Aus dem Youtube-Giftschrank: Die grottigsten Musikvideos aller Zeiten (2): Die 90er Jahre

Konnte es nach den ästethischen Gräueltaten der 80er Jahre in Sachen "unterirdische Musikclips" noch schlimmer kommen? Antwort: Ja, es konnte. Und wir haben zehn schlagende Video-Beweise. Viel Spaß beim Gruseln!

Menno! Musikvideotechnisch hätte man so viel mit den 90ern machen können. Die waren schließlich 'ne super Zeit zum groß werden: Spannende Trends durchzucken stroboskobblitzartig das Jahrzehnt. Grunge revolutionierte den Rock. Elektronische Musik erlebt ihre experimentierfreudigste Ära und HipHop geht als Genre durch die Decke.

Wie, zur Hölle, konnten dann Scheußlichkeiten wie die folgenden je Schnittpult und Tonstudio verlassen und die Menschheit terrorisieren?

Vanilla Ice – I Love You (1990)

Ein Liebeslied einfach "I Love You" und sich als Rapper/Rockstar "Vanilla Ice" zu nennen – das allein deutet schon auf eine bemerkenswerte Schlichtheit des Geistes hin.

Der Clip wirft viele Fragen auf – und lässt sie unbeantwortet: Warum schwoft die Frau da auf dem Dach der Telefonzelle? Wer bitte ist RIFF? Warum tanzen hier alle so wie auf Speed, wenn es doch ein "slow jam" sein soll?

Da hilft es wenig, dass Robert Matthew Van Winkle, wie Vanilla Ice mit bürgerlichem Namen heißt, eine frappante Ähnlichkeit zu Comic-Held Johnny Bravo aufweist. Das Lied selbst müssen wir übrigens in Schutz nehmen: Das Original ist nämlich von Wild Cherry. Ziemlicher guter, funky stuff....Der es nicht verdient, so von Vanilla Ice gemeuchelt zu werden.

Eddie Murphy and Michael Jackson - "Whatzupwitu" (1993)

Ein gemeinsames Video mit dem “Prince of Pop” und der Comedy-Ikone Eddie Murphy. Frage: Was kann da schon schief gehen. Antwort: Alles!

Wir würden gerne behaupten, dass sich die Geschmacksverbrechen dieses Clips in der Butterblume erschöpfen, die aus Eddie Murphys Zeigefinger entsprießt (3:42). Aber das wäre fies gelogen.

Denn das ganze Machwerk ist ein Wimmelbild des Grauens – und Grund genug, den Bluescreen auf die Liste der verhängnisvollsten Erfindungen menschlichen Geistes des zurückliegenden Jahrtausends zu setzen.

Technohead - I Wanna Be A Hippy (1995)

Hin und und her, hin und her. Sind wir hier auf einem Tischtennisturnier? Nein, das sind Technohead und ihr Gabba-Flower-Power-Video zu "I Wanna Be A Hippy", ein kurzweiliger C-Hit aus der Techno-Klamauk-Konserve.

Das drogenverseuchte Szenario: Drei glatzköpfige, mit Sonnenbrillen ausgestattete Rave-Druffis schunkeln im Park zu Flummi-Gabber-Gebratze und jagen schließlich mit überdimensionalen Plastikhammern einen Hippie, der zuvor im Gras gemütlich einen Joint dampft. Offenbar fühlen sich die Herren vom Geruch belästigt. Was soll uns das bitte alles sagen? Speed ist geiler als Weed? Kommt mal runter, ey.

Los del Rio - Macarena (1996)

Zugegeben, die Frauen im Video von "Macarena" sind wirklich schön anzusehen. Und auch handwerklich gibt es hier nicht viel auszusetzen. Allerdings nervt der Song an sich brutal. Ebenso die beiden schmierigen, singenden Mafiosi-Typen, die auch super in der "Pate" auf der Hochzeit von Don Corleones Tochter hätten auftreten können. "Was habe ich dir nur getan?"

Das wirklich Schlimme an der ganze Sache ist letzendlich die Choreografie, die es eine Zeit lang doch glatt bis in jedes Wohnzimmer schaffte und in jedem Kaff nachgetanzt wurde. Der Ententanz lässt grüßen. Immer wieder ein furchtbares Phänomen.

Die kranken Schwestern - Ich hol dir einen runter (1996)

Okay, jetzt wird es richtig billig. Ballermann-Style pur. Bestens geeignet für jede feucht-fröhliche Kerb- und Faschings-Fete. Wir sind auf dieses kreuzdebile Rumgehopse übrigens nur durch Zufall während unserer Recherchen gestoßen, nicht dass jemand denkt, wir kennen so etwas!

Fazit: Ein zweideutiger Textinhalt, der die niedersten menschlichen Obsessionen ansprechen soll, trift auf dilettantisch choreografierte Heuboden-Ästhethik, die alles andere als sexy ist. Da schauen wir uns doch lieber gleich die Geierwally an.

