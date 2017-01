Eiskunstlauf-Revue: Die jüngste „Holiday-On-Ice“-Show „Time“ kommt in die Frankfurter Festhalle

In der Eiskunstlauf-Revue „Time“ geht es darum, was die Zeit bedeuten und bewirken kann. Sie bringt dem Leben die Veränderung und darin die Menschen zusammen.

Was sind die schönsten Momente im Leben eines Menschen? Der Besuch einer Vorstellung im Zirkus? Es kann natürlich auch ein rauschendes Fest mit vielen Freunden und Freundinnen sein. Oder eben ein wunderbar romantischer Moment, den zwei Verliebte in inniger Zweisamkeit verbringen.

Eleganz auf Eis

Immer wieder war die große Liebe ein Thema in den Shows von „Holiday on Ice“. So wurden die Zuschauer im letzten Jahr während der herausragenden Show „Believe“ mit einer Liebesgeschichte bekanntgemacht, die ein Stück weit mit der von William Skakespeares „Romeo und Julia“ verwandt war. Hierin gab es eine düstere Unterwelt, in der starke Männer mit Spitzhacken und Vorschlaghämmern harte Arbeit verrichteten, während das Leben der wohlhabenden Menschen in der Oberwelt von absoluter Sorglosigkeit geprägt war. Lediglich Clarissa interessierte sich nicht nur für die beschwingten Partys, sondern für das, was in der ihr fremden Unterwelt geschieht. Hier begegnete die junge Frau dem fleißigen Arbeiter Antonio. Die beiden verliebten sich ineinander. Und trotz aller Widrigkeiten wurden sie, anders als in Shakespeares Tragödie, ein glückliches Paar.

Eine ähnlich strukturierte Geschichte erzählt der Regisseur und Choreograf David Liu in der Revue „Time“, die vom 5. bis 15. Januar in der Frankfurter Festhalle gastiert, nicht. Vielmehr steht in seiner Inszenierung ein starker Revue-Charakter im Zentrum des Geschehens auf dem Eis. In Taiwan geboren, und als Kind in die USA emigriert, begann David Liu bereits mit acht Jahren mit dem Training von Tanz und Eiskunstlauf. Seit den 90er Jahren hat er weltweit Choreografien für Eiskunstlaufshows entworfen.

So verwundert es kaum, dass die Choreografien, nach denen das große Ensemble von „Holiday on Ice“ über das Eis läuft, sehr anspruchsvoll geraten sind. In der Tat scheint David Liu sämtliche individuellen Stärken der Eiskunstläufer und -läuferinnen genau erkannt zu haben, um sie in den einzelnen Szenen möglichst wirkungsvoll in den Vordergrund zu stellen. So gibt es in „Time“ nicht nur elegante wie technisch perfekte Einzel-, Paar-, und Ensembleläufe zu sehen. Neben einigen waghalsigen Stunts dürfen manche Künstler auch ihr musikalisches Talent zeigen, wenn sie auf verschiedenfarbigen Kisten im Rhythmus der Musik trommeln.

Die Musik in „Time“ kommt zwar wie gewohnt aus der Konserve. Neu ist jedoch, dass Lieder wie „Come Fly With Me“, „9 To 5“ oder „Viva La Vida“ nicht mehr wie gewohnt als Cover-Versionen erklingen, sondern im Original oder in bekannten Interpretationen renommierter Künstler. Zu abwechslungsreichen Klängen von Swing, House, Pop, Rock, Techno, Lounge, R & B und Klassik drehen die Läufer und Läuferinnen ihre spektakuläre Pirouetten, machen elegante Sprünge und kreieren faszinierend kraftvolle Hebe- und Schleuderfiguren.

Gleiten im Glamour

Dabei wirken David Lius Choreografien im Vergleich zu den modernen und unkonventionellen, die Christopher C. Dean zu der Vorgänger-Show „Believe“ entworfen hatte, eher klassisch. Ohne Frage kommen in ihnen romantische, heitere, melancholische, ausgelassene und dramatische Stimmungen zum Ausdruck. Überraschendes oder gar Verstörendes entdeckt man in ihnen jedoch selten. So wirkt die Szene, in der sämtliche Läufer und Läuferinnen einige ihrer Kleidungsstücke ausziehen, um sie in die Mitte der Eisfläche zu werfen, durchaus erfrischend. Ähnliches an Überraschendem gibt es jedoch in dem Scheinwerferlicht, dessen Entwurf von Jeffrey Goes stammt, nicht.

Genau dieses Scheinwerferlicht wirkt im Vergleich zu dem, was in der Vorgängershow „Believe“ von dem hoch begabten Lichtdesigner Paco Mispelters stammte, weniger spektakulär und vielfarbig, pointiert und hell. All die variantenreichen Bewegungen des internationalen Ensembles kommen in dem Licht von Jeffrey Goes somit weniger zur Geltung. Zwangsläufig können auch die Kostüme von Michael Sharp nicht ihren vollen Reiz entfachen. Dabei hat der Designer, der durch seine Rolle als Juror bei der Fernseh-Casting-Show „Germany’s next Top-Model“ bekannt geworden ist, durchaus fantasievolle, farbenfrohe und bisweilen sogar glamouröse Kostüme gestaltet.

Wenn Henrik-Jan Rinner, der Geschäftsführer von „Holiday on Ice“, sagt „Die neue Show ,Time’ ist wie ein Fotoalbum voller schöner Schnappschüsse. Sie entführt den Zuschauer aus dem Alltag, lässt uns träumen und die Zeit für einen Moment stillstehen“, stimmt dies zwar. Bloß lässt „Time“ einige Wünsche offen. So vermisst man in der Show auch ein Stück weit das Opulente im Bühnenbild von Luc Peumans, der bereits für vergangene Shows wie „Believe“ und „Passion“ beeindruckende Bühnenbilder kreiert hat. Zudem treten in „Time“ Ad de Horns Videoprojektionen auf der LED-Leinwand weit in den Hintergrund.

Wenn die neue Produktion von „Holiday on Ice“ im Ganzen also weniger gelungen erscheint als die des Vorjahres, begleitete dennoch viel begeisterter Szenenapplaus die Premiere in Erfurt.

Festhalle Frankfurt. 5. bis 15. Januar, verschiedene Uhrzeiten. Karten von 31,90 bis 81,90 Euro unter Hotline 01805-4414. Internet www.holidayonice.de