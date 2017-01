"Komet"-Festival in Darmstadt: Die Zukunft schaut schon mal vorbei

Darmstadts Staatstheater erinnert in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität an die fantasievollen Romane des polnischen Schriftstellers Stanislaw Lem.

Inbegriff intelligenter Science-fiction: dein Name ist Stanislaw Lem. Klingt pathetisch, ist aber plausibel, auch wenn sich der polnische Schriftsteller (1921–2006) diese Auszeichnung mit wenigen anderen Autoren wie Philip K. Dick teilen mag. Nicht, dass es Lem an echten Auszeichnungen gefehlt hätte. Mit über 45 Millionen verkaufter Bücher in rund 60 Sprachen zählt Lem außerdem zu den meistgelesenen SciFi-Autoren, wenn auch nicht im SciFi-Kernland USA.

Das von Peter Oliver Loew und Roman Schmitz organisierte Festival „Komet“ läuft von heute an bis zum 5. März. Im Staatstheater Darmstadt umfasst es Lesungen, Gastspiele aus Leipzig („Der futurologische Kongress“) und Gießen („Solaris“), eine Ausstellung des Lem-Illustrators Daniel Mróz, eine Gesprächslesung mit Dietmar Dath, ein Gespräch über „Futureship“ (Mutmaßungen über die Zukunft) und ein Bar-Festspiel nach Lems „Kyberiade“. Hinzu kommen Konzerte in der Akademie für Tonkunst, eine Wissenschaftstagung nebst Ringvorlesung an der Technischen Universität sowie eine Gesprächslesung Ernst Wilhelm Händlers am Deutschen Polen-Institut, einer Gründung von Karl Dedecius mit Sitz im Darmstädter Schloss.

Widerstand gegen Stalin

Wer war Stanislaw Lem? Geboren in Lemberg in einer Arztfamilie, begann er sein Medizinstudium drei Male, da ihm Hitlers Besatzung und Stalins Annexion dazwischenkamen. Hitler brachte dem katholisch erzogenen Lem in Erinnerung, dass seine Herkunft jüdisch war. Im Widerstand überlebte er, widerständig weigerte er sich im Abschlussexamen zu Krakau, sich zu Stalins Lieblings-Pseudowissenschaftler Lyssenko zu bekennen. „Aus moralischen Gründen Atheist“, weil die „peinliche Fehlkonstruktion“ der Welt keinen göttlichen Schöpfer zulasse, begann er 1946/48 zu veröffentlichen und diskutierte mit seinem Freund Karol Wojtyla, dem späteren Papst Johannes Paul II., über Gott.

Auch wer Lem nie las, kennt ihn wahrscheinlich. Seine „Sterntagebücher“ etwa waren Grundlage für die anarchische ZDF-Serie „Ijon Tichy: Raumpilot“ mit Oliver Jahn als „Held von Kosmos“, der in einer urigen Rakete durchs Weltall gondelt, mit seiner „analogen Halluzinelle“ streitet und die merkwürdigsten Paradoxien erlebt. Dreißig Jahre nach dem Russen Andrei Tarkowski griff aber auch Hollywood mit Steven Soderberghs Film „Solaris“ (2002, mit George Clooney und Ulrich Tukur) zu dem Lem-Roman gleichen Titels. Dass er mit seinem intelligenten Planeten-Meer, das Forschern im Orbit liebe Tote ins Raumschiff schickt, um mit ihnen zu „reden“, philosophisch die Grenzen der Kommunikation mit nicht-menschlichen Intelligenzen thematisiert, geht bei Soderbergh unter – er zieht triviale psychologische Aspekte vor. Erkenntnistheorie, sehr wichtig für Lem („ich war ein hausbackener und heimwerkelnder Philosoph“), hat es im Film halt schwer. Lem, der als Dichter und Denker keinesfalls langweilen wollte, verbindet das Philosophische mit dem Satirischen und Märchenhaften.

Lust am Experiment

Er strahlt Lust am geistigen Experiment aus und neigt zum Menschheits-Pessimismus. Seine „Memoiren, gefunden in der Badewanne“ zum Beispiel lassen den Menschen ziemlich kafkaesk im tief vergrabenen Bunker auswimmern. In vielen Werken, auch in Essays und Theoriebänden wie der ironisch betitelten „Summa Technologiae“, malte der Verfasser sich mit Wollust künftige technische Entwicklungen aus: Gentechnologie als Universalwerkzeug bis hin zum Häuserbau, der Mensch als Sammelsurium aus Cyber-Transplantaten bis zum Identitätsverlust, Nanotechnologie und virtuelle Welten („Phantomatik“), deren Folgen er bereits 1964 tief pessimistisch sah.

Wie Jorge Luis Borges rezensierte Lem Bücher, die es nie gab. Zeitgemäßer kann ein SciFi-Autor kaum sein. Zeit, den „Komet Lem“ in den Sucher zu nehmen

Staatstheater Darmstadt und andere Veranstaltungsorte. 28. Januar bis 5. März. Karten zu 10,50 bis 13,50 Euro unter Telefon (06151) 28 11 600.

Internet www.komet-lem.de