„FAST & FURIOUS 8“ im Kino: Die Reifen quietschen wie verrückt

Was immer das auch über den kulturellen Zustand der Menschheit aussagt: „Fast & Furious“ gehört zu den erfolgreichsten Kinoreihen aller Zeiten. Hatte der Erstfilm vor 15 Jahren um eine Gang, die sich mit illegalen Autorennen und Lkw-Überfällen die Zeit vertrieb, noch einen gewissen Underground-Charme, wurde die Serie in der Folgezeit zu einem Action-Hochglanz-Produkt professionalisiert. Zuletzt suspendierte James Wan in „Fast & Furious 7“ die Gesetze automobiler Schwerkraft, ließ die teuren Rennwagen aus einem Flugzeug mit Fallschirmen niedergehen, ein Auto hoch über der Skyline Abu Dhabis fliegen und verschaffte dem 2013 verstorbenen Hauptdarsteller Paul Walker eine digitale Lebensverlängerung.

In F. Gary Grays „Fast & Furious 8“ scheint zunächst alles beim Alten. Gangleader Dominic (Vin Diesel) lässt es bei einem Autorennen durch Havanna erst einmal richtig krachen. Schluss mit lustig ist, als die versierte Schurkin Cipher (Charlize Theron) ihn in ihre kriminellen Dienste zwingt. Sie hat ein Baby als Geisel genommen, das, wie Dominic erfährt, sein ihm bislang unbekanntes Söhnchen ist. Scheinbar machtlos lässt sich der Held auf die Erpressung ein.

Die Actionszenen, die Gray orchestriert, sind darum bemüht, die Extreme weiter voranzutreiben, erreichen aber nicht die choreografische Eleganz des Vorgängerfilms. Immerhin streut Charlize Theron als psychopatische Schurkin hier ein wenig Sand ins Testosteron-Getriebe. Vin Diesel darf angesichts ihrer ausgebufften Gemeinheiten sogar ein paar Glycerintränen vergießen. Schwach