällt der Groschen: DJ Bobo zeichnet für den trickreichen Versuch verantwortlich, Andrea Berg schon vorab stürmischen Applaus zu garantieren. Doch nicht nur das. DJ Bobo alias Peter René Baumann, seit zwei Jahrzehnten Lieferant der immergleichen Tanzmucke in opulent unterhaltsam gestalteten Bühnenspektakeln, verantwortet gleich zweierlei: Als Mitproduzent von Dieter Bohlen, Achim Kleist und Wolfgang von Webenau beteiligte sich der Eidgenosse nicht nur am jüngsten musikalischen Erguss, dem 15. Studiowerk „Seelenbeben“ der seit den frühen 90er Jahren populären Entertainerin. Nein, Herr Bobo zeichnet auch für das üppige Konzept der gleichnamigen Berg’schen Gastspielreise verantwortlich.

Die besondere Note

Andrea Berg kann, aber muss man nicht gut finden. Da polarisiert die 50-jährige Sängerin aus Krefeld mit derzeitigem Hauptwohnsitz in Kleinaspach genauso die Gemüter wie ihre Mitbewerberin um den hiesigen weiblichen Schlagerthron, Helene Fischer. Die um einiges jüngere und blondere Frau Fischer setzt ja seit geraumer Zeit auf die gleichen künstlerischen Vorzeichen: Audiovisuelle Megaspektakel mit zahlreichen Mitakteuren im Las-Vegas-Fantasy-Stil, um dem auf Großraumdisco-Bumms getrimmtem Schlagereinerlei eine ganz besondere Note zu verleihen. Doch wer hat’s erfunden: DJ Bobo.

Wie beim Karneval

Allerdings muss man der ehemaligen Arzthelferin Berg, die erste Rampenlichtversuche als Funkenmariechen im Karneval und als Frontfrau einer auf Tageshits abonnierten Clubcombo absolvierte, attestieren: Schon früh konnte sich die seither mit Edelmetall und Auszeichungen Prämierte für Bobo’sche Kreativleistungen erwärmen. Dass DJ Bobo seine typische Handschrift hinterlassen hat, merkt man von der ersten bis zur letzten Sekunde des dreistündigen Showmarathons mit knapp 40 Songs, unterbrochen lediglich von einer 20-minütigen Pause.

Bilderstrecke Andrea Berg heizte dem Publikum in der Frankfurter Festhalle ordentlich ein

Schon beim erstaunlich hartrockigen Auftakt „Drachenreiter“ feuert das Spektakel volles Rohr aus sämtlichen Zylindern: Von der synchronen Tanztruppenchoreografie, über Akrobaten mit Feuerkeulen, über jede Menge Pyroeffekte, eine fünfköpfige Band samt zwei Harmoniesängerinnen, bis hin zur Bühnenkulisse eines gigantischen feuerspuckenden Drachen, dessen geschlängelter Schwanz als Catwalk weit ins Publikum ragt, lassen den Atem stocken. Auf dem gigantischen Schädel des Lindwurms steht walkürengleich Andrea Berg im ersten von mehr als einem halben Dutzend Kostümen, die im Laufe des Abends immer gewagter werden. Zwar folgen die Überleitungen einem Skript, doch sie wirken, weil Frau Berg gerne in den lokalen Duktus ihres Herkunftorts verfällt, weit weniger gekünstelt als bei Helene Fischer: „Guten Abend, Frankfurt! Begleitet mich auf eine Reise ins Wunderland, zum Glücksdrachen. Träumt, tanzt, lacht, klatscht und singt mit mir. Vor allem aber, lasst Kummer und die Sorgen außen vor“. Eine Einladung, der das geschlechtergemischte Mehrgenerationenpublikum gerne folgen mag. Zumal Andrea Berg in Songs wie „Ich sterbe nicht nochmal“, „Ich werde lächeln, wenn Du gehst“ und „Du kannst noch nicht mal richtig lügen“ gegen das männliche Geschlecht vom Leder zieht. Wenig später, just nach „Ich schieß Dich auf den Mond“, setzt sie in ihrer natürlichen Emanzipation noch noch einen drauf, als sich zwischen ihr und einer begeisterten Besucherin ein eindeutiger Dialog entwickelt: „An wen hast Du bei dem Song gedacht?“, fragt Berg und erhält als Antwort: „An meinen Ex-Ehemann“. „Ich habe beim Schreiben auch an meinen Ex gedacht“, kontert Berg und fügt hinzu: „Hiermit bedanke ich mich offiziell bei euch, Jungs. Danke, dass ihr mich inspiriert habt“.

Weitere Tuchfühlung, verbal wie nichtverbal, folgt: Sieben als Minidrachen verkleidete Kinder begleiten Berg beim stillen Volkslied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen?“. Mutter Sandra und Sohn Timo dürfen bei „Wenn du mich willst (dann küss mich doch)“ mit auf die Bühne und singen. Der Aufforderung zum flotten Discofox-Paartanz mit drei der Tänzerinnen und den Harmoniesängerinnen während „Es muss ja nicht für immer sein“ lassen sich fünf Herren aus dem Publikum bitten. Auch der nostalgische Ausflug mit Songs der 60er, 70er und 80er Jahre erhält viel Zuspruch.

Größte Volksnähe

Auf dem Höhepunkt der Volksnähe befindet sich Andrea Berg indes erst kurz vor dem Finale. Auf einem kleinen Bühnenpodium am anderen Hallenende singt sie zum Greifen nah „Diese Nacht ist jede Sünde wert“. Auf dem Rückweg zur Hauptbühne covert sie noch den Oldie „Ich liebe das Leben“ von Vicki Leandros und badet ausführlich in der Menge. Nach Händeschütteln, Umarmen, Selfieposieren und den gewöhungsbedürftigen Gesangseinlagen diverser Besucher, wird es dann Zeit, Abschied zu nehmen. Längst im Ausnahmezustand befindet sich das Publikum, als Andrea Berg mit ihrem Gassenhauer „Du hast mich tausendmal belogen“ nochmals Gas gibt. Als längst grelles Saallicht wieder triste Realität verheißt, mögen viele Feiernde noch immer nicht auf ihr seliges Schunkeln verzichten.