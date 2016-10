Jelinek-Uraufführung „Wut“: Die Wutbürger feixen, brüllen und ballern

Gibt Elfriede Jelineks Textmonster „nur wieder, was an Ungeheuerlichkeiten geschehen ist“ (Jelinek)? In dieser Haltung blickt ihr Stück mit Stimmen Wütender von den Pariser Islamisten-Anschlägen auf Mythen, Religionen, Krieg und Völkermord. Dass die Wut der Terroristen, Nazis und Exoten aber „nur“ das Weltpanorama fortschriebe: Unsinn. Wie man weiß, war die Stein- und Frühzeit ein köchelnder Weltkrieg, Dorf gegen Dorf, seither sank der Gewaltpegel stetig. Wut heute ist so auffällig, weil sie so anachronistisch ist: nicht archaisch und den Altvorderen in die Schuhe zu schieben, sondern verkorkst modern.

In Stemanns Lesart der glatten Jelinek-Fehldiagnose dauert die Kurzweil drei Stunden vierzig und langweilt weithin. Angekündigt war das als Leseprobe und schwarze Messe, Oratorium und Clownsspiel, trashiges Dahinsurfen über Worte, Bilder und Musik, und so etwa kam es. Katrin Nottrodts Bühne setzte auf rotglänzenden Boden und stieg über zwei Ebenen nebst Rundbühne zu einer Tempel- bis Revue-haften Treppe mit Videowänden auf. Ein Raum, den Sitzmöbel der Nierentisch-Ära und museale Absperrungen strukturierten. Katrin Wolfermanns Kostüme hatten etwas Zirkushaftes, umso mehr, als sich die sieben Darsteller auch als Clowns einkleideten, um später als Prophetenrunde plus Kruzifix oder in Abendkleidern, in neckischen Kreuzzugs-T-Shirts, Proll-Klamotten und als Burka-Frauen aufzutreten. Auch Emoticons (Smileys) und verballhornte Symbole (Friedenszeichen aus Kalaschnikows) kamen vor, wie sich überhaupt vieles aus dem Scherzartikelladen munitionierte.

Wenn Stemann nicht Dylans „Times A-Changin’“ sang, die vier Frauen als piepsig giggelnde Lollipop-Girlies vorzeigte oder „Presseschau“ machte, alberte er mit einer Riesenkatze im Bombengürtel und Styropor-MGs herum, ließ breitbeinig Kunststoff-„Scheiße“ absondern und in die Schlacht werfen oder schaltete ein Jelinek-Stemann-Pendant zu Bernhards Dramolett „Claus Peymann kauft sich eine Hose“ ein. Nach dem „Shitstorm of Love“ lockte er das Publikum durch „Sicherheitsschranken“ auf die Bühne und verhängte den Eisernen Vorhang.

Summa summarum: viel Jux und Tollerei. Was bleibt, ist ein Rhythmus. Den Text ließ man eher vorüberrauschen und sah die Bilder, die er halb zufällig generierte.

(dek)