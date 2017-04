Richard Wagners „Ring“ am Staatstheater Wiesbaden: Die Welt geht im Puff unter

Szenisch diesmal konzentrierter erzählt, wird der vierte Teil des „Rings“ auch von Bayreuther Glanz überstrahlt: Catherine Foster reißt das ausverkaufte Haus als starke Brünnhilde bei der Premiere zu Ovationen hin. An ihrer Seite bezwingt der überragende Andreas Schager als Siegfried. Das Wiesbadener Publikum hat sich mit Laufenbergs Sicht offenbar angefreundet, Buhrufe bleiben diesmal aus.

„Die Treue wahrend dem Bruder, trenne mich von seiner Braut“, besingt Siegfried sein Schwert Notung. Eben hat er Brünnhilde auf dem Felsen überwältigt, ihr den Ring entrissen und sich die Tarnkappe abgezogen. Der Regisseur aber glaubt dem strahlenden Bezwinger kein Wort. Bereits in der nächsten Szene der Aufführung sieht man, wie sich Siegfried die Hose aufknöpft und verächtlich Brünnhildes Beine auseinanderschiebt. Vergessen hat der mittlerweile künstlich blondierte Hüne seine Herkunft aus dem Prekariat, vergessen in all dem Luxus seine wahre Liebe, vergessen auch die Treue zu Blutsbruder Gunther.

Raffgieriger Held

Zu den auftrumpfenden Oktavsprüngen am Ende des ersten Aktes zeigt Laufenberg den Missbrauch der ohnmächtigen Brünnhilde in aller Deutlichkeit. Dass der Regisseur den Siegfried der „Götterdämmerung“ klar bei den raffgierigen Tätern einsortiert, verstärkt Brünnhildes Rachemotiv und ist mit der Doppelhochzeit des zweiten Akts der stärkste Moment des „Ring“-Finales. Auch ohne Hagens Zaubertrank wird deutlich: Wie alle anderen ist auch der einstige Rastalocken-Sponti und Cybernerd durch Macht korrumpierbar. Er geht jetzt ebenfalls über Leichen, plant kühl seine weitere Karriere und weiß nichts mit den Schätzen der Natur anzufangen. Hochspannung auch bei Brünnhildes Ankunft am Rhein. Wenn Catherine Fosters Blicke wütend blitzen und Siegfried des Verrats bezichtigen, elektrisiert sie das ganze Wiesbadener Opernhaus gleich mit.

Warum Laufenberg allerdings die Nornen mit Laserstrahlen ausstattet, die Rheintöchter ins Bordell schickt, Brünnhilde und Siegfried anfangs in einem luftigen Designerloft unterbringt und die raffgierige Brut am Rhein in einem Palast aus den 30er Jahren, bleibt sein Geheimnis. Auch, warum Grane als bühnenhohes Marmorpferd kurz hereingefahren wird, um gleich wieder zu verschwinden. Schwer zu ertragen sind, wie bereits in den ersten drei Teilen, die hektischen Videoschnipsel von Falko Sternberg. Mal scheinen sie sinnvoll, wie bei der Fluss-Fahrt Siegfrieds zu Gunther, dann wieder irritieren sie in ihrer Beliebigkeit. Später, nach Welteschenbrand, Super-Gau und Raketentests, zoomt die Kamera ins Sternenweltauge des Betrachters, beobachtet von Gutrune, die mit einem Fernrohr zugleich in den Zuschauerraum äugt. Schöne Bilder, keine Frage – aber es bleibt nebulös, was sie bedeuten sollen.

Laufenbergs Idee, die Tetralogie des Rings zeitlich zuzuordnen, ist ambitioniert und durchaus begründbar: Beginnend beim göttlichen Nomadenstamm im Altertum, über die Szenerie im Zweiten Weltkrieg in der „Walküre“, bis hin zum digitalen „Siegfried“ und der „Götterdämmerung“ in der Gegenwart. Nur scheitert der Intendant immer wieder daran, die einzelnen Fäden zu einem Ganzen zu verknüpfen.

Fantastische Stimmen

Ebenso durchwachsen wie die Regie sind auch das Dirigat von Gast Alexander Joel und die Rolle des Wiesbadener Staatsorchesters: Fahl und wenig mitreißend im eröffnenden „Rheingold“, oft unkonzentriert in der „Walküre“, mit vielen Blechpatzern und übertriebener Laustärke im „Siegfried“, mündet die Musik in einer mitreißenden Erweckung Brünnhildes und konzentrierten Gesamtleistung in der „Götterdämmerung“.

Die fantastischen Sängerleistungen grenzen an ein Wagner-Wunder: Neben dem Traumpaar Foster/Schager sang sich Bernadett Fodor in der Doppelrolle als erste Norn und Waltraute mit ihrem sinnlich satten Mezzo in die Zuschauerherzen, bewies der wuchtige Thomas der Vries erneut seine Macht als düsterer Alberich und überzeugte Sabina Cvilak als glitzernd-lässige Gutrune. Etwas schwerer hatten es Matias Tosis Gunther, der Andreas Schager dynamisch nicht das Wasser reichen konnte, und der verhaltene Hagen Shavleg Armasis. Im Verein mit Chor- und Extrachor des Hessischen Staatstheaters, bestens disponiert von Albert Horne, konnten die Zuschauer gute fünfeinhalb Stunden erlesensten Wagnergesang genießen. Wer für den nächsten Turnus während der Maifestspiele noch Karten haben möchte, sollte sich beeilen. Es gibt nur noch wenige freie Plätze.