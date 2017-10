Premiere im Fritz-Rémond-Theater: Die kleine Göre und die kühle Schönheit lieben sich

Man macht sich gegenseitig gerne Komplimente: „Du bist die schönste Frau der Welt“, lobt Edith Piaf bei einer Begegnung in Amerika. „Und du, du die beste Sängerin des Universums“, kontert der im Film „Der blaue Engel (daher der Spitzname) zu Weltruhm gelangte Star Marlene Dietrich im New York des Jahres 1948. Der Prolog des 2013 erstmals im Wiener Burgtheater halbszenisch aufgeführten Stücks über eine Frauenfreundschaft, die in der Öffentlichkeit seltsamerweise nie so richtig wahrgenommen wurde, von Thomas Kahry und Daniel Große Boymann, der wiederum in Frankfurt auch gleich Regie führt und „Spatz und Engel“ als Mischung aus Revue und Musical zeigt, hat’s in sich. Der Auftakt zeigt beide Stars 1960 jeweils in Baden-Baden und Straßbourg auftretend. Seit ihrem ersten Kennen- und Liebenlernen in Amerika sind zwölf Jahre vergangen, in denen viel passiert ist. Die auch erotische Liebe zwischen den beiden Frauen ist vorübergehend erloschen, denn die Piaf hat an einem Silvesterabend in Hollywood nicht nur gemeinsam geplante Proben geschmissen, sondern auch noch sturzbetrunken eine hochkarätige Partygesellschaft brüskiert.

Auf den Straßen von Paris

Mittels eingeblendeter Fotos und Jahreszahlen springt die wunderbare Inszenierung in großen Schritten durch das Leben zweier Diven, die vom Charakter her sehr unterschiedlich sind, aber doch immer wieder wichtige Lebensphasen gemeinsam durchstehen. Hier die beherrschte, kühle Schönheit aus preußisch-bürgerlichem Milieu, dort die leidenschaftliche kleine Göre, die sprichwörtlich auf den Straßen von Paris aufwuchs.

Bühnenbildner Tom Grasshof hat sich einen einfachen Trick ausgedacht, um die verschiedenen Spielorte anzudeuten. Mit wenigen Kulissen und Requisiten werden Künstlergarderoben, Hotelzimmer, Krankenhaus und Privatgemächer vor Augen geführt. Arzu Ermen und Steffen Wilhelm leisten hier wahre Kärrnerarbeit, schieben nicht nur im Akkord Möbel hin und her, sondern schlüpfen auch in verschiedene Nebenrollen und verkörpern reale Zeitgenossen der beiden Stars, die, wenn sie in ihrer eigentlichen Bestimmung auftreten, nämlich als Chanteusen, vor den großen Bühnenvorhang treten und für das anwesende Publikum singen, so wie sie es Hunderte mal in ihrem Leben getan haben.

Natürlich kommen die berühmten Chansons zu Gehör, die im Zoo-Theater live von Cordula Hacke am Klavier und Vassily Dück am Akkordeon klangschön begleitet werden. Heleen Joor, 1,60 Meter groß, verkörpert die 1,48 Meter messende Französin Piaf, den Spatz, mit fiebrigem Elan, lässt deren mitunter derbe Sprache und Gesten aufleben und singt mit großartigem Ausdruck „Mondieux“, „Padam“, „La vie en rose“ und das unvergessene „Non, je ne regrette rien“. Zu diesem Zeitpunkt, 1960, liegt die Künstlerin, gebeutelt von Schicksalsschlägen, vollgepumpt mit Schmerzmitteln und Unmengen Alkohol, im Lazarett, nur noch drei Jahre Leben vor sich. Das Lied ist also Lebensbilanz und Schwanengesang.

Mondäner Hosenanzug

Von der schauspielerischen und gesanglichen Leistung ebenbürtig präsentiert sich Susanne Rader als Marlene Dietrich. Ulla Röhrs hat diese Figur standesgemäß mit wahlweise Pelz- oder Nerzmantel, mondänem Hosenanzug und Weißhaarperücke ausgestattet, ganz diven-haft also. Wenn Rader ans Mikrofon tritt und mit verruchter Stimme „He Won’t Come Back“, „Wenn die beste Freundin“, „Liebe ohne lieben“ oder „Frag’ nicht warum“ singt, dann ist es, als ob das Original noch einmal auferstanden wäre. Am Schluss liegt sie, von Alkohol und Tabletten gezeichnet, hochbetagt im Bett ihrer Pariser Wohnung und räsoniert singend „Just A Gigolo“. Als Geist taucht noch einmal die 29 Jahre zuvor verstorbene Piaf auf, und man führt einen fiktiven Dialog und fragt sich, was man im Leben hätte anders machen sollen.