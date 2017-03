„Elvis – Das Musical“ in der Alten Oper: Die Zuckungen des Rock ’n’ Roll

Bis in die kleinste Bewegung hinein versetzte sich Grahame Patrick mit seinem Auftritt in Elvis Presley und dessen selbstzerstörerisches Leben.

Nonchalant schlendert „Er“ durch die Zuschauerreihen im Parkett. Im Antlitz trägt er dieses freundliche Lächeln mit der einseitig hochgezogenen Lippe. Akrobatisch klettert „Er“ über Sitzplätze hinweg, nimmt für Sekunden Platz neben überraschten Besuchern. Schließlich steigt „Er“ sogar hoch in die oberen Ränge. Auch da muss „Er“ unzählige Hände schütteln, sich willig umarmen lassen, Küsschen auf rot glühende Wangen geben, den einen oder anderen seidenen Schal verteilen und einer besonders willigen Dame sogar einen fetten Schmatzer mitten auf den Mund drücken. Mit „Er“ ist Elvis gemeint. Wer sonst? Elvis Presley, der „King of Rock ’n’ Roll“!

LKW-Fahrer aus Tupelo

Moment mal, bitte! Elvis starb doch am 16. August 1977. Oder etwa doch nicht? Mit dem irischen Mimen und Sänger Grahame Patrick steht Elvis Presley, der LKW-Fahrer und Kinoplatzanweiser aus Tupelo, Mississippi, der den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Multimillionär im Schaugeschäft verkörpert wie kein zweiter, wieder von den Toten auf. Derart authentisch, dass wohl nicht wenige Zuschauer in der ausverkauften Alten Oper allzu gerne glauben mochten, dass Elvis Presley tatsächlich noch immer unter den Lebenden weilt. Gerüchte, dass „Er“ gar nicht gestorben sei, machten ja die Runde seit seinem Tod im Alter von gerade mal 42 Jahren.

Das Unfassbare passiert

Mit „Elvis – Das Musical“ taucht der Besucher tief ein in die Materie. Am Anfang steht das Unfassbare: Elvis’ weltweit medial aufbereitetes Ableben hakt sich auf der Hintergrundleinwand mit originalem Archivmaterial minutiös ab. Dann kommt „Er“ höchstpersönlich. Unterstützt durch eine siebenköpfige Formation, einer Chordame, den Gospelchor „The Stamps Quartet“ und vier Tänzerinnen. Grahame Patrick gibt perfekt den späten Elvis mit „My Way“. Stimmtimbre, Gestik, Mimik, Maske und Kleidung stimmen bis aufs i-Tüpfelchen. Da laufen schon die ersten Tränen im Parkett.

Aufstieg und Werdegang des 18-Jährigen illustrieren mit Spielszenen gepaarte Dokumentaraufnahmen: Bei Marion Keisker, Rezeptionistin der Plattenfirma Sun Records in Memphis, Tennessee, nimmt Elvis Aaron Presley seine erste Schallplatte auf: „My Happiness“ – ein Acetat, das er seiner Mutter zum Geburtstag schenkt. Label-Boss Sam Phillips zeigt sich begeistert von dem „jungen weißen Mann, der wie ein Schwarzer singen kann“ und stellt ihm Gitarrist Scotty Moore und Bassist Bill Black an die Seite. Da taucht auch schon Manager Colonel Tom Parker (Daniel Neumann) auf, der dickliche Promoter mit der ewigen Zigarre im Mundwinkel und den Dollarzeichen im Blick. Bis zu Elvis’ Ende wird er dessen Geschicke lenken. Dem etwas zwielichtigen Charakter geben nicht wenige eine Mitschuld am frühen Tod seines Klienten.

In trefflichem Timing reihen sich mehr als zwei Dutzend Evergreens aneinander, unterfüttert mit Videclips der originalen TV-Shows und Auftritte: „Heartbreak Hotel“, „All Shook Up“ und „Hound Dog“ vermitteln die Rock-’n’-Roll-Hysterie in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre. Selbst als junger Elvis macht Grahame Patrick, obwohl er dafür eigentlich schon zu reif erscheint, eine gute Figur. Im Zeitraffer geht es durch die Jahrzehnte: Elvis avanciert zum Filmstar, wird als G.I. der US-Armee im hessischen Friedberg stationiert, bangt um seine Sangeskarriere, erhält ab 1964 gnadenlose Konkurrenz durch die von den „Beatles“ angeführte British Beat Invasion und heiratet drei Jahre später seine Jugendliebe Priscilla Beaulieu.

Rückkehr im Fernsehen

Schließlich das große Comeback am 3. Dezember 1968 im US-Fernsehen mit NBC-Special. Von nun an mischt Elvis Presley wieder mit im aktuellen Pop-Geschehen. Seine opulenten Shows in Las Vegas (trotz starken Lampenfiebers) mit einer verführerischen Mixtur aus Rock, Blues, Pop und Soul locken alljährlich Zehntausende. Auch Gospel spielt beim Tiefgläubigen eine große Rolle. Leadsänger Ed Enoch vom „Stamps Quartet“ gab mit Elvis Presley von 1971 bis 1977 mehr als 1000 Konzerte. Patricks und Enochs brillantes Duett in Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“ sorgt für minutenlange Standing Ovations. Presleys Musik hat nach seinem TV-Comeback wieder Biss: „Guitar Man“, „Polk Salad Annie“ oder „Burning Love“ rocken vehement.

Zum Städtele hinaus

Noch einmal im Gespann mit dem ausgezeichneten „Stamps Quartet“ erklingt Gospel, der unter die Haut geht und den kuriosen Fakt verlauten lässt: Seine drei Grammy Awards zu Lebzeiten erhielt Mr. Elvis Presley für seine drei Gospel-Alben. Mit Rock ’n’ Roll aus der Frühzeit, darunter „Johnny B. Goode“ und „Blue Suede Shoes“, heißt es in der Alten Oper schließlich Abschied nehmen von der Audienz mit dem „King“. Tosender, minutenlanger Applaus brandet aus den Zuschauerreihen des Großen Saals auf. Ohne Bandbegleitung kredenzt Grahame Patrick noch den Tränendrücker für den Nachhauseweg: „Muss i denn zum Städtele hinaus/Wooden Heart“ interpretierte Elvis Presley einst in dem Kinofilm „G.I. Blues“ (1960).